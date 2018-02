„Nejhloupější český novinář“ Jiří Pehe si mocně ulevil: Stoka české ‚žurnalistiky‘ a národnické propagandy zvaná Parlamentní listy...

„Prezident Zeman mi v TV Barrandov udělil titul nejhloupějšího českého novináře a nazval mne hyenou. Europoslanec za sociální demokracii a duchovní vůdce českých lepenovců Jan Keller zase míní, že jsem mužíček, který poskakuje radostí nad smrtí voličů. Se svým osobitým smyslem pro jedovatou ironii mluví o ‚Pohřebním ústavu Pravda a Láska‘,“ zahájil svůj text Pehe.

„Ve stoce české ‚žurnalistiky‘ a národnické propagandy zvané Parlamentní listy zazněla i řada dalších ‚výživných‘ komentářů na moji adresu ve stylu ‚zaprodanec a ztroskotanec‘. Následovala vlna nenávistných mailů od čtenářů, kteří mě vybízejí, ať někam táhnu, ať s celou Kavárnou už konečně zmlknu, atd. Ještě chybějí petice pracovních kolektivů z celé naší vlasti,“ podotkl Pehe a vyjmenoval, kvůli kterým článkům se také podle jeho slov rozjely „kampaně“.

Připomněl i svá slova ohledně politické změny české společnosti, kdy dochází k její modernizaci související s demografií. V minulé prezidentské volbě totiž podle Peheho volilo Zemana o půl milionu voličů více než jeho protikandidáta, nyní to bylo jen o 150 tisíc více. „Ona část společnosti, kterou označuji s jistou mírou zevšeobecnění za ‚postkomunistický‘ tábor, a která stojí většinově za Zemanem, je složená převážně ze starších lidí. Ti postupně odcházejí, zatímco volební právo získávají mladí lidé, kteří většinově naopak politiky typu Zemana nevolí,“ zopakoval Pehe.

„Vezmeme-li postkomunistickou mentalitu coby jakýsi pozůstatek mentálních stereotypů z dob bývalého režimu jako referenční rámec, není vlastně ani překvapivé, že lidé, kteří na mne útočí kvůli údajné povýšenosti, docela volně a povýšeně překrucují to, co jsem řekl nebo napsal. V duchu kampaně z dílny Parlamentních listů, které zřejmě všichni pravidelně čtou, tak kupříkladu míní, že si ‚přeji‘ vymření Zemanových voličů, nebo že pohrdám českým národem,“ dodal politolog, jenž podle svých slov jen hovořil o demografické změně.

„Zeman mi titul nejhloupějšího českého novináře zřejmě udělil za sérii článků k němu kritických, čehož si vážím, protože evidentně ťaly do živého. Mnohem horší by bylo slyšet, že mi chce udělit státní vyznamenání. Někteří lidé, kterých si vážím, by se mi začali nepochybně vyhýbat,“ uzavřel Pehe.

