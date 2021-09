„Nejsem člověk elity,“ řekl Orbán. Babiš o něm zjistil další věci. Hrdinství, Havel a revoluce

reklama

Do českých voleb se Viktor Orbán míchat nechtěl, ale uvedl to na opačném příkladu. „Nevím, jak se Češi rozhodnou ve volbách, ale rád odevzdám a přepustím své místo v Maďarsku jemu. Maďaři by měli radost, kdyby měli tak dobrého premiéra,“ řekl Orbán v narážce na Andreje Babiše.



Musíte dát pozor a vystihnout moment, když nesouhlasíte, a okamžitě vystoupit. Rozhoduje se tam jednohlasně, což je důležité. Viktor je můj vzor a neměl jsem na něj složku a včera jsem musel žádat, aby mi vytiskli jeho životopis,“ řekl vysmátý Babiš. „Zjistil jsem, že je skutečný hrdina. Byl symbolem revoluce a odporu proti komunistickému režimu v Maďarsku. U nás v médiích stále čteme, jaký je autokrat apod., ale Viktor sám řekne, jak to bylo a jak za ním tady chodil Walesa a Václav Havel. Je v politice od roku 1988 a překvapilo mě, co všechno má za sebou. Nikdy dřív jsme neměli moc času o tom mluvit.“ Andrej Babiš ANO 2011



„Věděli jsme, že komunismus jednou skončí a že Sověty vytlačíme z Maďarska, ale nevěděli jsme, kdy to bude. Od potlačení maďarského odporu, který byl krvavý, každá generace čekala, kdy konečně už režim padne. Moje jméno se poprvé objevilo v komunistickém tisku, kdy jsem byl nadšen. Otec mi říkal, že v našem životě Rusové nikdy neodtáhnou a komunismus nebude mít nikdy konce. Cítili jsme ale, že do politiky zasáhnout musíme, jinak nic nezměníme. Šli jsme do toho, protože jsme v roce 1988 cítili příhodnou chvíli, a organizovali demonstrace. 16. června 1989 jsme komunisty dostali pod tak silný tlak, že museli souhlasit, abychom pohřbili vedoucí osobnosti revoluce v roce 1956, kteří byli popraveni a leželi v anonymních hrobech. Komunisté tehdy ustoupili a mohli jsme pohřbít své hrdiny. Tam požádali jednoho mladíka, aby promluvil, a tím mladíkem jsem byl já. 200 tisíc lidí na tom pohřbu bylo. Dostal jsem mikrofon do ruky a na rovinu jsem řekl, že komunisté musejí odejít, Sověti musejí pryč z Maďarska atd. Od té doby znám Michnika, Havla, Walesu a další odpůrce komunismu té doby. Jsem pouliční bojovník, nejsem řádný člověk elity. Pocházím z malé vesnice a jsem v rodině první, kdo absolvoval univerzitu. Do politiky mě tedy dostala touha po svobodě,“ popisoval maďarský premiér.



Zmínil, že v Maďarsku měla velký ohlas i česká kultura. „Kunderovi vždy budu vděčný, protože napsal Nesnesitelnou lehkost bytí, Menzelovi za jeho film Hoří má panenko a Páralovi za jeho knihu Milenci a vrazi odehrávající se v tomto městě,“ sdělil. Fotogalerie: - Orbán vítán v Praze

„Ví vůbec někdo o Viktorovi, že byl symbolem odporu vůči komunistickému režimu?“ ptal se Babiš. „Také to nevím,“ reagoval moderátor a poslanec Juchelka. „Tak vidíte, no. Viktor je hrdina. Mít odvahu a promluvit za starého režimu a říct: hele komunisti a Sověti, vypadněte ven. Pro mě je to hrdinství, což se v našich médiích nedozvíte. Proto ho obdivuji, je to skvělý člověk a přítel,“ ocenil svého kolegu Andrej Babiš.



Oficiálně se podle Aleše Juchelky setkali oba pánové 49krát. „Dneska jsem viděl jednu fotku, kde to vypadá, jako bychom se drželi za ruce. Ale tak to není, že Viktore?“ Smál se Babiš a Orbán souhlasně kýval. „Popadesáté jste se sešli minulý týden v Maďarsku,“ upřesnil moderátor a pustil sestřih videa z maďarsko-srbské hranice i z následné demografické konference. „Andreji, ve tvé zemi budou volby. Moc tě prosíme, vyhraj. Bez tebe a Čechů boj nezvládneme,“ zaznělo na videu z úst Viktora Orbána.



„Vypjatých jednání bylo hodně. Viktor zapomněl na to, co jsme tehdy nazývali Hra o trůny. Byla to bitva o fleky, o pozice, ale část lídrů v Japonsku vymyslela něco jiného. Jsme v Bruselu zavření, občas tam musíme odevzdat mobily nebo tam jsou rušičky. Nejvíc mě fascinovalo, když Viktor řekl: Vážení, když jsme vstupovali do EU, vnímali jsme EU jako budoucnost. Dnes říkáme, že budoucností Evropy je V4. Tento region, který má nejmenší nezaměstnanost, nejmenší dluhy a pracovité lidi. Viktor mi mnohokrát poradil, třeba jak tam získat co nejvíc peněz, že se musím dostat na řadu mezi posledními a dostanu největší balík.“



Viktor Orbán přidal i osobnější poznámku. „S Andrejem se nedá pořádně pít, stále říká, že má něco na práci a druhý den ráno musí pracovat,“ konstatoval rozesmátý maďarský premiér.



Dostalo se i na téma Green Dealu, který oba státníci kritizují. Český ministerský předseda zmínil nedávnou cestu pirátských politiků v čele s Ivanem Bartošem do Bruselu, kteří tam podle jeho slov měli zmiňovat, že klidně ať se v EU rozhoduje na základě mínění většiny. Nikoli jednomyslně jako teď. Fotogalerie: - Klima nepočká...

„Je to vážná věc. Lidé musejí vědět, že pokud nedáváme pozor, mohou nám z Bruselu vnutit, abychom platili daně za to, že máme osobní auto, byty či dům. Přijdeme i o své kalhoty. Pokud tam v českém předsednictví bude sedět člověk, který nechápe, že je tomu potřeba zabránit, všichni budeme platit. České předsednictví bude mimořádně důležité,“ konstatoval Orbán.



Pokračoval i názorem na nepřizpůsobivé a ty, kteří nechtějí dlouhodobě pracovat, a zneužívání sociálních dávek. „Vymysleli jsme plán, že pracovat se prostě musí a nebude se vyplácet sedět doma. Měli jsme víc než 200 tisíc lidí v takové situaci. Dnes se to změnilo a veřejné práce dělá už jen osm tisíc lidí, zbytek je v soukromém sektoru. Stejně tak je u nás povinné posílat děti do školy. Nemůže se dítě ráno probudit a vidět svého otce, jak spí v posteli. Jasně jsme řekli, že lidé mohou mít dobré živobytí, ale musejí se na tom přičinit. Na tomto plánu jsme pracovali roky, ale dnes už většina z těch, co dříve pracovat nechtěli, do práce chodí. Zmenšil se s tím i počet krádeží apod. Řešit to jde, ale musíme být nekompromisní,“ uvedl Viktor Orbán.



„Pokud jde o prorodinná opatření, nejdůležitější věci jsou duševní. Dítě není matematika, ale duševní záležitost. Jak může můj život pokračovat, když nemám děti? Za opatřeními kolem rodiny nesmí chybět duševno, o nějaká opatření se budu pokoušet marně. Člověk musí mít křesťanskou duši ve smyslu, že dítě je pokračováním mého života. Lidé se už sami rozhodnou, zda dětí chtějí, ale pokud existují duševní inspirace, musím už jen odstranit překážky jako bydlení, zaměstnání apod. Kdo má dítě, musí si žít lépe, než kdyby ho neměl. Dítě není zátěž, ale pro lidi musí znamenat vyšší životní úroveň. Lidé s rodinami se u nás mají lépe, musíme je zvýhodnit. Dáváme mladým lidem inspiraci, nastartujeme je. Dítě ale musíme chtít, je to fantastické ho mít, ale nesmíme ho chtít pro peníze. Proto je tam nezbytná ta duševní rovina,“ rozmluvil se maďarský šéf vlády. Fotogalerie: - Orbán v Senátu

Maďarsko ale podle slov Viktora Orbána klade důraz na podporu sportu. „35 let jsem strávil v šatnách. Vidím, jak je to u dnešní mládeže a je těžké děti správně vychovávat. V mládí mě sport učil fungovat v týmu, mezi dalšími lidmi. Naší koncepcí teď není mít nějaký elitní fotbalový tým, ale vidíme v tom výchovný prostředek,“ uvedl. Babiš se přidal, že chce sport podpořit více než dosud. „Alenka to ještě neví, ale potřebujeme další miliardu,“ vzkázal směrem k nepřítomné ministryni financí.



Závěrem setkání Babiš Orbána obdaroval fotbalovým míčem a slávistickým dresem. Maďarský premiér je totiž mimořádný fotbalový fanoušek. Kromě toho mezi dary byla i aktuální premiérova kniha Sdílejte, než to zakážou v angličtině s věnováním v maďarštině. „Já jsem to vymyslel, ale psala to tam Tünde, protože umí maďarsky. Já už neumím, moje máma uměla,“ prozradil Babiš. Poté, co zdejší orchestr zahrál čardáš, musel se pomalu maďarský premiér odebrat k autu. Čeká ho ještě schůzka s prezidentem v Lánech. „Kde je protokol, v kolik má být u prezidenta? To ještě můžeme, na majáky to dá,“ urval ještě pár minut Andrej Babiš.



Na samý závěr po Babišově intervenci přišlo ještě pár dotazů z publika. „Je reálné, aby Maďarsko vystoupilo z EU?“ tlumočil otázku moderátor Juchelka. „Ne,“ reagoval rázně Orbán. Fotogalerie: - Zeman u Orbána

Jedna z otázek směřovala k debatám o zákazu aut se spalovacími motory. „Ne, nic takového. Nic jsem tam nepodepsal, tam se nic nepodepisuje, jsou tam závěry, které se stále mění. Viktor to dosvědčí. Trvá to noci a každý bojuje. Přišel šílený Timmermans s těmito nápady, které nikdo nikde neprojednával. Konečně se probudil šéf Škody auto a řekl: Jéé, ty auta vlastně kupují lidi, takže se jich musíme zeptat, co na to říkají. Divil jsem se, jak je možné, že evropský automobilový průmysl mlčí. Už se začali probouzet, ale vybojujeme to. To jsou ti Zelení, Piráti a další, a teď vidíme dopady,“ uvedl Babiš.



„Přeji mu za prvé, aby zůstal naživu. Za druhé, aby ve volbách zvítězil. Za třetí, aby získal silnou stabilní většinu. A za čtvrté, aby nadále miloval Maďary," dodal Orbán. „A Viktor miluje Českou republiku!" konstatoval jako úplnou tečku za setkáním český premiér Babiš.

