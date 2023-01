„Někdo mu řekl: Ty budeš prezidentem.“ Kdo žene Pavla na Hrad...

reklama

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4073 lidí

Tázal se také, když je dle generála Pavla trvalý mír iluze, tak zda je opakem věčná válka. „My se o ten mír musíme snažit za každou cenu. Protože válka je utrpení. Válka jsou věci, které nechceme. A myslím si, že celá Česká republika si musí uvědomit, že zatažení do války by pro nás znamenalo konec,“ míní Pavlův spolužák.

Podle profesora Druláka je pak rozdíl mezi analytickým prohlášením, že je třeba se připravovat na válku, a mezi tím, když politik řekne, že trvalý mír je iluze. „To je velmi nebezpečné. Takové výroky ze strany nositele politické odpovědnosti mají efekt sebenaplňujícího se proroctví,“ poukázal na to, že pokud všichni kvůli opakovaným prohlášením začnou věřit, že válka je nevyhnutelná, tak k válce dojde.

Diskuse se také vedla o generálově oblibě Karla Čapka. Petr Drulák soudil, že se Pavlův postoj podobá pozici Maršála z Bílé nemoci. „Protože říkají: My tam musíme zvítězit. Ten mír, to je poraženectví, to je zbabělost, to je Mnichov,“ zdůvodnil. S tím souhlasil i Pavel Beneš, který poukazoval na to, jaké oběti stojí vítězství.

Fotogalerie: - Mše za vlast

Anketa Ohrožuje Babiš bezpečnost ČR? Ano 11% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6725 lidí

„Pak jsou tu samozřejmě ty okolnosti jeho volebního štábu, kampaně, role Petra Koláře a právně-lobbistické kanceláře, kterou zde zastupuje, myslím si, že se toho najde víc, ale základ je ten moment kariérní,“ doplnil profesor. „On by bez toho rozhřešení z Washingtonu nemohl být tím, čím je,“ shrnul.

Pavel Beneš pak je přesvědčen, že Petr Pavel ví, jaké úkoly má prosadit. Že se bude konkrétně jednat o posílení vojenské přítomnosti NATO ve východní Evropě. „Že tu budou zbraně, že tu budou vojáci.“ A Petr Pavel podle něho má docílit toho, aby posílení bylo na přání té země.

„Já jsem přesvědčen, že Petr Pavel musí sehrávat nějakou roli, protože já si jinak neumím představit, jak by někdo mohl přijít na to, že by byl prezidentem. Já ho znám a myslím si, že on to má nějakým způsobem... ne nařízeno, ale někdo mu řekl: Ty budeš prezidentem,“ vyjádřil se Beneš. Nevěří, že by se generál jen tak rozhodl, že chce být prezident. „On byl vždycky zvyklý na to, že mu někdo pomohl. A kdo mu pomůže ve všelidovém hlasování? No nikdo mu nepomůže, tak se musí vytvářet masáž,“ uvedl a dodal, že když generálovi lidé jako Petr Kolář radí nyní, budou mu radit i na Hradě.

Ohledně sponzorů Beneš řekl, že podnikatelé většinou nedávají peníze do věcí, ze kterých nebudou mít „vůbec nic“. Z tohoto důvodu považuje kampaň Andreje Babiše za transparentnější, protože pochází převážně z jeho peněz. „Jakýkoliv dar může být závazkem,“ varoval.

Bobošíková pak připomenula všechny invektivy ze strany Petra Koláře na adresu Andreje Babiše. Tedy že Babiš je „monstrum ulhané, které vykřikuje prázdná a hloupá hesla“ a jiné. Drulák z rozhovorů s Babišem má zcela jiný dojem, tedy že je bývalý premiér věcný a racionální.

„Ta agresivita, to je rukopis části společnosti, která se z nějakého důvodu považuje za demokratickou a nadřazenou. Oni tu svou demokratičnost a morální nadřazenost dávají neustále najevo vulgárními nadávkami té druhé části společnosti, které oni vůbec nerozumí, o níž nechápou, že vůbec existuje, a tuto frustraci z toho, že tu ti lidé jsou a v určitých momentech mohou představovat i společenskou většinu, právě dávají najevo podobnou agresivitou,“ komentoval a připomenul, že se tento motiv stále opakuje, u Miloše Zemana, Andreje Babiše a kohokoliv, kdo nezapadá „do jejich klanu“.

Odhadl, že takové rozdělování společnosti vyvolá reakci a verbální násilí může vyústit až v násilí fyzické. „Já myslím, že si tito lidé vůbec neuvědomují, že si hrají s ohněm,“ povzdechl si. I Pavel Beneš si myslí, že voliči Petra Pavla si hrají na vzdělané a kultivované, ale jejich projevy tomu neodpovídají.

Psali jsme: Podívejte, co dělal! Bobošíková ukázala prstem na Koláře Lovec dezinformátorů Vrábel. Má spolek s Pavlem, mluvil o práci pro Bidena. Teď u něj zazvonil exekutor „Nechceme, aby se veřejně vědělo.“ Hodně vážná změna. U armády Jemu se posmívali. A Pavlova manželka tam chodila taky. „Černí baroni“ na scéně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.