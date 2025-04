„Není nad to nacpat to všude!“ Svěrák znovu vytáhl politiku tam, kde nemusel

„Dobro je opak zla. Ale to zlo je patrnější. Já ho vidím na mnoha místech jako úplně čiré zlo. Třeba Putin je zlo. A Paraple je dobro,“ řekl spisovatel a divadelník Zdeněk Svěrák, když se připojil k Charitativnímu maratonu Radiožurnálu věnovanému generaci Z.

Myš generace Z

Příslušníků této digitální generace má prý doma spoustu. „Jeden se dokonce narodil přímo v roce 2000, takže je to mileniál. Rozdíl mezi námi nedigitálními a těmi digitálními by se dal vyjádřit příhodou, která se stala mé ženě. Jednoho dne jí volal vnuk – právě z generace Z – že jejich pes, tedy pes mé dcery Haničky, rodí – Sára to byla. A říkal: Babi, Sára rodí a už vyšlo sedm štěňat a ještě jsou tam další. A moje žena říká: Jak jsou ta štěňata asi velká? A on: Asi jako myš. A Boženka říká: A myslíš myš polní, nebo krysu? A on říká: Babi, počítačovou myš… Tak to je ten rozdíl mezi námi. Oni stráví část svého života na síti, a my jsme furt v reálu. Někdy je i potřebujeme k tomu, aby nám něco vygúglili,“ svěřil se Svěrák s historkou ze života.

Za slova o Putinovi se dočkal reakce: „Není nad to nacpat politiku všude!“

Smršť kritiky po StarDance kvůli výroku o volbách

Populární divadelník bývá často kritizován za svou veřejnou angažovanost a za projevy, v nichž se vyjadřuje k politice. Moc se to nehodilo například v poslední řadě televizní soutěže StarDance, kde řekl, že Česko čeká „další katastrofa“ v podobě nadcházejících parlamentních voleb. Jeho projev pak vzbudil kritiku na sociálních sítích.

Svěrák vystoupil na taneční soutěži v rámci probíhajícího benefičního koncertu, jehož výtěžek šel na podporu Centra Paraple, organizace, kterou sám založil. Akce vybrala rekordních 43 milionů korun a Svěrák neskrýval dojetí. Přesto nadnesl i téma, se kterým narazil.

„Doba, ve které žijeme, není dobrá. Jestli si myslíte, že se svět zbláznil, tak jsme na tom stejně. Dvě války, povodně, teď nás čekají volby – další katastrofa bude,“ pronesl Svěrák. Na sociálních sítích to pak schytal za to, že politiku plete i do zábavného pořadu.

