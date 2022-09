„Není ostuda nemít gule. Ale chlap, co není chlap, nemá co dělat v čele země!“ Okamura vybuchl. Fiala ponížen

Vláda Petra Fialy je vládou válečných štváčů, jen předstírá hru na demokracii, je mistrem v podlézání Bruselu a Berlínu, burcoval předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura při mimořádné sněmovní schůzi, kterou vyvolala opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Vláda by podle něj měla odstoupit, měly by být nové volby.

Okamura od řečnického pultíku připomněl, že vládě Petra Fialy důvěřuje jen málo přes 20 % obyvatel republiky, výsledky tohoto průzkumu ale zpochybnil: „Když pominu poslance pětikoalice a jejich vládu, tak nevím o nikom, kdo by této vládě důvěřoval.“

Následně Okamura zopakoval důvody, proč poslanci SPD iniciovali dnešní vyvolání hlasování o nedůvěře vládě: „Fialova vláda není schopna řešit zdražování energií a potravin, odmítá pomoci občanům a firmám. Miliony občanů se kvůli neschopnému premiérovi a diletantské a nekompetentní vládě dostávají do neřešitelných finančních a sociálních problémů. Krachují firmy a hrozí nárůst nezaměstnanosti.“

Vláda by podle Okamury měla odstoupit, měly by být nové volby: „Vládní strany jsou zasaženy organizovaným zločinem, korupcí a styky s mafií. Tato vláda stihla napáchat tolik zla, že by měla odstoupit a měly by se konat nové mimořádné volby,“ vyzýval od řečnického pultíku.

„Fialova vláda pouze předstírá hru na demokracii, která pro ně končí dnem voleb. Pak si tato samozvaná elita dělá, co chce, a na voliče a občany zvysoka kašle!“ burcoval Okamura ve Sněmovně.

Po výletě Petra Fialy do Kyjeva citoval Okamura komentář bruselského novináře Keatinga: „Někteří představitelé jsou kvůli této návštěvě rozzlobení, může zažehnout třetí světovou válku.“

Zdůraznil, že česká vláda svou agresivitou snižuje bezpečnost naší země: „I v Bruselu si všimli, že vláda Petra Fialy je vládou válečných štváčů, která se snaží naši republiku za každou cenu zatáhnout do války. Naše země není ve válce, jak na jaře lhal premiér Fiala!“ pokračoval šéf SPD.

Kriticky se opřel do ministryně obrany Jany Černochové: „Pokud paní ministryně Černochová z ODS veřejně schvaluje vraždění nevinných civilistů, tak jak to nedávno udělala, je to jen otázka jejího morálního a duševního handicapu,“ dodal Okamura a sklidil hlasitý potlesk z opozičních lavic.

Zmínil, jak si Fialova vláda počínala v době koronakrize: „Za Fialovy vlády se neschopnost, zmatek a nesystémovost ještě zvětšily. Vláda stejně jako ta předešlá ignorovala léčení covidu a do poslední chvíle trvala na protiústavním povinném očkování. Obrovská šikana proti neočkovaným se bohužel rozjela hlavně u policie a v armádě. Covidový teror nás stál mnoho mrtvých navíc a ještě stát kvůli nedostupnosti zdravotní péče bude,“ řekl Okamura.

V kontextu toho kabinetu vyčítal, že místo pomoci svým občanům se pomáhalo Ukrajině: „Namísto toho, aby vláda Petra Fialy napravila, co zkazila, tak investuje do migrantů z Ukrajiny a do pomoci Ukrajině, a českým občanům sebere 14 miliard určených na zdravotnictví!“ zmínil Okamura s tím, že zcela oprávněně se Fialově vládě přezdívá „ukrajinská vláda“.

„Neděláte nic pro slušné občany, ti jsou až na posledním místě, ale děláte vše pro své přátele v zahraničí. A je jedno, zda je to americká zbrojní lobby, vůdce v Bruselu a v Berlíně nebo ukrajinští migranti. Lidé to vidí a razantně cítí i na svých peněženkách,“ dodal předseda hnutí SPD.

Problém je podle jeho názoru i v tom, že z ministerstev se opět staly politické trafiky vyhandlované podle politického klíče. „Pane premiére, vy tu překrucujete fakta o služebním zákonu. Vy jste protlačili prvním čtením návrh zákona o služebním zákonu, aby nově na vašich ministerstvech mohl být neomezený počet politických náměstků. Aby se mohlo upíchnout co nejvíc politických trafikantů a vašich spolustraníků do vrcholných pozic za statisíce! To je vaše politika,“ rozzlobil se Okamura.

Stranou nezůstaly ani korupční kauzy hnutí STAN. „Ano, našel bych ve vládě pár odborníků, například zástupci hnutí STAN jsou dobří na ekonomiku. Jelikož dojení a okrádání státu je fakticky jejich programem,“ konstatoval Okamura ironicky.

Zostra se obul do ministerského předsedy Fialy: „Styděl jsem se, když jsem viděl video z europarlamentu. Jak cizí řadový belgický europoslanec peskuje českého premiéra jako malého kluka, a on pokorně poslouchá a klopí hlavu. Premiér tam ponížil celou naši zemi, už to je na vyslovení nedůvěry. Vláda odmítá hájit zájmy naší země a nechá si arogantně diktovat a poroučet v Bruselu. Nemá v čele naši země co pohledávat,“ prohlásil Okamura.

„Není ostuda nemít gule, ale holt někdo se s nimi rodí, někdo ne; ale chlap, co není chlap, nemá co dělat ve vedení naši země. Premiér Petr Fiala prostě není lídr ani osobnost, nemá respekt občanů, a nemá dokonce respekt ani jako předseda vlastní strany, natož jako premiér. Petr Fiala je slabý, nerozhodný, bez vize, bez odvahy, bez manažerských schopností, jen vysílá signály, které nikdo nepřijímá, a nikdo vlastně ani neví, co chce,“ zopakoval Tomio Okamura na adresu českého předsedy vlády Petra Fialy.

