„Není to pravda, paní redaktorko!“ Veřejnoprávní novinářka vytočila ve vysílání Benešovou

Vládní sociální demokraté, opozice, nejvyšší státní zástupce i protikorupční organizace se ozývají proti vládní novele zákona o státním zastupitelství. Do Dvaceti minut Radiožnálu přišla ministryně spravedlnosti Marie Benešová objasnit, zda chce vláda dostat žalobce pod politickou kontrolu a proč nepřistoupí na připomínky, které předkládá nejvyšší státní zástupce.

Podle ministryně Benešové vládu žádný spor o změnu zákona o státním zastupitelství nečeká. „Já tam žádný spor nevidím, dnes se to na legislativní radě vlády projevilo. Státní zástupci mají nezávislost a plíživě si ji v podstatě rozšiřovali od roku 2002,“ zdůraznila na úvod šéfka justice.

Dodala, že moc výkonná odpovídá za trestní politiku státu a za řešení kriminality. „V podstatě by pak neměla žádné nástroje, kdyby ještě více rozšířili tu nezávislost, kterou mají,“ dodala Benešová s tím, že takto je to ústavně zakotvené a tak je třeba s tím počítat.

Měli by tedy být žalobci pod větší kontrolou Ministerstva spravedlnosti, potažmo vlády? „Já jim nedávám větší kontrolu,“ rozzlobila se nad otázkou ministryně spravedlnosti, podle které mají kontrolu stále stejnou. „Tím zákonem jim nerozšiřujeme kontrolu,“ zopakovala důrazně.

Ve zmíněném zákonu se podle jejích slov naopak řeší pouze nezávislost státního zastupitelství a požadavky GRECA, které do něj zakomponovali.

Moderátorka Marie Bastlová však namítla, že spor o tuto novelu sleduje již několik týdnů. Například státní zástupci se vymezují proti současnému znění novely zákona o státním zastupitelství, vymezují se proti tomu i některé neziskové organizace nebo ČSSD. „Není to pravda, paní redaktorko,“ startovala už Benešová a připomněla, že v sociální demokracii jsou různé názorové proudy.

„Včera jsem se sociálními demokraty mluvila, ti jsou spíše nejistí a někteří ani nevědí, že tam má nějaký spor být,“ dodala ministryně. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se proti novele zákona o státním zatupitelství v této podobě však podle Bastlové vymezoval jasně. „Tak asi je to názor Hamáčka, ale třeba to není názor pana Zaorálka, jak jsem jej včera vyslechla. A ani to není názor spousty ostatních poslanců, kteří v Parlamentu jsou,“ oponovala Benešová.

„Já jsem opravdu překvapena z toho, že má být nějaký dramatický spor. V pondělí k tomu bude další řízení, premiér zřejmě svolá koaliční radu a bude se to dál řešit,“ konstatovala ministryně spravedlnosti.

Stojí si proto za tím, že cesta, kterou zvolila, je správná, a je spokojena s tím, že legislativní rada vlády tuto cestu dnes posvětila. „Když jsem odcházela, tak většinové názory zněly, že zákon není v rozporu s ústavou a vše, co v něm máme, tu míru nezávislosti ještě posiluje,“ shrnula Benešová. „Pouze se tam jednalo o diskusi nad tím členem té výběrové komise, jestli je vhodný ten soudce, většinový názor byl ten, že to není nic proti ničemu a je to možný postup,“ přiblížila.

Směrodatný je proto prý názor legislativní rady vlády, který se zatím formuje. „Řekla bych, že tento názor určitě nebude vůči Ministerstvu spravedlnosti nepříznivý,“ predikuje Benešová.

„Proč tak trváte na své verzi a nechcete připustit, aby tři z pěti členů komise byli vybráni do komise státními zástupci?“ zajímala se dál Bastlová, která rovnou zmínila, že předchůdce Benešové Jan Kněžínek měl jinou verzi zákona o státním zastupitelství, v něm to byli právě tři členové státního zastupitelství, kteří byli v komisi. „Odpovídám za to já! Kněžínek je dnes na jiném místě. Já mám tento názor a ten budu prosazovat a vím proč,“ dodala razantně ministryně spravedlnosti.

„Není možné, aby si státní zástupci vybírali své šéfy, protože za trestní politiku odpovídá ministr,“ uzavřela Benešová a na závěr znovu připomněla ústavní zakotvení, ze kterého je zkrátka třeba vycházet.

