„Nepochopili, že prohráli.“ Gulyáš a sundání ukrajinské vlajky

Gulyáš ve svém příspěvku na sociálních sítích shrnul, že v uplynulém týdnu se odehrálo hned několik významných událostí. Byla podepsána koaliční smlouva lídry hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Sešla se Sněmovna v novém složení, poslanci složili slib a předsedou Poslanecké sněmovny zvolili Tomia Okamuru, předsedu SPD.
Zároveň se pozastavil nad tím, co o Tomiu Okamurovi řekl jeho bratr Hayato. Ten o svém sourozenci prohlásil, že „je vážnou bezpečnostní hrozbou“. Gulyáš se podělil o osobní zkušenost: „Já jsem se dožil úplně stejného případu. Trvá to dlouhodobě. Vždy, když se začnu projevovat a začne to být více sledované, tak mám v podobě jednoho nevlastního sourozence úplně podobné reakce na sociálních sítích.“
„Sám přemýšlím nad tím, kde se to v těch lidech bere. Proč to dělají. Ale protože tohle úplně nedokážu psychologicky rozebrat, tak bych tuhle otázku nechal jako řečnickou. Možná mi někdo přiblíží ty důvody. Já jim nerozumím,“ podotkl herec Gulyáš. „Sám tohle nedělám, ani u většiny cizích lidí. Jednou, možná párkrát za rok komentuji někoho oficiálního. Jinak mi tyto věci jsou odporné,“ poznamenal.
Ve svém komentáři se dotkl i aktuálního dění kolem Tomia Okamury, jehož prvním krokem ve funkci předsedy Poslanecké sněmovny bylo odstranění ukrajinské vlajky z budovy Poslanecké sněmovny. Na to reagovali poslanci ODS, TOP 09, Pirátů a STAN tím, že na protest vyvěsili ukrajinské vlajky z oken svých poslaneckých klubů.
„Oni prostě nepochopili. Oni prostě nepochopili, že prohráli, že doba se mění. Samozřejmě, že jim jde zejména o to, aby pokračovali v tom velkém kšeftu, který za čtyři roky měli. Ten kšeft jim odchází a bude velice rychle zatípnutý a z toho oni mají strach,“ napsal Gulyáš.
V tom kontextu zmínil ty, kteří dál podporují představitele dosavadní vlády, jež nyní je v demisi: „To nejhorší je, že skupiny jejich fanoušků je podporují – jedni proto, že jsou skutečně přesvědčení, že dělají dobře; druzí proto, že z toho mají osobní prospěch. Hajzlíků se jen tak nezbavíme, když se množí jako potkani. Vyvěšování ukrajinských vlajek z kanceláří... myslím, že asi budeme muset zavolat doktora Chocholouška,“ poznamenal Gulyáš.
Věnoval se i aktuálnímu dění kolem mezihvězdné komety 3I/ATLAS, která se podle vědců chová nezvykle. Proletěla okolo Slunce a odborníci ji sledují prostřednictvím družic určených pro výzkum Slunce. Kometa v říjnu nečekaně zvýšila jas a překvapila i zkušené astronomy. Herec naznačil, že kolem tohoto jevu vznikají i další výklady a domněnky: „Okolo téhle komety se dějí neuvěřitelné věci. Vypráví se zkazky o tom, že to je nějaký mimozemský objekt s inteligencí, že je to snad dokonce kosmická loď, že se chová nestandardně.“
S nadsázkou dodal: „Nicméně musím konstatovat, že pokud je v té kometě zabudovaný nějaký inteligentní systém, tak bych si strašně přál, aby ten systém dokázal detekovat debily. Máme jich tu strašnou spoustu, a jestli je to opravdu inteligentnější než lidstvo, tak by v tom případě mohl mít tu schopnost ty debily detekovat. A ne, že by nás jich zbavil, ale možná by se mohl pokusit jejich debily nahradit něčím, co nebude tak otravné,“ zmínil Michal Gulyáš.
V závěru svého videa se herec vyjádřil k nenávistným reakcím, které dostává pod svými komentáři na sociálních sítích: „Píšou mi, že jsem byl vždycky odpad.“ Dodal, že tyto útoky často přicházejí od lidí s jasnými symboly na profilech. „Byl to někdo, kdo měl na svém profilu ukrajinskou vlajku. To už je vždycky takový základ něčeho. A pak tam měl fotografii Mašína. On se dokonce ten člověk nazýval taky Mašínem a nevím jakým. Tak jestli to je nějaký jeho vnuk, pravnuk...“ poznamenal Gulyáš.
A že je to jen doklad o tom, v jaké době žijeme. „Takové poznámky člověk najde pod svými příspěvky. Ta doba není jednoduchá a nebude jednoduchá. Chci tím víceméně položit na stůl otázku, kdo to skutečně dá do pořádku? Protože ono se to nevyčistí jen tak. Ono se to neuklidní jen tak. Ono se to zkrátka nevytratí,“ řekl.
Varovně pak Gulyáš dodal: „A jestli tihle lepší lidé budou tlačit na pilu, obávám se, že jednoho dne se nějaký zub zadrhne a utrhne se řetěz.“
autor: Natálie Brožovská