„Neprojde.“ Kalouskova kariéra je na konci. S prezidentem se může rozloučit. Kudla do zad už i z vlastních řad

Kandidátů na prezidenta bude hodně. To je jasné už nyní, kdy se hlasitě spekuluje o možném nástupci současného prezidenta Miloše Zemana. Jemu druhý, poslední mandát v čele státu končí dne 8. března 2023. V politických kuloárech se nad jiné staví jméno někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska. Ten, ač veřejností vnímaný jako kontroverzní, má dlouhou řádku stoupenců. Jenže to vypadá, že mu nepomohou.

Být kandidátem na prezidenta nese své ovoce. Řada osobností svůj krok spojuje s přísunem finančních prostředků a slávou. Veřejnoprávní média mají za povinnost zvát kandidáty do pořadů, ostatní média se taky nedrží zkrátka. Finance jsou však potřebné v každém případě. Pakliže jde kandidát do boje takzvaně na vlastní pěst, což byl nedávný příklad Šlachtovy Přísahy, velmi brzy pocítí, o jak nákladnou „zábavu“ se jedná. Nezbývá než spoléhat na sponzory a donátory z řad fyzických podporovatelů, spřízněnců či fanoušků.

Nabízelo by se přitom jednoduché řešení; Miroslav Kalousek získá nominaci mateřské TOP 09. Strana mu zajistí finance, právní i produkční zázemí, propagaci.

Tak snadné to však nebude.

Ačkoli to po volbách do Sněmovny vypadalo, že válečná sekyra je zakopaná, naší redakci se podařilo zjistit, že řada vrcholných představitelů v čele s předsedkyní Pekarovou – Adamovou a europoslancem Jiřím Pospíšilem je u Kalouskovy případné nominace velmi skeptická. Nahlas to ovšem neřekne nikdo, jelikož by šlo o rozdmýchání už tak napjatých vztahů.

Dalším faktorem je jakási historická zkušenost. Pakliže by menší strany, kam dnes patří TOP 09 stejně jako ODS, nespojily síly, hnutí ANO by sotva kdy porazily. Kandidát TOP 09 tak pochopitelně musí být kandidátem ODS i zanedbatelných lidovců. Svou roli v celé partii sehraje rovněž STAN a nevypočitatelní Piráti. Miroslav Kalousek by proto, aby dominoval na pravici, musel získat podporu napříč tímto anti-Babišovským spektrem.

A to se zcela jistě nestane.

Není však účet bez hostinského, tedy bez bývalého předsedy TOPky.

A ten, jelikož jde o zkušeného člověka, vnímá stav věcí racionálně. Tudíž negativně vůči své osobě.

Před rokem přitom odpověděl na dotaz ke své možné prezidentské kandidatuře takto: „Určitě ne. Já si neumím představit, jak by se v této zemi musela změnit situace, abych o tom vůbec začal přemýšlet."

A dávno před složením koalic doplnil, že si dokáže představit, že před sněmovními volbami vzniknou dva volební bloky. Jeden by tvořili Piráti a STAN, druhý blok by tvořila ODS, KDU-ČSL a TOP 09. K jednou či druhému bloku by se prý mohli přidat Zelení, aby žádný demokratický volební hlas nepropadl.

Jelikož Kalousek prakticky podmiňoval svůj vstup na Hrad společenskou i politickou změnou, k níž bezesporu po sněmovních volbách došlo, až čas ukáže, zdali dovede individuálně přesvědčit Petra Fialu nebo Jiřího Pospíšila, kteří drží všechny trumfy. Prozatím.

