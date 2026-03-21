„Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci

21.03.2026 17:15 | Monitoring
autor: Naďa Borská

V závěru demonstrace na pražské Letné se znovu ujal slova předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a svůj projev výrazně zostřil. Účastníky upozornil, že je podle něj čeká náročné období a že samotné protesty už nebudou stačit.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Podle odhadů a přání Mikuláše Mináře by mělo na demonstraci na Letnou dorazit 200 až 400 000 lidí

„Nečeká nás nic snadného,“ prohlásil směrem k davu a zmínil mimo jiné „útoky na média“ či připravovaný zákon o neziskových organizacích, který označil za nebezpečný. Situaci v zemi vykreslil velmi vyhroceně. „Jde to do háje zeleného, respektive rudého. Je to skutečně ta země, ve které chcete žít?“ položil řečnickou otázku.

Minář následně přešel k výzvě k aktivnějšímu zapojení veřejnosti. Podle něj nastává období, kdy už nestačí jen vyjádřit nesouhlas na náměstích. „Svět se změnil. V sázce je mnoho. Neobejde se to bez osobních obětí. Budeme muset udělat víc,“ apeloval. Mluvil o nutnosti budovat „občanské sítě“, zapojovat se do veřejného života a dokonce vstupovat do politických stran.

Opakovaně zdůraznil, že změna musí přijít zdola. „Nečekejte na Havla, na Pavla ani na Mináře. Je to na nás všech,“ uvedl. Demonstranty vyzval, aby „neseděli za postranní čárou“ a aktivně se zapojili do dění ve společnosti.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí
Silná slova padla i v souvislosti s budoucím vývojem. Minář hovořil o „občanské rezistenci“ a „měsících nenásilného odporu“, přičemž se odvolal na odkaz Mahátmy Gándhího. „Naše heslo nebude boj, ale ‚neboj‘,“ řekl s tím, že klíčová je odvaha a aktivita.

Zároveň varoval před možnými kroky vlády v oblasti médií. Pokud by podle něj došlo k pokusu o zestátnění veřejnoprávních médií, slíbil tvrdou reakci. „Uvidí, co ještě neviděli,“ zaznělo z pódia. Účastníky vyzval, aby symbolicky „dali ruku na to“, že budou média bránit.

Ve svém projevu se obrátil i na opoziční politické strany. Vyzval je k větší otevřenosti, generační obměně a odvaze. Kritizoval takzvanou „strejcokracii“ a vyzval strany, aby dávaly prostor novým lidem. „Potřebujeme silnou alternativu. Ukažte nám, že chcete být moderními stranami,“ uvedl.

Nechyběla ani výzva směrem k jednotlivcům. „Pokud zvažujete vstup do politiky, udělejte to. Jinak se to nezmění,“ apeloval Minář s tím, že budoucnost země podle něj závisí právě na ochotě lidí převzít odpovědnost.

Demonstrace na Letné přitom od začátku přitahovala velké množství lidí. Už před oficiálním startem proudily na místo tisíce účastníků a prostor se postupně zaplňoval. V davu byly vidět české vlajky, ale i symboly Evropské unie či Ukrajiny, nechyběla ani protestní trička s přeškrtnutým Andrejem Babišem.

Akce, kterou spolek svolal pod heslem „Nenechme si ukrást budoucnost“, byla namířena především proti vládní koalici ANO, SPD a Motoristů. Podpořili ji i někteří opoziční politici, například europoslankyně Danuše Nerudová.

Atmosféra na místě byla podle zpravodaje ParlamentníchListů.cz zpočátku spíše klidná, postupně však sílila s přibývajícími projevy i počtem účastníků. Minářův závěrečný apel pak patřil k nejvýraznějším momentům celé demonstrace.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , Minář , veřejnoprávní média , demonstrace na Letné

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Je dnešní Letná skutečně obranou demokracie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Jana Nagyová, Ph.D. byl položen dotaz

Přijde vám fér, že vy půjdete před soud a Babiš mu díky imunitě zatím unikl?

Zajímalo mě taky, jak je to s imunitou u europoslanců, tak jsem pátrala. A jestli to chápu dobře, máte ji taky a o případném vydání rozhoduje europarlamnet, který vás vydal. Je to tak? V reakci na vydání jsem také četla vaše vyjádření, že jste to čekala, protože europarlament neposuzuje vinu nebo ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 46 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Mobilizaci můžete doplnit na ukrajině -tam berou každýho i psychouše co se dnes sešli... , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseF.L.Hek , 21.03.2026 17:24:26

|  9 |  0

