„Nesmí být premiér.“ Bobošíková prohlédla Rakušanův trik s pivem pro Fialu

Jana Bobošíková, lídryně hnutí STAČILO! ve Středočeském kraji, na nedělní tiskové konferenci vystoupila s ostrou kritikou ministra vnitra Víta Rakušana. „Viděli jsme nový marketingový trik. Nejprve teatrálně pozve premiéra Fialu na pivo, o den později oznámí, že chce být premiérem. Člověk, který stojí za šmírováním občanů, potlačováním svobod a zneužíváním úřadů, má řídit tuto zemi? Ne!“ Rakušan je podle Bobošíkové marketingový produkt stejných agentur, které podle ní prodaly veřejnosti Petra Pavla jako hrdinu na motorce. „Je to loutka těch samých sponzorů – uhlobaronů z Mostecké uhelné, specialistů na převraty z Balkánu, lobbistů a majitelů agentur, kteří dnes reálně ovládají českou politiku. Chcete, aby naši zemi řídily PR agentury a lobbisté? Aby opozice byla umlčována soudy a udavačskými aparáty? Abychom skončili jako Moldavsko nebo Gruzie – v chaosu a pod tlakem ze zahraničí?“ ptala se Bobošíková a dodala: „Pokud chcete volit svobodu a demokracii, nevolte marketingové produkty. Volte lidi z masa a kostí.“
Lékařka Alena Dernerová, někdejší senátorka a nyní kandidátka v Ústeckém kraji, upozornila na závažné problémy ve zdravotnictví. „Máme zdravotnictví za půl bilionu ročně – a přesto se rozpadá. Peníze mizí v přímo řízených nemocnicích ministerstva. Motol, IKEM, Homolka – jeden skandál za druhým. Kontroly nic nezmění, zprávy NKÚ končí v šuplíku.“ Dernerová varovala před očkovací politikou státu: „Od roku 2021 stála likvidace nepoužitých vakcín 7,5 miliardy korun. A máme smlouvu až do roku 2026. Další miliardy půjdou do odpadu. To není zdravotnictví, to je byznys.“ Zdůraznila, že řešením jsou mobilní ambulance, pevné zákonné lhůty pro provedení vyšetření a digitální nástroje, které omezí duplicitní péči. „Pacient má právo na dostupnou a kvalitní péči. A stát má povinnost s penězi nakládat zodpovědně. Co se teď děje, je hazard se zdravím i s důvěrou lidí,“ uvedla Dernerová.
MUDr. Alena Dernerová
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
V druhé části vystoupení upozornil Mackovík na údajné katastrofální poměry v armádě. „Chybí 14 000 vojáků. Propouští se rychleji, než se nabírá. Ministerstvo obrany utrácí stovky milionů za zbytečné projekty. Virtuální náborová platforma, která mohla stát milion, nakonec stojí čtvrt miliardy.“ Za mimořádně nebezpečné považuje nákupy zastaralé techniky: „Tanky Leopard jsou těžké, staré, a dron za 800 dolarů je zničí. Letouny F-35 dostaneme v roce 2035, když už ostatní budou mít šestou generaci. A i když je koupíme, nebudou naše – bez souhlasu USA prostě nepoletí.“ Petici proti nákupu F-35 podle něj lidé na mítincích hnutí STAČILO! podepisují ve velkém.
V závěru tiskové konference se řešilo i zneužívání justice před volbami. Dernerová připomněla svůj případ zrušené kandidatury do Senátu: „Po dvou letech Nejvyšší soud uznal, že vše bylo nezákonné. Ale mezitím mi kandidaturu zničili. Dnes se opakuje totéž. Je to hrůza.“ Na dotaz ohledně WHO reagovala s despektem: „Když její šéf sám odmítne očkování, ale ostatní k němu nutí, tak to o mnohém vypovídá. WHO je závislá na těch, kdo platí. A podle toho rozhoduje.“ Mackovík dodal: „WHO už nemá žádnou důvěru. Funguje stejně jako Evropská unie – pro elity a pro kšefty.“ Bobošíková s oběma souhlasila.
Na otázku, zda STAČILO! prosadí ústavní právo na platbu v hotovosti, odpověděl Mackovík stručně: „Stejně jako existují dvě pohlaví, musí existovat i právo na hotovost.“ Bobošíková dodala, že kromě hotovosti chce hnutí ústavně garantovat i právo na papírový kontakt s úřady: „Digitální diktát je problém. Ne každý s tím umí zacházet. Chceme chránit lidi – ne je nutit do systémů, kterým nerozumí.“
Ing. Jana Bobošíková
autor: Karel Výborný