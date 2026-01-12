„Neuberu Maďarům kvůli Ukrajině.“ Orbán dostal drtivou podporu ze světa

Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby. Ty minulé v roce 2022 vyhrála strana Fidesz v koalici s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou. Po sečtení všech hlasů získala koalice v čele s Viktorem Orbánem 52,52 % hlasů a celkem tak 135 ze 199 poslaneckých křesel v parlamentu. Opoziční koalice Společně pro Maďarsko získala 36,9 % hlasů.
Podle aktuálních volebních průzkumů nyní mezi voliči vede strana Respekt a Svoboda (Tisztelet és Szabadság Párt, TISZA), kterou vede coby místopředseda diplomat a právník Péter Magyar, který byl až do roku 2024 členem Orbánovi strany Fidesz.
Respekt a svoboda má dle průzkumu Publicus poll vyhotoveného pro maďarský deník Népszava 48 %. Fidesz podporuje 40 % Maďarů. Na pěti procentech se pak drží levicová Demokratická koalice (Demokratikus Koalíció, DK) a Hnutí Naše vlast (Mi Hazánk Mozgalom, MH).
Premiér Viktor Orbán a jeho Fidesz má podporu řady zahraničních politických lídrů v Evropě i mimo ni. Jeho podporovateli jsou zejména politici spojovaní s konzervativními a pravicovými hodnotami.
Podporu Orbánovi vyjádřil například Mateusz Morawiecki, bývalý předseda polské vlády, nebo současná premiérka Itálie Georgia Meloniová. Z Itálie se mezi podporovateli objevil také předseda strany Liga Matteo Salvini.
Z českých politiků Orbánovi podporu vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO).
„Je to hrdý Maďar, který skutečně má váš národ na prvním místě,“ vzkázal Babiš.
Mezi další evropské politiky patří například spolupředsedkyně německé strany AfD Alice Weidelová, předseda španělské strany Vox Santiago Abascal a předseda rakouské Svobodné strany Rakouska Herbert Kickl. Podporu vyjádřila také francouzská politička Marine Le Penová a srbský prezident Aleksandar Vučić.
„Evropa vás potřebuje. Evropa potřebuje Viktora Orbána,“ prohlásila Weidelová.
Ve videu na podporu Orbána se objevil také argentinský prezident Javier Milei a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
„Bezpečnost nelze brát jako samozřejmost. Je třeba si ji vydobýt a myslím, že Viktor Orbán má všechny potřebné vlastnosti. Má vytrvalost, odvahu a moudrost, aby svou zemi ochránil,“ podpořil Orbána Netanjahu.
V sobotu se v Maďarsku konal kongres vládní strany Fidesz, který potvrdil, že v případě vítězství v parlamentních volbách by se premiérem stal znovu Viktor Orbán, a zahájil kampaň.
Ve svém projevu na kongresu Orbán zkritizoval migrační politiku Evropské unie a postavení Bruselu vůči členským státům. Podle Orbána chce Brusel proměnit jednotlivé země v „migrační experiment“, přičemž k prosazení svého přístupu využívá regulace, kontrolu a potlačování politického odporu. Orbán, Fidesz a celé Maďarsko ovšem odmítají politiku, která by podle slov Orbána vedla k nahrazení původního obyvatelstva migranty.
„Odmítáme, aby nahradili náš lid. Platit pokutu 1 milion eur denně za obranu naší křesťanské civilizace je levnější než kapitulovat před naším národem,“ prohlásil Orbán.
Během projevu dodal slovo i k podpoře Ukrajiny. Orbán uvedl, že Ukrajina podle něj požaduje v příštích deseti letech finanční podporu ve výši 800 miliard eur, a to bez započítání vojenských výdajů. Brusel kvůli těmto požadavkům dle slov Orbána vyvíjí na Maďarsko tlak, aby omezilo nebo zrušilo důležité domácí výdaje, jako jsou rodinné dávky, důchody, podpora dostupných cen energií, financování zdravotnictví a systém „spravedlivých daní“.
„To odmítáme! Tato cesta oslabuje Evropu a vede ji k hospodářskému úpadku. Maďarsko bude i nadále upřednostňovat své vlastní občany,“ oznámil Orbán.
„Maďarská cesta je mírová, maďarská cesta je úspěšná a bezpečná. Cesta Maďarska vede vzhůru,“ řekl Orbán závěrem projevu. Na jaře roku 2026 bude dle jeho slov určen osud Maďarska.
Záznam z projevu maďarského premiéra Viktora Orbána na kongresu strany Fidesz je ke zhlédnutí zde:
