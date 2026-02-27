Orbán vyzval k zásadnímu kroku. Okamura byl u toho

27.02.2026 11:45 | Reportáž
autor: Jakub Vosáhlo

Dvanácté konference předsedů parlamentů zemí jihovýchodní Evropy využil Viktor Orbán k představení plánu, který podle něj přinese mír celému kontinentu. Je podle něj třeba zapojit Rusko a pochopit, že zbrojení není cesta.

Orbán vyzval k zásadnímu kroku. Okamura byl u toho
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Viktor Orbán hovoří na konferenci V4

Konference V4 se zeměmi západního Balkánu probíhala v jednacím sále maďarského parlamentu. Trochu symbolicky, protože některé z účastnických zemí částečně odvozují své první parlamentní zkušenosti právě od této síně, kde zasedal uherský sněm už v době, kdy pod Budapešť patřily.

Maďarská vazba na tento region nemá jen podobu vzdychání nad nespravedlivým trianonským vypořádáním po první světové válce, ale má rovněž zájem o roli regionálního lídra na západním Balkáně.

Úvodní slovo konference tak měl Viktor Orbán. Do sídla parlamentu premiér dorazil po osmé hodině mezi přicházejícími novináři, konference začala v devět.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

71%
18%
6%
1%
1%
3%
hlasovalo: 9379 lidí
A svého projevu využil k prezentaci plánu, který by se týkal nejen regionu, ale celého kontinentu. Představil svou vizi mírového formátu, kterého by se účastnila Evropa společně s Ruskem.

Maďarsko i další účastníci podle Orbána drží pozice, které jsou proti válce.

Základem by měla být jednání o uzavření konfliktu na Ukrajině. „Lze zorganizovat mírová jednaní, kterých se bude účastnit i Rusko,“ věří.

Připomněl, že Rusko na válku taky doplácí.

A v rámci jednání by se Evropa měla pokusit ustavit nový bezpečnostní systém.

Orbán si představuje „ekvilibrum v Evropě za účasti Ruska, které by zajistilo bezpečnost všem“.

Mohlo by zajistit mír na kontinentě na deset, dvacet, třicet let.

Součástí by měla být i dohoda o nešíření zbraní. „Masivní zbrojení je třeba zastavit,“ vyzval Orbán.

V současné době převažují země, které o zbrojení usilují a stále věří, že válku lze uzavřít klasickými vojenskými prostředky.

„Pro vás, země západního Balkánu, které usilujete o přijetí do EU, to znamená, že vaše přistoupení se zpomalí, protože EU na to nemá peníze,“ vysvětlil účastníkům konference.

Připomněl, že Evropská unie teď řešila půjčku Ukrajině 90 miliard, což zemi stačí na dva roky provozu. A EU sama si na to musela půjčit.

Tomio Okamura a Miloš Vystrčil na konferenci v Budapešti

Psali jsme:

Dusno na V4 v Budapešti. Vystrčil přišel s Ukrajinou, Poláci hrozili odjezdem
Szijjártó: Osa Brusel–Berlín–Kyjev chce odstranit Orbána
Známý Ukrajinec mluví o invazi na Slovensko
„Proto Zelenskyj nepouští ropu.“ Vysvětlení od šéfky AfD Weidelové


 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Maďarsko , Okamura , Rusko , Vystrčil , Orbán , zbrojení

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

Jsem pro zpřísnění trestů, ALE nemyslíte, že hlavní problém je v tom, že soudy přísné tresty neudělují? A vůbec, že policie týrání neřeší příliš intenzivně, a taky, že má malé pravomoci?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Syté obědy bez masa plné chuti a bílkovinSyté obědy bez masa plné chuti a bílkovin Horoskop na březen 2026Horoskop na březen 2026

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Orbán vyzval k zásadnímu kroku. Okamura byl u toho

11:45 Orbán vyzval k zásadnímu kroku. Okamura byl u toho

Dvanácté konference předsedů parlamentů zemí jihovýchodní Evropy využil Viktor Orbán k představení p…