Orbán vyzval k zásadnímu kroku. Okamura byl u toho

Konference V4 se zeměmi západního Balkánu probíhala v jednacím sále maďarského parlamentu. Trochu symbolicky, protože některé z účastnických zemí částečně odvozují své první parlamentní zkušenosti právě od této síně, kde zasedal uherský sněm už v době, kdy pod Budapešť patřily.
Maďarská vazba na tento region nemá jen podobu vzdychání nad nespravedlivým trianonským vypořádáním po první světové válce, ale má rovněž zájem o roli regionálního lídra na západním Balkáně.
Úvodní slovo konference tak měl Viktor Orbán. Do sídla parlamentu premiér dorazil po osmé hodině mezi přicházejícími novináři, konference začala v devět.
Maďarsko i další účastníci podle Orbána drží pozice, které jsou proti válce.
Základem by měla být jednání o uzavření konfliktu na Ukrajině. „Lze zorganizovat mírová jednaní, kterých se bude účastnit i Rusko,“ věří.
Připomněl, že Rusko na válku taky doplácí.
A v rámci jednání by se Evropa měla pokusit ustavit nový bezpečnostní systém.
Orbán si představuje „ekvilibrum v Evropě za účasti Ruska, které by zajistilo bezpečnost všem“.
Mohlo by zajistit mír na kontinentě na deset, dvacet, třicet let.
Součástí by měla být i dohoda o nešíření zbraní. „Masivní zbrojení je třeba zastavit,“ vyzval Orbán.
V současné době převažují země, které o zbrojení usilují a stále věří, že válku lze uzavřít klasickými vojenskými prostředky.
„Pro vás, země západního Balkánu, které usilujete o přijetí do EU, to znamená, že vaše přistoupení se zpomalí, protože EU na to nemá peníze,“ vysvětlil účastníkům konference.
Připomněl, že Evropská unie teď řešila půjčku Ukrajině 90 miliard, což zemi stačí na dva roky provozu. A EU sama si na to musela půjčit.
Tomio Okamura a Miloš Vystrčil na konferenci v Budapešti
