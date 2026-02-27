Dárek pro Putina. Spolku chodí miliony, ale nikdo neví kam

Za projektem Dárek pro Putina stojí Nadační fond pro Ukrajinu, který v roce 2022 založil Dalibor Dědek. Ten je znám jako úspěšný podnikatel v oblasti zabezpečovací techniky. A také jako podporovatel hnutí STAN a sponzor prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Ve fondu s ním zasedá i Jan Polák, komunální politik za Piráty.
Dědkova Nadace Jablotron v minulosti podporovala projekt Rekonstrukce státu a je také finančním partnerem Nadace OSF. Jak Rekonstrukce státu (dnes působící jako Lobbio), tak Nadace OSF jsou součástí rozsáhlé vlivové struktury spojené se sponzory Petra Pavla. Podle dostupných údajů Dědkova nadace před dvěma lety financovala skrze Nadaci VIA i „podporu demokratické společnosti“ na Slovensku.
Boj s vnitřním i vnějším nepřítelem
Lidé z Nadačního fondu pro Ukrajinu své politické preference ani moc netají. Sám Dědek má blízko k prezidentu Petru Pavlovi a jeho projekt Dárek pro Putina byl podporován představiteli Fialovy vlády. Bývalá ministryně Jana Černochová (ODS) dokonce neziskovce zaslala vlastnoručně psaný děkovný dopis a nosila jejich tričko.
Naopak vláda Andreje Babiše (ANO) se popularitě u spolku příliš netěší. Na sociálních sítích neziskovka pranýřuje kabinet za to, že neprodal Kyjevu stíhačky L-159 a kritizuje ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za „nehorázné vydírání prezidenta“ či jeho projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Za ten přitom Macinka sklidil potlesk i v Bílém domě.
Zato nechybí blahopřání Petru Pavlovi k jeho narozeninám a podpora demonstrací Milionu chvilek pro demokracii. S Dárkem pro Putina úzce spolupracuje i Tomáš Kopečný, Fialův zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Ten se po nástupu Babišovy vlády rozhodl opustit státní službu a místo toho se připojil k týmu Evropských hodnot, kde varuje před údajnou přípravou ruské invaze do Evropy za pomoci Číny.
Zakladatel spolku: „Trump je hajzl“
Podobné názory sdílí i iniciátor Dárku pro Putina Dalibor Dědek. V čerstvém rozhovoru se o celém projektu rozpovídal a pustil se i do amerického prezidenta. „V Americe se prezidentem stal Putinův kamarád. Nebo jeho agent. Prostě já jsem přesvědčený o tom, že Trump je hajzl, kterého tam Putin dosadil, a to se mu povedlo,“ prohlásil s tím, že hned po vpádu Ruska na Ukrajinu vypnul alarmy všem svým ruským a běloruským klientům. Za to teď prý čelí „hromadě“ žalob.
Dědkův projekt si získal podporu nejen mezi politiky bývalé vládní koalice. Koncem loňského roku poslal na účet Dárku pro Putina peníze Ivo Lukačovič, majitel Seznam Zpráv a Novinek.cz a kritik premiéra Babiše. Spolku poslal rovných 100 milionů korun. O dalších sponzorech se však mnoho nedozvíme. Nadační fond totiž jména tají. Nemá transparentní účet a výroční zprávy se omezují na účetní závěrku, která je vyžadována zákonem.
Přitom spolek nemá na účtu vůbec malé obraty. Jen v loňském roce prý vybral bezmála 385 milionů korun. Za celou dobu mu pak podle údajů na webu lidé poslali skoro 1,5 miliardy. Nedávno navíc vyšlo najevo, že utržené peníze chtěl spolek vložit do projektu ukrajinského podnikatele Timura Mindiče, kamaráda Volodymyra Zelenského ze showbyznysu. Ten po vypuknutí korupčního skandálu raději uprchl ze země.
ParlamentníListy.cz proto oslovily přímo Nadační fond pro Ukrajinu. Mimo jiné nás zajímalo, proč projekt nemá transparentní účet, jak pokračuje spolupráce s českým Ministerstvem obrany, s jakými organizacemi fond spolupracuje a k jakým finančním transakcím mezi nimi dochází.
Za Dárek pro Putina odpověděl novinář Martin Ondráček, který je jednou z hlavních tváří projektu. Ondráček tento přístup hájí s odkazem na bezpečnostní důvody a ochranu dárců financujících ukrajinskou armádu. Spolupráce podle jeho slov probíhá s desítkami subjektů v České republice i na Ukrajině, a to na základě řádných smluvních vztahů včetně finančního plnění. Konkrétní však být nechtěl. „Z bezpečnostních důvodů nikomu neposkytujeme seznam těchto organizací ani seznam konkrétních finančních transakcí,“ řekl ParlamentnímListům.cz.
Dodal také, že Nadační fond v posledních měsících své vztahy s Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci Ministerstva obrany (AMOS), která pomáhala s nákupy zbraní, výrazně utlumil. „Je to především proto, že jsme schopni sami (bez neformální konzultace s nimi) na trhu požadavky Ukrajiny vyřizovat,“ uvedl Ondráček.
Poslanec radí nepřispívat
Nízká míra transparentnosti včetně zakrývání sponzorů a finančních toků vyvolává čím dál silnější podezření. Místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) upozorňuje, že v praxi často dochází ke zneužívání podobných sbírek. „O to víc bych od Dárku od Putina očekával, že bude transparentně zveřejňovat jak dárce, tak výroční zprávy. Pokud to zveřejňováno není, pak bych každému dárci doporučil, aby na takové sbírky nepřispíval, protože neví, kam jeho peníze nakonec jdou a jestli se na tom tady někdo neobohacuje,“ řekl ParlamentnímListům.cz.
S nízkou transparentností celého projektu podle poslance také souvisí kritika současné vlády ze strany Dárku pro Putina. Domnívá se, že spolek asi nechce, aby podpora Ukrajiny probíhala maximálně transparentně, o což nynější kabinet usiluje.
Místopředseda výboru pro obranu Jindřich Rajchl (PRO) je ještě ostřejší. „Jedná se o vejce ze stejné líhně jako Milion chvilek. Finančně za ním stojí stejní lidé, jejichž cílem je udělat z Ukrajiny téma číslo 1 v české politické diskusi a jeho prostřednictvím realizovat své mocenské a finanční cíle,“ upozorňuje poslanec.
ParlamentnímListům.cz také řekl, že spolek může porušovat zákon, jelikož zprostředkovává obchod se zbraněmi, aniž má k tomu příslušné oprávnění. „Dopouští se tudíž organizované trestné činnosti a měl by tak být řešen orgány činnými v trestním řízení,“ uzavírá předseda PRO.
