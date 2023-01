„Nevěděla, že nesmí mít u sebe poznámky.“ Rozeslali VIDEO o Nerudové

reklama

„Někteří z vás mě možná neznají,“ to jsou první slova Nerudové ve zmíněném videu.

„Poslední rok jsem se na univerzitě starala, aby před sebou mladí Češi viděli nadějnou budoucnost,“ říká Danuše Nerudová ve svém volebním klipu.

Videomateriál, který k nám doputoval a který si můžete prohlédnout, ale reaguje po svém.

Spíše než o českých studentech je v něm zmínka o těch zahraničních, kteří si za doby působení Danuše Nerudové ve vedení MU měli možnost opatřit tituly za peníze.

„Snadný titul, Mendelova univerzita řeší plagiáty od zahraničních studentů,“ píše se v jednom z titulků, které jsou součástí sestřihu.

„Rychlostudium v Brně. Doktorát na Mendelově univerzitě nabízela agentura za 605 000 korun,“ naznačuje další titulek, kolik titul mohl stát.

„Nerudová věděla o plagiátech tři měsíce a nic nedělala,“ uzavírá téma plagiátů a pochybných doktorátů, které se za působení Nerudové v čele Mendelovy univerzity udělovaly.

Další, čemu je v klipu věnována podstatná pozornost, je opisování Nerudové při vyplňování informativního testu, s kterým se pak Danuše Nerudová chlubila, že ho zvládla nejlépe ze všech.

„Tahák Danuše Nerudové: Při testu o bezpečnosti si kandidátka pomáhala bločkem s poznámkami,“ zní název titulku z časopisu Expres, který je také součástí videa.

„Já jsem do žádného taháku nekoukala,“ očividně lže prezidentská kandidátka a pokračuje s tím, že se jedná o její černý deníček.

Na připojených záběrech ale jasně z poznámkového bločku opisuje do testu, který následně odevzdává.

Že nešlo o její deníček, a že je tedy lež to, co říká, o tom jsme psali ZDE.

V článku je mimo jiné zapsán facebookový statut jedné učitelky, která podvod Nerudové popisovala takto:

„Kromě videa, jak prezidentská kandidátka Danuše Nerudová nervózně listuje v poznámkovém bloku během testu na debatě kandidátů, jsem teď našla i fotku, co je v tom bloku. Stačilo si to zvětšit a bez problémů přečtu, že jsou tam datace založení EHS, pak EU, kdy se přidaly které země včetně ČR – to proboha musí vědět, i kdyby ji o půlnoci budili, zkouším z toho žáky ZŠ,“ okomentovala to paní učitelka.

Nerudová si ale přesto stojí za tím, že nešlo o tahák, ale o deníček.

Na otázku moderátorky Drtinové, která se jí přímo zeptala, co by na takový deníček řekla svým studentům, odpověděla, že by jim povolila jen propisku a papír. Nic takového ale při zmíněném bezpečnostním testu prý řečeno nebylo, hájila Nerudová přítomnost svého zápisníku během testu s tím, že někdo další měl s sebou štos papírů.

„Kdyby někdo řekl na začátku, že s sebou nemůžeme mít žádné deníčky proto, abychom si mohli zapisovat, tak bych s sebou žádný neměla,“ zopakovala ještě Nerudová s tím, že si do deníčku jen zapisovala. To ale popírá videozáznam, který je součástí klipu a na kterém je vidět, že poznámkovým bločkem pouze listuje a čte v něm a zapisuje do papíru, na kterém byl test.

„Myslíte si, že po takovém videu vám lidi budou věřit, že nepotřebujete na základní údaje taháky,“ zněla další otázka, kterou moderátorka položila právě na základě zhlédnutého videozáznamu.

„Myslím, že ano,“ řekla s úsměvem a bez dalšího komentáře Danuše Nerudová.

Klip pokračuje vyjádřením Nerudové opět ke kauze pochybných diplomů, které se udělovaly za jejího vedení na Mendelově univerzitě. Nerudová opakuje svoji verzi, že byla hajným, který chytil pytláka a že tedy upozornila na nekalosti, jakmile se o nich dozvěděla.

S tím je ale v rozporu titulek z úvodu klipu, který zní: „Nerudová věděla o plagiátech tři měsíce a nic nedělala.“

Dále je na videu vidět část dalšího rozhovoru, který Nerudová absolvovala a ve kterém moderátorovi špatně odpověděla na otázku týkající se prezidentských pravomocí.

Následuje otázka na to, kdo je současným pražským arcibiskupem. Ani na ni nebyla Nerudová schopna odpovědět správně.

Klip je ukončen provoláním Danuše Nerudové z jejího předvolebního spotu.

„Jmenuji se Danuše Nerudová a budu kandidovat na funkci prezidentky České republiky.“

