„Nevolte d*bily,“ vyzvala Nerudová občany. Reakce nepotěší

14.09.2025 11:11 | Monitoring

Europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN rozvířila na sociálních sítích debatu svými výroky. Tentokrát voličům vzkázala, aby „nevolili debily“. Nakonec se však diskuse obrátila spíše proti ní samotné.

Foto: Repro: X
Popisek: Europoslankyně Danuše Nerudová

Před blížícími se volbami zaznívá z Bruselu zajímavý hlas. Danuše Nerudová napsala: „Nebuďte debilové, vzkazuje Polsko těm, co papouškují ruské fámy o dronech.“

Narážela tak na událost, kdy Polsko ohlásilo narušení vzdušného prostoru ruskými drony. Ale v médiích se objevují i pochybnosti, zda šlo skutečně o cílený ruský útok, nebo o vedlejší efekt války na Ukrajině, případně odklon dráhy dronů prostředky elektronického boje.

Danuše Nerudová je známá jako dlouhodobá kritička „ruské agrese“ a „dezinformačních praktik“. V médiích opakovaně upozorňuje, že Evropa by neměla uvadat v podpoře Ukrajiny. Sama také říká, že největší hrozbou je Putinovo Rusko.

Ostře například reaguje na návrh komunistů, kteří ve svém programovém prohlášení volají po vystoupení České republiky z NATO. V reakci na komunisty, kandidující v rámci hnutí Stačilo!, poslala v minulosti europoslankyně například vzkaz: „Ruská pátá komunistická kolono – jděte do prdele!“

Psali jsme:

Ve svém novém příspěvku na platformě X nabádá  Danuše Nerudová české voliče: „Nevolte debily a společně jim řekněme u voleb už stačilo,“ napsala.

V diskusi pod příspěvkem Nerudové se ale situace začala obracet proti ní samotné. Někteří uživatelé ironicky poznamenávají, že pokud nemají volit „debily“, pak tím vlastně vylučuje i sebe. 

Jeden z diskutujících upozorňuje, že podobné výroky mohou být spíš kontraproduktivní: „Obávám se, že svou neobratností ty debily, co volí debily, leda mobilizujete.“

Další se domnívá, že takové sdělení by se dalo vyložit i jako agitace pro koalici Stačilo!

Objevily se i osobní výtky. Jeden z kritiků jí vzkázal: „Nebojte, vás volit nebudeme.“ Následovaly další příspěvky v podobném duchu – někteří jí otevřeně oznámili, že se pro ni rozhodně hlasovat nechystají.

Do diskuse se zapojili i ostřejší účastníci, kteří reagovali slovy: „U voleb řekněme SPOLU stačilo. A debilní krávu a debily opravdu nikdo volit nebude.“

Objevily se také otázky, zda se jedná vlastně o výzvu k volbě hnutí Stačilo!, když Nerudová mluví o „debilech“. Výsledkem tak je – kdo tedy v celé debatě je „debil“?

Psali jsme:

autor: Natálie Brožovská

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Tak, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseŠiroko , 14.09.2025 11:55:54
Vedle Pekarové suverénně nehloupější (eufemicky řečeno) nejhloupější politička současnosti. Nemluvě o jejím charakteru (podvody na fakultě a její vlastní podvádění při vědomostním testu. Holt dcerunka prominentního bolševika a estébáka. Vskutku odpudivá bytost. Ve všech směrech.

|  13 |  0

