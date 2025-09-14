„Nevolte d*bily,“ vyzvala Nerudová občany. Reakce nepotěší

Před blížícími se volbami zaznívá z Bruselu zajímavý hlas. Danuše Nerudová napsala: „Nebuďte debilové, vzkazuje Polsko těm, co papouškují ruské fámy o dronech.“
Narážela tak na událost, kdy Polsko ohlásilo narušení vzdušného prostoru ruskými drony. Ale v médiích se objevují i pochybnosti, zda šlo skutečně o cílený ruský útok, nebo o vedlejší efekt války na Ukrajině, případně odklon dráhy dronů prostředky elektronického boje.
Danuše Nerudová je známá jako dlouhodobá kritička „ruské agrese“ a „dezinformačních praktik“. V médiích opakovaně upozorňuje, že Evropa by neměla uvadat v podpoře Ukrajiny. Sama také říká, že největší hrozbou je Putinovo Rusko.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ostře například reaguje na návrh komunistů, kteří ve svém programovém prohlášení volají po vystoupení České republiky z NATO. V reakci na komunisty, kandidující v rámci hnutí Stačilo!, poslala v minulosti europoslankyně například vzkaz: „Ruská pátá komunistická kolono – jděte do prdele!“
Ve svém novém příspěvku na platformě X nabádá Danuše Nerudová české voliče: „Nevolte debily a společně jim řekněme u voleb už stačilo,“ napsala.
Nevolte debily a společně jim řekněme u voleb už stačilo! https://t.co/AD9kTlsI0n— Danuše Nerudová (@danusenerudova) September 12, 2025
V diskusi pod příspěvkem Nerudové se ale situace začala obracet proti ní samotné. Někteří uživatelé ironicky poznamenávají, že pokud nemají volit „debily“, pak tím vlastně vylučuje i sebe.
Jeden z diskutujících upozorňuje, že podobné výroky mohou být spíš kontraproduktivní: „Obávám se, že svou neobratností ty debily, co volí debily, leda mobilizujete.“
Další se domnívá, že takové sdělení by se dalo vyložit i jako agitace pro koalici Stačilo!
Objevily se i osobní výtky. Jeden z kritiků jí vzkázal: „Nebojte, vás volit nebudeme.“ Následovaly další příspěvky v podobném duchu – někteří jí otevřeně oznámili, že se pro ni rozhodně hlasovat nechystají.
Do diskuse se zapojili i ostřejší účastníci, kteří reagovali slovy: „U voleb řekněme SPOLU stačilo. A debilní krávu a debily opravdu nikdo volit nebude.“
Objevily se také otázky, zda se jedná vlastně o výzvu k volbě hnutí Stačilo!, když Nerudová mluví o „debilech“. Výsledkem tak je – kdo tedy v celé debatě je „debil“?
autor: Natálie Brožovská