„Nikdo ten pořad nehájil.“ V RRTV řešili plivance na Fica. Přišlo překvapení

Hosté ve studiu reagovali na návštěvu předsedy slovenské vlády Roberta Fica v Moskvě, kde ho přijal prezident Vladimir Putin. Hlava slovenské vlády se pak stala terčem výroků na samé hraně slušnosti až invektiv. Herečka Iva Pazderková vyjádřila svůj názor, že Fico „nemá koule, je to ubožák, chudák, musí si podávat ruku s monstry a teroristy“. Pronesla také jeden vulgarismus.

Kalvoda připodobnil Fica k praseti

Advokát a někdejší politik Jan Kalvoda zase na Ficovu adresu pronesl: „Je to evidentně degradovaný typ, i lidsky, mentálně, podlité oči krví, můj dědeček říkal jako prase, když jde z bukvic, je to muž, kterého může milovat jen jeho vlastní matka.“

Na toto vyjádření nijak nezareagovala moderátorka pořadu, hosté se pochechtávali.

Štvanice na Fica

Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se na svém facebookovém profilu vyjádřil:

„Jsem dlouho nic nepsal… ale valí se to všechno moc rychle, a než bych sem něco dal, už to dal někdo jiný… oceňuji práci Michal Poláček, Pavel Šik a dalších, kteří propagandu ČT a ČRo Plus efektivně anulují tím, jak přinášejí jiné zdroje informací...

Nepůjdu do detailu, ať s Ukrajinou, Gazou, se cly, zmatenou Ursulou, které ještě nikdo neřekl, že deklarace a silná slova teď nepomohou... Přijde mi zmatená jako rumunský Ceaucescu ve svých posledních dnech... ještě že v EU neprobíhá žádná revoluce…

Včera jsme na RRTV projednávali tu štvanici na Fica v pověstném pořadu s Kalvodou a Pazderkovou na ČT. Překvapili mě kolegové, že NIKDO ten pořad a jeho moderaci nehájil...

Předtím, než RRTV rozhodne, jsme si vyžádali stanovisko Rady ČT…“

Urážky a sprostoty nepatří na obrazovku ČT

Pavel Matocha, publicista a šachista, jenž v letech 2020 až 2022 působil jako předseda Rady České televize, reagoval: „Vadime, ptal jsem se na to minulý týden na jednání Rady ČT Součka, jestli mu to moderování přišlo v pořádku a v souladu s Kodexem ČT. Za mě, jak já čtu Kodex ČT, tak moderátorka měla okamžitě Kalvodu utnout, podobné urážky a sprostoty nepatří na obrazovku ČT. A ČT se následně měla za Kalvodu a za tu moderátorku veřejně Ficovi omluvit. Souček na moji otázku odmítl odpovědět, že se to interně řeší a že teď tedy nemůže takhle spatra odpovědět, že tu otázku nečekal… Před příštím jednáním Rady ČT mu tedy pošlu interpelaci, aby na to odpověděl i písemně.“