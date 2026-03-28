„Nutella zdraví Bureše.“ Fialova pomsta Babišovi na videu

28.03.2026 20:00 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Souboj o ceny pohonných hmot se přesunul do osobní roviny. Expremiér Petr Fiala (ODS) zveřejnil video z Průhonic, ve kterém kritizuje „Babišovu drahotu“. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) vzápětí ironicky poděkoval za reklamu na svou „gastropumpu“ a mluvil o svém předchůdci jako o „profesorovi Nutelle“. Opoziční poslanec pak zveřejnil další video, které pojmenoval: „Profesor Nutella zdraví soudruha Bureše do Průhonic.“

Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Expremiér Petr Fiala (ODS) v pátek zveřejnil vtipné video před poutačem čerpací stanice. „Kdesi na předměstí Prahy…,“ uvedl povšechně, ale s využitím sociální sítě Facebook upřesnil: „Průhonice, Středočeský kraj.“

Ve videu pomalou chůzí za zvuku charakteristické hudby z westernu Tenkrát na Západě přistupuje k billboardu a ve zpomaleném záběru ukazuje na ceny. Natural 95 stojí 41,90, Diesel 47,90. Jeho výstup podkreslují slova současného pána Strakovy akademie Andreje Babiše (ANO). Ten za záznamu mluví o nehorázné ceně a kartelu. Vyzývá prodejce, aby okamžitě snížili nehorázné ceny.

Fiala se obrací a kráčí zpět. Záběr ztmavne a objevuje se nápis: „Babišova drahota.“ A pod ním ještě: „Na pumpě Andreje Babiše.“

Babiš poděkoval „panu profesorovi Nutelle“

Současný předseda vlády si v sobotu pochvaloval, že na základě jeho výzvy už snížili cenu hlavní hráči, tedy čerpací stanice na D1, z 51,90 na 49,90. „Takže dvě koruny dolů. No a já bych chtěl poděkovat panu profesorovi Nutelle, že tady propagoval čerpačku Průhonice. Mimochodem je to gastropumpa roku. Tady se všechno peče a vyrábí ručně. No a tady je 47,90. A vždycky tahle pumpa byla na dálnici nejlevnější,“ udělal stanici reklamu.

Důležitá zpráva podle premiéra je, že průměrná cena paliv za březen je 40,70 za litr. „Někde jsme měli v týdnu i 53 korun. Takže si umí všichni dopočítat, jaká je tam marže. A já bych chtěl všem poděkovat, jak reagují na moji výzvu,“ zdůraznil Babiš.

Na pondělí prý chystá jednání s hlavními hráči na trhu pohonných hmot. Zúčastní se ho firmy, které obsluhují 90 procent trhu. „A samozřejmě budeme chtít, aby byli solidární, aby nezneužívali tu situaci, která se děje v íránském konfliktu,“ zaznělo z úst Andreje Babiše.

Profesor Nutella zdraví soudruha Bureše do Průhonic

Fiala mu vzápětí odpověděl v krátkém videu na síti Facebook, které nadepsal se značnou dávkou sebeironie: „Dobré odpoledne, profesor Nutella zdraví soudruha Bureše do Průhonic…“

„Pane premiére Babiši, dobré odpoledne. Viděl jsem, že se vám líbilo moje video a že jste dokonce natočil reakci. A to je dobře. A hlavně je dobře, že ceny na čerpacích stanicích klesají a že jste konečně začal v té věci něco dělat,“ pochválil předsedu vlády.

Potom však dodal, že je to pořád málo. „Nicméně mám pro vás jeden návrh a ten se týká té vaší pumpy. Co kdybyste z ní udělal takové NÁRODNÍ CENTRUM LEVNÉHO BENZÍNU a nafty? A že byste tam třeba tu cenu držel pod čtyřiceti korunama? Jasně, já vím, rozumím tomu, něco byste na tom prodělal. Ale vy přece říkáte, že vám nejde o zisk, ale jde vám o lidi. A toto by lidem opravdu pomohlo. Zkuste ten můj návrh zvážit,“ řekl Fiala.

Při oslovování premiéra měl před sebou rozprostřený ubrousek, na něm talíř s jedním rohlíkem a vedle postavenou sklenici Nutelly.

