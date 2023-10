„O tom se s ním soudkyně neměla bavit!“ Velezrada? Právníci řeší, zda Pavel překročil čáru

reklama

„Umíte si představit, že by se prezident Zeman sešel po zmražení majetku Českou republikou v OSN s Vladimirem Putinem a řekl mu, že se pobaví s premiérem Fialou o tom, že by tento spravovala Česká republika společně s Ruskem? Zdá se vám to jako sci-fi? Něco podobného právě dělá prezident Petr Pavel, sešel se s lichtenštejnským knížetem a řešil s ním, jak by se mělo naložit s majetkem, který byl Lichtenštejnům zkonfiskován po druhé světové válce podle dekretu prezidenta Eduarda Beneše,“ uvádí Jana Bobošíková.

Důvodem bylo, že se Lichtenštejnové za druhé světové války hlásili k německé národnosti, což v současné době popírají. V roce 2020 se lichtenštejnské knížectví obrátilo na Evropský soud pro lidská práva s tím, že majetek jim byl po druhé světové válce konfiskován nezákonně.

Do sporu mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem, ve kterém jde například o Lednicko-valtický areál, desítky hektarů polí a lesů a řadu památek UNESCO, se vložil prezident Petr Pavel. A ne poprvé, v září se sešel mezi čtyřma očima v New Yorku s lichtenštejnským princem Aloisem a hovořil s ním o mimosoudním vyrovnání mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem, které si Lichtenštejnové přejí, pokračuje moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

„Podle našich informací se Lichtenštejnové obávají, že by soudní spor ve Štrasburku mohli prohrát, a proto se přiklánějí k vyrovnání,“ dodává Bobošíková.

V tak zásadní věci nepřísluší prezidentu republiky jednat za Českou republiku, přísluší to výhradně české vládě a jejímu zmocněnci pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Ten smí jednat pouze v mezích stanovených vládou, s předchozím souhlasem vlády či ministra spravedlnosti, přibližuje moderátorka s tím, že stejně tak je to i s případným vyrovnáním.

„Slyšeli jste někdy od Fialovy vlády nebo od ministra spravedlnosti Blažka z ODS, že se chce s Lichtenštejny, kterým byl zabaven majetek podle dekretů prezidenta Beneše, dohodnout? My nikoliv. Ovšem prezidentu republiky, který podle odborníků nemá do celé věci co mluvit, zní mimosoudní vyrovnání s rodem Lichtenštejnů, který byl za dobře s Hitlerem, velice sympaticky,“ zmiňuje Bobošíková.

Prezident Petr Pavel shrnul pro Deník N jednání s knížetem následovně: „Lichtenštejnsko nepožaduje navrácení majetku, nepožaduje finanční vyrovnání. O co jim jde, je společná správa toho majetku, jinými slovy vytvoření nějakého fondu nebo nadace mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou, který by se společně staral o údržbu a provozování majetku, o kterém se bavíme, především kulturních památek. Pokud by to bylo v této podobě, pak si myslím, že by to bylo velice solidní vyrovnání, ke kterému bychom soud opravdu nepotřebovali.“

Prezident se podle svých slov těší, až se s premiérem Fialou pobaví o tom, v jakém stavu vyjednávání je a kde jsou překážky. Z toho, co mu řekl kníže, v tom žádný spor nevidí, protože majetky by stále byly ve vlastnictví českého státu. Lichtenštejnové podle něj neusilují o změnu vlastnictví ani o žádné kompenzace, ale jde jim pouze o správu.

Přidává názor právníka, jehož totožnost v Aby bylo jasno znají. „Soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková měla podle předpisů na samém počátku rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem o probíhajícím sporu a případné jím představené dohodě České republiky s Lichtenštejnskem rezolutně odmítnout. Zároveň měla o pokusu prezidenta republiky Pavla neprodleně informovat vedení soudu.“

„Ovšem soudkyně Šimáčková na jednání s prezidentem České republiky, který lobbuje za zájem Lichtenštejnska, nic špatného nevidí, i když obě země stojí před soudem, kde soudí i ona. Hodně zvláštní příklad etiky soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, že?“ pozastavuje se Bobošíková.

Informace o tom, že prezident Petr Pavel řešil spor Česka s Lichtenštejnskem se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva a s lichtenštejnským knížetem, zvedla ze židle některé renomované právníky. Podle názoru jednoho z nich prezident jedná v rozporu s ústavou. „Předložený text mediální zprávy, pakliže je pravdivý, vzbuzuje oprávněné obavy, že prezident České republiky Petr Pavel s lichtenštejnským princem Aloisem ohrožuje svrchovanost České republiky. A jedná tedy v rozporu s ústavou,“ uvedl právník pro Aby bylo jasno.

Ten také vysvětlil, že zřízením společné správy s jiným svrchovaným státem nad některým nemovitým majetkem na území České republiky, který je ve vlastnictví státu či soukromých a veřejných vlastníků, by jednoznačně došlo k omezení vlastnického práva těchto vlastníků, a to v otázce jakékoli dispozice tímto majetkem. Především by však český stát nemohl garantovat svou svrchovanost při ochraně tohoto majetku. Byl by vázán stanoviskem jiného svrchovaného státu a musel by ho respektovat.

„Takovéto jednání prezidenta Petra Pavla by bylo možné kvalifikovat jako velezradu, protože směřuje proti svrchovanosti Českého státu,“ dodává právník. Právníci si také kladou otázku, zda je Petr Pavel osobou splňující kritéria pro výkon funkce prezidenta republiky ve smyslu národního a mezinárodního práva.

