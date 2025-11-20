Obrat: Mladí lidé masově opouštějí transgender

Před třemi lety bylo téměř nemyslitelné, že by se trend prudce rostoucího počtu studentů, kteří se hlásí k transgender nebo nebinární identitě, někdy zastavil. Na sklonku roku 2025, je obraz úplně jiný. Nejnovější data ukazují pád o 40 až 67 % během pouhých dvou až tří let. Známé osobnosti hovoří o sociálním viru.
V roce 2022 dosáhla trans vlna vrcholu: Na elitních amerických vysokých školách se jako „non-binary“ označovalo až 6,8 % studentů, na středních školách v některých průzkumech přes 10 %. Kliniky pro genderovou péči ve Velké Británii, Skandinávii i USA praskaly ve švech, čekací doby se pohybovaly v letech. „Je to jako když praskne bublina,“ říká sociolog Musa al-Gharbi, který sleduje podobné jevy. „Jakmile se stane uncool být trans nebo non-binary, mladí lidé, kteří to dělali především pro sociální status, rychle přejdou k něčemu jinému.“ Přehled přinesla v říjnu 2025 zpráva Centra pro heterodoxní sociální vědu při University of Buckingham s příznačným názvem The Decline of Trans and Queer Identity among Young Americans.
„Trans-identita skutečně zažívá svůj volný pád,“ konstatuje Jean Twengeová, profesorka psychologie na San Diego State University a jedna z nejvýznamnějších výzkumnic generace Z. „Vidíme přesně to, co Lisa Littmanová popsala už v roce 2018 jako rapid-onset gender dysphoria, sociální epidemii, která má svůj vzestup, vrchol a nyní rychlý ústup.“ V srpnu 2018 publikovala tehdejší docentka Brown University Lisa Littmanová studii, která se stala jedním z nejkontroverznějších vědeckých textů 21. století. Na základě 256 rodičovských výpovědí popsala nový fenomén: Náhlý nástup genderové dysforie u dospívajících (průměrný věk 15,2 roku), převážně u dívek bez jakékoli předchozí historie, často po intenzivním ponoření do on-line komunit na Tumblru, Redditu nebo Discordu. „87 % těchto dětí mělo ve svém okruhu přátele, kteří se také náhle začali identifikovat jako trans. Po coming-outu se u 47 % zhoršily vztahy s rodiči, často až k úplnému přerušení kontaktu, pokud rodiče odmítli okamžitou afirmaci,“ shrnuje Littmanová. Reakce byla bouřlivá. Brown University článek nejprve stáhla z hlavní stránky, časopis PLOS ONE provedl „post-publication review“ a v březnu 2019 vydal korigovanou verzi.
Littmanová byla označena za transfobní, v roce 2021 jí univerzita neprodloužila smlouvu. Sedm let poté však většina nezávislých dat její původní pozorování potvrzuje. Cass Review ve Velké Británii, finské, švédské i norské směrnice – všechny uznávají, že drtivá většina nových případů u adolescentů odpovídá právě profilu, který Littman popsala.„Data z let 2024–2025 ukazují, že to, co Lisa Littmanová popsala v roce 2018, bylo pravděpodobně přesně to, co jsme sledovali – sociální epidemii mezi teenagery, která teď rychle odeznívá,“ říká Jean Twengeová v rozhovoru pro Reality’s Last Stand.
Nejtvrdší ránu gender-afirmačnímu modelu péče zasadila v dubnu 2024 Cass Review, 388stránková nezávislá revize, kterou si objednala britská NHS. Vedla ji pediatrička Dr. Hilary Cassová, bývalá prezidentka Královské pediatrické koleje. Lékařka ve zprávě obvinila úřady ze zanedbání péče a zbabělosti při ochraně zájmu nezletilých. Její závěry byly jednoznačné: Kvalita důkazů pro podávání blokátorů puberty je „velmi nízká až nízká“. Žádné studie neprokázaly zlepšení duševního zdraví, zato až 98 % dětí na blokátorech pokračuje k hormonům. Křížové hormony mají „nízkou“ kvalitu důkazů a významná rizika (neplodnost, osteoporóza, kardiovaskulární problémy). 70 % pacientů má komorbidní psychiatrické diagnózy (autismus, deprese, trauma), které nejsou řešeny. Následky byly okamžité: NHS England zakázala blokátory puberty pro děti a adolescenty mimo klinické studie. Skotsko, Wales i několik australských států přijaly Cass Review jako základ nových směrnic.
Zatímco transgender a nebinární identita je na ústupu, celkový podíl LGBTQ+ mezi generací Z zůstává vysoký – kolem 22–23 %. Roste především bisexuální identifikace (z 10 % v roce 2020 na 17 % v roce 2023, pak mírný pokles na 12–13 % v roce 2025). Mnoho bývalých trans lidí se nyní označuje jako bi nebo queer. „Trans a queer jsou prostě out,“ shrnuje ironicky jeden z autorů Buckinghamovy zprávy. „Bisexual je nové cool.“ Pro tisíce mladých lidí, kteří už podstoupili nevratné zákroky, však štiplavá poznámka není útěchou. Komunita detranzice roste, právní žaloby na kliniky se množí (jen v USA přes 1 200 podaných do října 2025). „Měli jsme osm let, kdy se říkalo, že jakákoli pochybnost je šíření nenávisti,“ uzavírá Dr. Hilary Cassová. „Teď máme data. A data říkají: Zpomalte, poslouchejte, zkoumejte. Děti si zaslouží víc než ideologii.“ A zdá se, že mladí lidé sami začali odcházet.
