Pavel zdržuje, takže miliardy Ukrajině stihne odkývat Fiala

20.11.2025 9:35 | Analýza

Peníze na klima, zbrojení, pro Ukrajinu či dekarbonizace a migrační politika – to jsou témata, o nichž by kvůli průtahům mezi prezidentem Petrem Pavlem a vítězem voleb Andrejem Babišem mohl za Česko rozhodovat končící kabinet. Pokud totiž Pavel jmenování Babiše pozdrží o pár dní, do Bruselu místo něj za měsíc odletí Fiala. A zaváže budoucí vládu k zásadním krokům, sdělil ParlamentnímListům.cz exministr zahraničí Cyril Svoboda.

Pavel zdržuje, takže miliardy Ukrajině stihne odkývat Fiala
Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Petr Fiala a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 9952 lidí
Jmenování nové vlády, v jejímž čele by byl vítěz letošních parlamentních voleb Andrej Babiš (ANO), se zadrhlo na požadavcích prezidenta Petra Pavla, mezi nimiž je mimo jiné především řešení Babišova střetu zájmů. Prezident totiž míní, že šéf ANO může kvůli vlastnictví Agrofertu ohrozit příjmy Česka z dotací EU a zároveň se dle svých slov Pavel chce vyhnout tomu, že by se jmenováním Babiše premiérem údajně podílel na vzniku protiprávního stavu.

Babiš během minulého týdne uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho hlava státu premiérem jmenuje a podotkl, že možné varianty řešení situace již s prezidentem dříve probíral. 

Hrad na to odpověděl harmonogramem, který naznačuje, že nová vláda nebude do poloviny prosince. „Andrej Babiš na jednání 12. listopadu přislíbil předložení seznamu navrhovaných členů vlády, a to v týdnu po 24. listopadu. Prezident předpokládá, že jej obdrží a v následujících dvou týdnech s kandidáty na ministry povede konzultační rozhovory. Následně očekává, že předseda hnutí ANO veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů, ze kterého bude zřetelné, že povede k zákonnému vyřešení tohoto problému. Pak je prezident připraven do jednoho týdne jmenovat Andreje Babiše předsedou vlády,“ uveřejnila prezidentská kancelář.

Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy

Lídři ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlo...
Lídři ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlo...
Lídři ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlo...
Lídři ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlo...
Lídři ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlo...
Lídři ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlo...

Účast na jednání Evropské rady 18. a 19. prosince v Bruselu by v případě dodržení tohoto harmonogramu prezidentem mohlo být jedním z prvních kroků Babiše v premiérské funkci. Půjde však o dny. 

O směřování EU možná rozhodne Fiala

Pokud by prezident z jakéhokoli důvodu jmenování Babiše o pár dnů pozdržel, znamenalo by to, že za Česko bude na prosincové Evropské radě v Bruselu rozhodovat končící premiér v demisi Petr Fiala (ODS).

O čem by Fiala rozhodoval? Předběžný program jednání předpokládá šestici hlavních témat: Ukrajinu, Blízký východ, příští víceletý finanční rámec, rozšíření EU, migraci a geoekonomiku s konkurenceschopností.

Pod jednotlivými body se skrývá zejména otázka směřování toku peněz na několik příštích let a výše financování klimatických cílů, obrany, zemědělství a v neposlední řadě i vyjasnění příjmů na tyto politiky z kapes firem a občanů. A přestože není pod jednotlivými body programu explicitně uveden přesný pořad jejich projednávání a finálně se bude schvalovat až přímo na místě, lze usoudit stěžejní otázky, k nimž příští premiér či stávající premiér v demisi zaujme postoj za Česko.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak se zaplatí chod Ukrajiny? 

Jako první se bude řešit stav na Ukrajině. Evropská unie v posledních dnech hovoří o financování fungování ukrajinského státu skrze transfery v částce zhruba 135 miliard eur (v přepočtu přes tři biliony korun), přičemž hlavním svárem jsou postoje zemí k návrhům, kde tuto horentní sumu na provoz Ukrajiny vzít. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přišla s kontroverzním návrhem na použití zmrazených ruských aktiv, respektive výnosů z nich, které má Moskva v Belgii – problémem však je, že nesouhlasí samotná belgická vláda a variantu považuje za rizikovou nejen kvůli ztrátě důvěryhodnosti, ale též kvůli možné poválečné arbitráži, jejíž závěry by mohly nakonec znamenat, že by peníze na provoz Ukrajiny na další dva roky musely posléze „zatáhnout“ Belgičané a Rusku jeho majetek navrátit.

Pokud se Belgii v jejím postoji nepodaří zlomit, pak budou muset ostatní státy, aby nebyla ohrožena existence Ukrajiny, najít jiné řešení. Mezi návrhy je, že Evropané Ukrajině budou posílat peníze ze svých zdrojů, případně si peníze pro ní půjčí. 

V prosinci se dá očekávat, že Evropská rada vybere nebo zúží kombinaci těchto variant a dá komisi mandát, aby připravila prováděcí návrhy tak, aby peníze zamířily v příštím roce do Kyjeva. Je možné, že výsledné řešení bude kombinací jednotlivých návrhů, společného dluhu a využití výnosů z ruských aktiv. Pomoci zmírnit obavy Belgie by měl nápad šéfky Evropské komise, že bychom v případě budoucího navrácení majetku Moskvě Bruselu pomohli a závazky vůči Rusku by dopadly na všechny státy EU.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Pravidelné interpelace na předsedu vlády Petra Fia...
Pravidelné interpelace na předsedu vlády Petra Fia...
Premiér Petr Fiala
Pravidelné interpelace na předsedu vlády Petra Fia...
Pravidelné interpelace na předsedu vlády Petra Fia...
Pravidelné interpelace na předsedu vlády Petra Fia...

„Evropská rada se bude zabývat agresivní válkou Ruska proti Ukrajině ve všech jejích rozměrech a pokračující podporou unie Ukrajině a jejímu obyvatelstvu včetně finančních potřeb Ukrajiny,“ dodává popisek bodu jednání.

U bodu týkajícího se Blízkého východu se dají předpokládat hlavně politické deklarace a případné rozhodnutí by mohlo směřovat opět k financím a tomu, zda Evropané do této části světa nebudou posílat větší balík peněz. Není jasné, zda zazní nějaké konkrétní návrhy, ale je velmi pravděpodobné, že někteří lídři odkomunikují výzvy k dalšímu navýšení pomoci pro Palestince a pokračování podpory pro Pásmo Gazy.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Společné zadlužení a nové daně 

Vůbec nejstěžejnější pro Česko bude třetí bod, řešící příští víceletý rozpočtový rámec EU pro roky 2028 až 2034. Rozhodování se bude točit ohledně návrhů Evropské komise na rozdělení subvencí pro zemědělce, regionální podpora, růst výdajů na obranu, ale též samotná velikost rozpočtu, která děsí rozpočtově zodpovědnější státy jako Německo, Finsko, Nizozemsko či Švédsko. Především z Helsinek se už několik měsíců ozývá nesouhlas s velikostí rozpočtu o objemu kolem 2 bilionů eur a plán na společné zadlužení, jež je naopak vítáno jižními státy s dlouhodobými finančními problémy a vysokými schodky. Vyloučeno tak není, že v případě chybějících ústupků by Finové mohli použít své veto.

Dohodnout se země také budou muset na návrzích dlouhodobého financování Ukrajiny, klimatických cílů, které mají spolykat až 35 % rozpočtu anebo nástrojů pro společné financování investic společným zadlužením. Z návrhů vyplývá, že nejméně 35 % celého dlouhodobého rozpočtu EU, jdoucí na výdaje podporující klima a životní prostředí, má být ohraničeno podmínkou, že nesmí jít na obranu a bezpečnost a očekávat se dá značné zvýšení tlaku na státy, aby peníze jdoucí z EU využívaly ve větší míře k docílení uhlíkově neutrální budoucnosti. 

Kromě společného zadlužení se příjmová strana má řešit i pomoci většího výběru peněz od Evropanů. Z kapes daňových poplatníků a firem chce na své cíle EU peníze vytáhnout například skrze nové daně uvalené na velké firmy s obratem nad 100 milionů eur, zdanění tabáku, elektronického odpadu a v neposlední řadě skrze emisní povolenky a emisní cla. Většinu rozpočtu pak mají i nadále pokrývat příspěvky, které do rozpočtu EU posílají jednotlivé členské země.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Bezpečnostní konferenci Globsec zahájili svými pro...
Petr Pavel na konferenci GLOBSEC 2024

Ukrajina v EU, migrace a pokrok skrze dekarbonizaci průmyslu

Čtvrtým bodem, který budou v prosinci v Bruselu lídři států EU řešit, jsou přístupová jednání s kandidátskými státy, přičemž hovořit se má o postupu v jednání hlavně s Ukrajinou, Moldavskem, Albánií a Černou Horou. 

Uzavřít přístupová jednání do konce roku 2026 by dle komise mohla jako první Černá Hora, Albánie do roku 2027 a roku 2028 pak nejprve Moldavsko a poté i Ukrajina. U ní je však Brusel opatrný vzhledem ke stavu tamního právního státu. „Ukrajinská vláda oznámila svůj cíl předběžně uzavřít přístupová jednání do konce roku 2028. Komise je odhodlána tento ambiciózní cíl podpořit, domnívá se však, že k jeho splnění je třeba urychlit tempo reforem, zejména pokud jde o základní zásady, konkrétně právní stát,“ zaznívá

Hovořit by se mohlo též při této příležitosti o samotném rozhodovacím procesu přístupu kandidátských zemí a o budoucnosti jednomyslnosti v této otázce.

Fotogalerie: - Andrej a Ursula

Předseda vlády Andrej Babiš v Praze přivítal předs...
Předseda vlády Andrej Babiš v Praze přivítal předs...
Předseda vlády Andrej Babiš v Praze přivítal předs...
Předseda vlády Andrej Babiš v Praze přivítal předs...
Předseda vlády Andrej Babiš v Praze přivítal předs...
Předseda vlády Andrej Babiš v Praze přivítal předs...

Ohledně migrace se mají v prosinci státy dohodnout na postoji k návratové politice migrantů do třetích zemích či debatovat o postupu implementace jednotlivých částí migračního paktu, který vstoupí v účinnost od června 2026. Pro Česko by debaty případně mohly znamenat možnost bližšího vyjasnění parametrů solidárního mechanismu.

Posledním tématem na prosincovém jednání, který bude řešit Babiš, anebo Fiala, je konkurenceschopnost a cesta k bezemisní budoucnosti skrze „net-zero“ technologie. U tohoto bodu půjde především o návrhy týkající se ekonomické přestavby bloku a dekarbonizace průmyslu. Řešit se má třeba změna pravidel státní pomoci a veřejných zakázek ve prospěch „čistého průmyslu“, podpora „čistých technologií“, ale dojde i na obranu, dobývání vesmíru či digitální technologie.

Čelní představitelé zemí EU mohou naznačit, jaké odvětví a inovace je potřeba v příštích letech nejvíce podporovat a potvrdit zvýšení obranných výdajů včetně klauzule, že se nebudou plně započítávat do deficitních limitů fiskálních pravidel.

Cyril Svoboda: Fiala zaváže budoucí vládu
 
V případě, že se prosincové Evropské rady zúčastní premiér v demisi Petr Fiala, zaváže tam svými rozhodnutími budoucí vládu. Pro ParlamentníListy.cz to říká bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. “Ano, zavázalo by to budoucí vládu, protože na Evropské radě je všem v zásadě jedno, jak se skládá nová vláda u nás. Za Českou republiku přijíždí předseda vlády, člen Evropské rady, který stále v době zasedání předsedou vlády je, hlasuje a unie s ním zachází jako s každým jiným premiérem, protože nevědí, jestli se u nás vláda bude skládat ještě půl roku nebo déle. Jako se v Belgii jednou skládala vláda 16 měsíců, tak tohle neřeší. Co tam dohodne Petr Fiala, tím bude Česká republika vázána, to je evidentní,” míní Svoboda.
 
“Leží zde velká odpovědnost prezidenta republiky, který ví, že má vzniknout nová vláda, která by měla činit rozhodnutí podle vůle voličů pro příští volební období. Proto má vládu rychle jmenovat,” konstatuje bývalý šéf české diplomacie.
 
Cyril Svoboda podle svých slov nechápe tanečky kolem Babišova střetu zájmů. “Říká-li někdo, že si má Andrej Babiš vyřešit své věci v souladu s evropským právem, tak co má udělat? To nikdo neřekl. Řady komentátorů a politologů říkají, že to má Babiš udělat v souladu s evropským právem, ale nikdo se jich nezeptá, s čím konkrétně. Jakou směrnici, nařízení či smlouvu myslí? Je to fráze, protože i evropské právo řeší problém ve chvíli, když konflikt zájmů nastane. Pak jsou dané mechanismy, ale není to tak, že nějaká osoba nesmí být premiérem nebo ministrem proto, že si to někdo nepřeje,” shnruje.
 
“Andrej Babiš ani podle mě nemá co vysvětlovat veřejnosti, protože veřejnost ho nejmenuje premiérem. Mohu se zeptat řidiče autobusu nebo prodavačky v Lidlu, ale ani jeden z nich premiéra nejmenuje. Jmenuje ho jediný člověk na světě a to je prezident republiky, který se nemůže skrýt za nějaký názor odborníků nebo veřejnosti, protože je to jeho osobní odpovědnost. Mají si to říct ti dva mezi sebou a prezident republiky rozhodne. Zaštiťovat s tím, že si údajně 75 procent lidí přeje, aby to Andrej Babiš vyřešil? Tak se ptejte lidí, oni s tím nelehají a nevstávají. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a hotovo,” dodává pro ParlamentníListy.cz Cyril Svoboda.

Psali jsme:

„Mohli by ho poslat někam úplně jinam.“ Kolář mladší to schytal
Tak už i tohle jméno. Kolem Zelenského hoří
Orbán: Pomoc Ukrajině? Jako poslat alkoholikovi další bednu vodky
Další skandál na Ukrajině. A Brusel váhá nad další půjčkou

 

Zdroje:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5-2025-INIT/cs/pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14792-2025-INIT/en/pdf?utm_source=chatgpt.com

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_2584%3Futm_source%3Dchatgpt.com

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-dnes-pisemne-navrhl-andreji-babisovi-harmonogram-kroku-vzniku-vlady-18916#from-list

https://www.reuters.com/business/finance/eus-von-der-leyen-says-three-options-or-combination-could-finance-ukraine-2025-11-17/?utm_source=chatgpt.com

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Černá Hora , daně , EK , emise , emisní povolenky , EU , Evropská rada , Fiala , firmy , Hrad , klima , migrace , obrana , Pavel , průmysl , Ukrajina , vláda , zdanění , zdražování , Albánie , zbraně , migranti , Moldavsko , Leyenová , válka na Ukrajině , Green Deal , dekarbonizace , právo veta , ETS 2

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, aby Česko v prosinci v Bruselu ještě zastupoval premiér v demisi Petr Fiala?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Radek Kotas

Hodnocení světových lídrů

Dobrý den, mohu se zeptat, jak, kdo a podle čeho hodnotí světové lídry? Podle mě se do nedá moc porovnávat nebo si nedokážu představit, na základě čeho jsou porovnáváni? Ptám se vás, protože vy jste jakýsi průzkum vytáhl, tak předpokládám, že o něm víte více. Já se přiznám, že mu nerozumím. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pavel zdržuje, takže miliardy Ukrajině stihne odkývat Fiala

9:35 Pavel zdržuje, takže miliardy Ukrajině stihne odkývat Fiala

Peníze na klima, zbrojení, pro Ukrajinu či dekarbonizaci a migrační politika – to jsou témata, o nic…