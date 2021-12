„Oběsil bych je. Ani nezvedli hnátu.“ Nasr*ní trhovci v Jincích se postavili vládním plánům

reklama

Ve dvoře zdejšího pivovaru Malý Janek prodávalo asi patnáct trhovců. Vedle tradičního svařáku a trdelníku bylo možné koupit něco dobrého na zub z uzenin, sladkostí i zdravějších pochutin, jako dárek mnoho ručních výrobků, hračky, perníčky, výrobky z kůže, ale i něco pro zdraví. Atmosféra na chvíli vytvořila pocit, že covid neexistuje.

Lidí zde nebylo mnoho, ale je pravda, že neustále přicházeli další, takže se jich během pár hodin mohla vystřídat zhruba stovka. Plno bylo v přilehlé restauraci pivovaru, kde nevyžadují po hostech žádné potvrzení o očkování nebo o prodělaném covidu. Podle prodejců ale navštívilo dvůr i dost nakupujících. Nejlepší prý byly právě soboty. „Minulou sobotu večer nebylo přes lidi vidět ani na konec. Když se setmí a rozsvítí se světla, je to tu i hezký,“ sdělil jeden z nich.

A všichni z oslovených přišli o možnost prodávat na vánočních trzích někde jinde, většinou na větších akcích, které jim Jince nemohou finančně vynahradit. „Měl jsem prodávat v Karlových Varech na trzích na kolonádě. Pronajímatelka to nechtěla zrušit, ale ve finále byla donucena,“ uvedl muž středního věku s tím, že je rád za prodej alespoň v Jincích. Mimo jiné také investoval do vylepšení stánku, které se mu teď nevyplatilo a leží nevyužité. Snad prý příští rok.

Dokud je někdo neoddělá, nedají si pozor

Také další prodejce přišel o předvánoční výdělek, tentokrát v Plzni. Na otázku, zda měl nakoupeno zboží připravené k tomuto účelu, jen rozmáchl rukou směrem ke svému plnému stánku. „To asi vidíte, ne? A to jsem ještě zrušil objednávku, co jsem měl u dodavatele. Řekl jsem mu, že vůbec nevím, co bude,“ vysvětlil a s evidentní nadsázkou dodal: „Oběsil bych je všechny. Dokud se něco nestane, dokud je někdo neoddělá, tak si další vláda nedá pozor. Měli volební heslo žádný lockdown, a ani nezvedli hnáty. A mohli. Nouzový stav skončí až 25. prosince. To je pozdě,“ shrnul trhovec situaci.

A dodal, že současná pětikoalice ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti se Starosty vyhrála ve volbách nefér, protože se museli poskládat dohromady, aby měli ve volbách šanci uspět. „Horší je, že čtvrtka národa volí pořád Andreje. To je v prdeli, to je ještě větší zlo,“ vzdychl. „Můj kamarád říká, že volby musí vyhrát někdo, kdo to tady úplně zkurví, aby šli lidi konečně do ulic. Jinak se nic nezmění.“

Ani mezi návštěvníky trhů nepanoval k zákazu nebo smysluplnosti opatření vstřícný postoj. Karel Janšík ocenil, že našel místo, kde může nakoupit bez omezení, dát si svařák a připadat si jako normální člověk. „Je to totální dno. Vláda jsou arogantní paka a opatření jsou nesmyslná. V obchoďácích to nikomu nevadí, řeší se respirátory a nějaké rozestupy, ale nikdo to nedodržuje. Likvidujou malé obchodníky, ale ti velcí můžou vydělávat. Vždyť je to celé nesmysl,“ popsal svůj názor.

Kdo nesouhlasí, je antivaxer

„Beru lidi, kteří se podílejí na protestních akcích a i přes zákaz mají otevřeno, jako hrdiny. Jinam do restaurace ani na kulturu nechodím. Sere mě, že po mně chtějí všelijaký potvrzení a dělají ze mě automaticky nemocného. Je to celé nesmysl. Nejdříve tvrdili, že covidové pasy jsou lež a dezinformace. Pak totéž tvrdili o očkování ohledně druhé, třetí dávky. Teď už se chystají čtvrté. Za blázny označovali ty, kdo tvrdili, že budeme žít ve světě, kdy neočkovaný nemůže jít do hospody. A už je to tady,“ shrnul návštěvník Karel Janšík.

Kdo rozhoduje, co je jídlo?

Mezi stánkaři jsme našli i prodejce perníčků a drobných sladkostí. Provozovatel žádnou publicitu nechtěl, ale postěžoval si, že někteří provozovatelé trhů zmateně rozhodují, které části jeho zboží jsou jídlo, jež se nemůže konzumovat na místě, i když je zabalené, a které nikoliv. I on se podivoval nad smyslem vládních nařízení, která buď nikdo nedodržuje, nebo likvidují určitou skupinu podnikatelů. Skončil tedy v Jincích.

Vánoční trhy v obci Jince se rozhodla uspořádat iniciativa Otevřeme Česko – Chcípl PES, v níž je místopředsedou podnikatel Jiří Janeček. Prakticky ihned po zákazu vánočních trhů ze strany vládních činitelů se rozhodl otevřít dvůr svého pivovaru trhovcům, kteří tím zákazem přišli o výdělek. Vánoční trhy fungovaly tři po sobě jdoucí předvánoční víkendy, a to od pátku do neděle.

