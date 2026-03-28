„Obránce žen“ chystá protest proti Pochodu pro život

Petr Konečný (Volt Česko) zveřejnil na svém facebookovém účtu komentář, který nadepsal: „Protiženské hnutí“.
Konstatuje v něm, že v Česku roste hnutí, které si říká „pro rodinu“ a „pro život“. „Ale když se podíváte, co skutečně dělá, zjistíte, že je proti ženám. Proti jejich svobodě. Proti jejich právům. Proti jejich autonomii. Říkám mu protiženské hnutí. Protože to přesně vystihuje, o co jde. Jinde se mu říká antigender hnutí,“ uvádí Konečný.
Slovo „gender“ podle něj v Česku funguje jako „červený hadr“. Lidi ho slyší a přestanou poslouchat. A to je prý přesně to, s čím tyhle organizace počítají. Strašit cizím slovem, aby se nemusely bavit o tom, co skutečně dělají.
„Chtějí omezovat reprodukční svobody žen. Chtějí ztížit přístup k interrupcím. Chtějí bránit sexuální výchově na školách. Chtějí, aby manželství bylo jen pro muže a ženu. Chtějí ženy zpátky do role, kde nemají hlas,“ soudí politik.
A dělají to, podle jeho názoru, chytře. „Jejich hlavní strategie je politika strachu. Kombinují dílčí fakta s fiktivními konstrukcemi a neustále opakují stejná tvrzení, dokud se z nich nestane ‚nová pravda‘. Mluví o ochraně dětí, o tradičních hodnotách, o přirozených rolích. Ale za těmi slovy je jediný cíl: omezovat práva, která ženy a další lidé získali za desítky let,“ domnívá se Konečný.
Nejsou to, podle něj, žádní „okrajoví podivíni“. Jsou součástí nadnárodní sítě ultrakonzervativních organizací, která sahá od Vatikánu přes americkou křesťanskou pravici až do Brazílie. V letech 2008 až 2017 proudily z amerických ultrakonzervativních organizací do Evropy desítky milionů dolarů.
„Předseda Hnutí pro život figuruje v uniklých e-mailech mezinárodní sítě Agenda Europe, jejímž cílem je podle investigativních novinářů ‚obnovení přirozeného řádu‘,“ uvádí politik.
Podpora jednoho typu rodiny. Bílé, pracující, konformní
Dále upozorňuje, že místopředseda Aliance pro rodinu se stal poradcem ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO). Asistentkou téhož ministra byla roky členka Hnutí pro život. Předsedkyně Aliance pro rodinu je asistentkou poslance ODS.
Ing. Aleš Juchelka
„Tihle lidé mají přístup k zákonodárcům. Mají vliv na to, jaké zákony se píšou a jaké se škrtají. A ministr Juchelka mezitím plánuje zrušit odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí na ministerstvu. Třiadvacet míst. Lidé, kteří se léta starali o rodinnou politiku, odejdou. A místo nich přijdou ti, kteří ‚rodinnou politiku‘ chápou jako podporu jednoho jediného typu rodiny. Bílé, pracující, konformní. Muž, žena, děti. A kdo se nevejde do škatulky, ten nemá nárok,“ napsal Konečný.
Tohle podle něj známe z Polska a z Maďarska. „A teď se to děje tady. Proto o tom musíme mluvit. Proto musíme otevřeně vystupovat proti těmhle organizacím. Ne proto, že bychom byli proti rodinám. Ale proto, že jsme proti tomu, aby někdo ve jménu ‚rodiny‘ omezoval svobodu druhých. Protože žádné právo není tak samozřejmé, aby ho někdo nemohl zkusit vzít zpátky. A tihle lidé to zkoušejí. Každý den. Tiše. Systematicky. A zatím jim to vychází. A je přesně důvod, proč nesmíme mlčet,“ uzavřel politik.
Protest proti Pochodu pro život
Konečný také organizuje akci „Moje tělo, moje volba! Pokojný protest proti Pochodu pro život“. Uskutečnit se má 11. dubna v 12:30 hodin na Malostranském náměstí v Praze. „Ve světě dnes sledujeme znepokojivě podobný scénář: od radikalizovaných proudů americké politiky až po autoritářské režimy na východě se znovu objevují snahy řídit životy žen místo toho, aby jim byla přiznána plná svoboda. Historie nás už naučila, kam vede, když stát nebo ideologie začnou rozhodovat o lidském těle místo samotných lidí. Práva žen nejsou kulturní válkou ani ideologickým experimentem. Jsou základním pilířem svobodné společnosti,“ stojí v pozvánce.
Organizátoři vyzývají: „Pojďte se s námi postavit na stranu svobody, důstojnosti a odpovědnosti jednotlivce. Začneme shromážděním na Malostranském náměstí, poté se připojíme za průvod Pochodu ‚pro život‘ a budeme uvádět jejich skandování na pravou míru.“
