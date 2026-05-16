„Dokázali jste si vydobýt úctu Evropské komise i Norských fondů“. Veselé dopisování Aliance pro rodinu s Prague Pride

Koncem března Aliance pro rodinu zveřejnila na sociálních sítích příspěvky, v nichž naznačovala, že přednášky a aktivity programů jako Učím o LGBT a spolku Konsent přispěly k radikalizaci Anežky B., obviněné v souvislosti s teroristickým činem v Pardubicích. „Jednou ze zadržených v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích je Anežka. Pochází ze Stříbra, kde navštěvovala místní Gymnázium a obchodní akademii. Na malém městě se přece nemohla takhle radikalizovat, řeknete si. Když se ale trochu blíž koukneme na akce, které na této škole žáci navštěvují, začne vám být jasné, odkud vítr fouká,“ stálo v příspěvku na sociálních sítích.
Jednou ze zadržených v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích je Anežka. Pochází ze Stříbra, kde navštěvovala místní Gymnázium a obchodní akademii ?? Na malém městě se přece nemohla takhle radikalizovat, řeknete si. Když se ale trochu blíž koukneme na akce, které na této… pic.twitter.com/C1391LirRL— Aliance pro rodinu (@Aliprorodinu) March 26, 2026
Dále jsou zmíněny přednášky, na kterých se dětem vtloukají do hlav pojmy jako white privilege, následky kolonialismu, policejní brutalita, white supremacy, toxická maskulinita nebo patriarchát. „A to už dokáže způsobit opravdu velké škody ve vnímání světa mladých. Nejedná se zdaleka jen o tuto školu. Spolky a projekty jako Konsent, Druhá směna nebo Učím o LGBT prostupují našimi vzdělávacími institucemi. Důsledkem pak bohužel je radikalizace dětí a mladých studentů. Dlouhodobě na to upozorňujeme. Teď vidíme konkrétní výsledky této indoktrinace. MŠMT ČR by si mělo konečně posvítit na to, co se v českých školách děje a kdo indoktrinuje naše děti!“ vyzvali příznivci tradiční rodiny.
Prague Pride a Konsent na tato tvrzení reagovaly předžalobní výzvou a požadovaly omluvu a stažení z Facebooku. Argumentovaly, že informace jsou podané manipulativně, že není pravda, že by organizace Druhá směna a Konsent působily na školách takovým způsobem, jak Aliance pro rodinu popisuje a konkrétně odmítly spojovat jednu z pachatelek útoku v Pardubicích s vlivem přednášek, které zmíněné spolky měly na její střední škole ve Stříbře.
Aliance pro rodinu příspěvek z této sítě skutečně odstranila.
Prague Pride: Slavte s námi!
Spolek Prague Pride reagoval příspěvkem na sociální síti Facebook. „Citlivé chvíle nejistoty bezprostředně po žhářském útoku v Pardubicích využili*y někteří*ré k tomu, aby bez čekání na ověřená fakta bezostyšně očerňovali*y své názorové protivnictvo. Aliance pro rodinu na svém FB profilu i v newsletteru účelově vyfabulovala neexistující souvislost mezi edukačními programy organizací Prague Pride a Konsent: když to nechce, tak to nechce a radikalizací mladých lidí v České republice. Nenechali*y jsme si takovou lež líbit. Ozvali*y jsme se a předžalobní výzvou spolek Jany Jochové vyzvali*y k odstranění nepravdivého textu a ke zveřejnění omluvy. Aliance příspěvek skutečně odstranila a omluvu zveřejnila, čímž svoji chybu uznala,“ publikovala největší LGBTQ+ organizace v České republice.
V závěru svého sdělení uvádí: „Je symbolické, že se tak stalo v předvečer Mezinárodního dne boje proti homofobii, bifobii, intersexfobii a transfobii (IDAHOBIT), který slavíme v neděli. Slavte s námi!“
K textu spolek připojil omluvu Aliance pro rodinu i s fotografií její předsedkyně Jany Jochové.
Na Seznamu: Jochová nesmí do Rady
O smazaném příspěvku obratem napsaly článek Seznam Zprávy, stejně jako o omluvě spolkům Konsent a Prague Pride. Oba spolky do článku poskytly vyjádření, ve kterém varovaly před tím, aby Jana Jochová jako zástupkyně této organizace, z jejich pohledu šířící nepravdy, působila v Radě vlády pro lidská práva.
Výjádření Aliance pro rodinu je ale mnohem rozsáhlejší a naznačuje, jak to zastánci rodiny s protistranou mají. „Přátelé ze spolku Konsent a přátelé ze spolku Prague Pride, věřte, jste pro nás ctihodní lidé, ke kterým chováme úctu. Dokázali jste se nepodrobit zažitým konvencím a hrdě kráčíte za svým snem o rozmanité společnosti. A co bychom to byli za rozumné lidi, kdybychom se místo lidské komunikace dohadovali přes právníky, kteří budou sloužit komukoliv, kdo jim zaplatí,“ stojí mimo jiné v textu.
Vyjádření obsahuje ironické až sarkastické pasáže, v nichž Aliance vyjadřuje „obdiv“ k činnosti obou spolků a označuje je za „světlo v naší probouzející se době“. Aliance v textu zdůrazňuje, že místo soudních sporů by měla převládnout lidská komunikace. „Jako čestní lidé si vážíme Vaší ctihodné práce. Ctíme Vaši dlouholetou aktivitu, kdy jste na svojí dlouhé cestě vystaveni i nechutným urážkám nevzdělanců a tmářů, kteří nepochopili podstatu 21. století. Naše století je jiné. Upřímné, citlivé, autentické a pohrdající toxickou maskulinitou, která až dosud dusila svět,“ uvádí organizace bojující za práva rodin.
Dále Aliance pro rodinu spolkům Konsent a Prague Pride vzkazuje, že jsou světlem v naší probouzející se době. „Vzděláváte naše dcery a syny v otázkách, které svět minulých století nepovažoval za důležité. Ano, svět si neuvědomoval, že diverzita nás všechny obohacuje. Vážíme si Vás, že učíte svět modernímu pojetí mužnosti. Netoxickému. A oceňujeme i vaši legislativní snahu o to, aby byla toxická maskulinita vykázána na smetiště dějin,“ uvádí se v textu.
Aliance prý s obdivem hledí na partnery obou spolků. „Jako čestní lidé jste si dokázali vydobýt úctu u Evropské komise, Norských fondů, a dokonce i u velvyslanectví Spojených států amerických. Dokladem vaší vážnosti a úctyhodnosti je i objem smluv uváděný v otevřených zdrojích. Copak by dal někdo od roku 2016 zhruba dvacet milionů korun jen tak nějakému zapsanému spolku, jehož vize nového a lepšího světa by ho neuchvátila? A to vše transparentně a dohledatelně. Ano, svět ví, jak je třeba učit naše děti novému myšlení, svět ví, že je třeba bojovat proti zírání na ženy v dopravních prostředcích, stejně jako svět ví, že je třeba bojovat i za transparentní souhlas se souloží,“ píše Aliance pro rodinu.
O to víc prý obhájce tradiční rodiny zasáhlo, vzhledem k hluboké úctě, kterou k oběma spolkům chovají, když k nim v minulých dnech doputovala předžalobní výzva. „V ní nám vytýkáte, že jsme dne 26. března 2026 na našem profilu na Facebooku a v našem newsletteru o vás napsali věci, které nejsou pravdivé. Vytýkáte nám zejména to, že jsme uvedli, že radikalizaci obviněné Anežky B. (snad obviněná z terorismu v Pardubicích) způsobily přednášky a akce programu Učím o LGBT a spolku Konsent. Dále nám vytýkáte, že spolky a programy jako Konsent, Druhá směna nebo Učím o LGBT prostupují našimi vzdělávacími institucemi a že důsledkem pak je radikalizace dětí a mladých studentů. Vytýkáte nám rovněž to, že jsme paní Marii-Luisu Purkrábkovou označili za Vaši lektorku a odbornici na rovnost, bezpečné prostředí a ženská práva, a že jsme spolek Konsent dali do souvislosti se žhářským útokem na objekt zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Za to vše po nás žádáte omluvu,“ stojí v textu, který Aliance zveřejnila na svých webových stránkách.
Dále stoupenci tradiční rodiny pokládají otázku, jak to mohlo dojít tak daleko. „Tak daleko, že vy, kterých si upřímně vážníme, nám píšete předžalobní výzvu a kopete mezi námi příkopy pomocí placených právníků. Místo abychom volili lidskou komunikaci. V době, kdy je třeba se semknout. Proč nás zraňujete? Copak pro vás nejsme lidé? Pokud máte pocit, že jsme vás necitlivě zranili, potom přece stačilo přátelsky zavolat a věci si vyjasnit. Proč tak chladně odmítáte prostou lidskou komunikaci? Komunikaci, která je základem nezraňujícího světa, za který tak bojujete?“ naléhají opět ve značně ironickém stylu.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Uvádějí, že lpí na zachování dosavadních korektních vztahů, proto vyhoví požadavkům spolků v plném rozsahu, aby splnili jejich přání. „Už proto, že rádi plníme lidem přání, preventivně se zdržíme všeho, co ve Vás necitlivě vyvolává bolest. A pochopitelně zveřejníme na našem facebookovém profilu i omluvu — přesně v tom znění jak jste nám ji napsali. Bez jediné změny. Neboť nechceme ani zrnko písku v soukolí našeho vzájemného přátelství a lidské úcty, kterou k sobě jako slušní a rozumní lidé vzájemně chováme. Zde je tedy, drazí přátelé z Konsentu a Prague Pride, jichž si vážíme i pro Vaši ideovou pevnost, vámi vypracovaná omluva. Věříme, že tím se naše vzájemné vztahy opět uzdraví a zůstanou zcela bez mráčků,“ píše se v textu.
Na závěr je připojena avizovaná omluva: „Omlouváme se spolkům Konsent, z. s., a Prague Pride, z. s. Dne 26. března 2026 jsme na našem profilu na síti Facebook a v newsletteru zveřejnili nepravdivá tvrzení: že jejich činnost souvisí s žhářským útokem v Pardubicích a že jejich vzdělávací programy vedou k radikalizaci mladých lidí. Obojí bylo nepravdivé. Tyto příspěvky jsme smazali a litujeme jejich šíření a poškození pověsti obou spolků.“
Příznivci tradiční rodiny přidali pozdrav a vyjádřili „naději v obnovené přátelství“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku