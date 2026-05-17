Auto v lidech v Modeně. Za volantem marocký Ital s psychickými problémy

„Procházíte se a myslíte si, že se vám nemůže nic stát. Podobné příběhy se vás přece netýkají. Ale opak je dnes pravdou,“ říká pro ParlamentníListy.cz Monika Pilloni, která žije v Itálii už od devadesátých let.
Tentokrát se to stalo v centru Modeny. Přesně v půl páté odpoledne jednatřicetiletý muž marockého původu úmyslně najel stokilometrovou rychlostí do chodců. Způsobil zranění osmi lidem, z nichž čtyři zranění jsou vážné. Dvě osoby mají amputované obě nohy. Agresor navíc při útěku z místa činu s nožem v ruce zranil jednoho z mužů, kteří se snažili snažil zastavit. To se povedlo se a posléze si útočníka převzala policie, poté byl obviněn z masakru.
Toto svědectví poskytl Luca Signorelli. S novináři na místě hovořil, zatímco mu z hlavy stále kapala krev. Původně se snažil pomoci ženě s amputovanýma nohama, když však zjistil, že pachatel prchá, začal jej pronásledovat. „Mezitím mě následovali další čtyři nebo pět lidí. Zmizel za řadou aut a pak se znovu objevil s nožem v ruce. Něco mumlal, ale nebylo to italsky,“ uvedl.
Pak byl pachatelem sám napaden. „Dostal jsem dvě rány, jednu do srdce a druhou do hlavy,“ líčil. „Podařilo se mi vyhnout jednomu úderu a druhý jsem chytil. Pak jsem mu zablokoval zápěstí. A pak jsem ho s pomocí ostatních zneškodnil,“ uzavřel.
Případ Itálii šokoval a vyjádřilo se samozřejmě i mnoho politiků. Premiérka Giorgia Meloniová publikovala 16. 5. 2025 v 19:21 na svém Facebooku komentář: „To, co se dnes stalo v Modeně, kde jeden muž srazil několik chodců a poté údajně pobodal kolemjdoucího, je mimořádně vážné. Vyjadřuji hlubokou soustrast zraněným a jejich rodinám. Děkuji také občanům, kteří statečně zasáhli, aby pachatele zastavili, a policii za jejich zákrok. Mluvila jsem se starostou a jsem v neustálém kontaktu s úřady, abych sledovala vývoj případu. Věřím, že pachatel se bude za své činy plně zodpovídat.“
Některé překvapilo, že Giorgia Meloniová použila neutrální formulaci „jeden muž“, ačkoliv jeho identita několik hodin po činu už byla známa. Takto šetrný přístup ke kriminalitě imigrantů byl doposud typický spíše pro politiky jiných stran.
Naopak Matteo Salvini, předseda Ligy, místopředseda vlády a ministr dopravy, publikoval v 19:37 na svém FB profilu:
„Salim El Koudri. Toto je jméno zločince „druhé generace“, který dnes v Modeně srazil svým autem v závratné rychlosti kolemjdoucí. Zastavili ho odvážní občané, přestože měl nůž, a byl zatčen. Četl jsem, že jednal ze zášti, protože se „cítil šikanován“... Šílenství. Pro takový ohavný čin neexistuje žádné ospravedlnění.“
O skutku se píše prakticky ve všech italských médiích. Pokud jde o osobu agresora, někteří zdůrazňují, že se narodil v Itálii a studoval vysokou školu. Nakonec byl jeho stav při spáchání zločinu vysvětlen psychickými problémy, se kterými se v minulosti měl léčit.
Matteo Salvini se pak vyjádřil ještě jednou, před devátou hodinou na Facebooku publikoval video, ve kterém El Koudri naráží do lidí: „Zatímco čekáme na další informace od orgánů činných v trestním řízení, jedna věc je jistá: v příliš mnoha italských městech selhala integrace tzv. „druhých generací“,“ připsal.
Podle Salviniho, který byl v minulosti i ministrem vnitra, je třeba místo usnadňování nabytí občanství usilovat o jednodušší možnost povolení k pobytu zrušit při páchání závažné trestné činnosti.
Poznamenal také, že někteří lidé jsou zjevně neintegrovatelní, bez ohledu na to, že řada politiků z ideologických důvodů popírá zjevné důkazy.
Podle Moniky Pilloni v Itálii panuje na mnoha místech strach vycházet ven a tento případ obavy ještě více umocnil. Samozřejmě, že mnoho přistěhovalců, včetně muslimů, normálně pracuje a podílí se na životě společnosti, ale mnoho z nich se zjevně nehodlá integrovat, vytvářejí si vlastní zóny a nerespektují místní pravidla soužití. Tyto komunity se izolují, často se odmítají učit italsky a děti z těchto rodin často projevují radikální sklony.
Právě o této druhé generaci hovořil Matteo Salvini. Kromě statisticky doložitelné kriminality je na pováženou, že tito lidé často deklarují, že se necítí být Italy, ale hlásí se k zemím původu svých rodičů.
A do toho do země stále přibývá množství imigrantů, často bez legálního pobytu. Část společnosti stále rozvíjí kulturu přijímání, nedávno se po celé Itálii psalo o příběhu z Terstu, kde musely děti během školních hodin chodit bosé a mokré, aby se „identifikovaly“ s nelegálními migranty překračujícími balkánskou trasu.
Tradicí už je tlak na budování muslimských modliteben nebo úpravy jídelníčku ve školách, aby odpovídal zásadám muslimského stravování.
Nejnověji ale v zemi vyvolal rozruch otevřený dopis italským pracujícím, který při příležitosti Svátku práce 01.05.2026 zaslal Yassine Baradai, prezident UCOII (Unie islámských komunit Itálie). Vyzývá k větší ochraně a příležitostem pro náboženské začlenění na pracovišti.
Mezi hlavní požadavky adresované institucím, firmám a sociálním partnerům patří: Možnost změny pracovní doby během měsíce Ramadánu, uznání islámských svátků (jako je Eid al-Fitr a Eid al-Adha) jako plnohodnotných dní pracovního volna, poskytnutí důstojných prostor pro modlitbu a jídelníčky respektující halal dietní požadavky v podnikových jídelnách.
Nakonec požadoval ochranu před nábožensky motivovaným obtěžováním a odstranění islamofobie při náboru zaměstnanců (se zvláštním zřetelem na ženy, které nosí závoj).
