Pavel chce do Ankary za kamarády zbrojaři, tuší Ševčík

Na Primě jste se k cestě prezidenta Pavla na summit NATO vyjádřil tak, že jestli si nechce koupit letenku, vy mu 2 tisíce přispějete. Měl by tam prezident cestovat jako soukromá osoba, když si vláda jeho účast nepřeje?
Je naprosto jasné, že Českou republiku má na summitu NATO v Ankaře reprezentovat výkonná moc. To znamená, že by to měl být pan premiér Babiš, dále ministr zahraničních věcí Petr Macinka, případně další osoby, jako je ministr obrany pan Zůna a v současné době zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO, kterým je pan Landovský. Ten by měl koordinovat činnost mezi jednotlivými kapitolami našeho rozpočtu, to znamená především jednotlivými ministerstvy, tak aby tyto výdaje, které se budou započítávat do vojenských výdajů, byly uznatelné i ze strany NATO.
Pan prezident vehementně trvá na tom, aby do Ankary jel, proto jsem mu přispěl, kdyby se nedostal do vládního letadla na letenku nebo na benzín do motorky. A jestli bude chtít jet jako soukromá osoba, tak možná bude chtít na společnou večeři pozvat i manželku, tak bych přispěl ještě i jeho manželce. Jinak by neměl být součástí oficiální delegace. Ale je zřejmé, že je tlačen svými vodiči z Hradu, aby se zúčastnil této schůzky, protože tam se setkávají i významní obchodníci se zbraněmi. A on je v podstatě takovým „tajným“ spolupracovníkem těchto zbrojařů (viz muniční iniciativa, deklarovaný prodej letadel Ukrajině atd.) a chtěl by na večeři být především z těchto zištných důvodů. Jo a možná bude chtít podat ruku „odpudivé lidské bytosti“ a člověku o kterém studentům právnické fakulty UK v Praze řekl, že: „Trump díky své neuváženosti snížil důvěryhodnost NATO více,nežjak o to dlouhodobě usiluje Vladimír Putin“.
Ve světle toho, že prezident Petr Pavel je vlastně vojenský činitel a voják z povolání, bývalý rozvědčík, tak možná jsou zajímavá i čísla, s kterými se tady pracuje v souvislosti s výdaji na zbrojení a málokdo kdo v tom má přehled.
Podle agentury SIPRI, která sleduje vojenské výdaje, tak z jejich zprávy z dubna 2026 vyplývá, že v roce 2025 vydaly nejvyšší výdaje absolutně USA, ve výši 954 miliard dolarů. Německo bylo na čtvrtém místě se 114 miliardami dolarů. A když si spočítáme země Evropské unie, tak ty daly dohromady 381 miliard dolarů. Spolu se Spojenými státy (954), to je dohromady 1335 miliard dolarů. K tomu, když připočteme Rusko ve výši 190 miliard dolarů a spočítáme si ten podíl, tak vidíme, že Rusko vydalo na zbrojení pouze 14 % toho, co Spojené státy a Evropská unie dohromady. Z celkových celosvětových výdajů tak Spojené státy a Evropská unie dávají dohromady 48 %, z toho Spojené státy 33 %. U Ruska je to pouze 6,6 % celosvětových výdajů na zbrojení.
I z tohoto pohledu je zřejmé, že je potřeba asi udržovat obchodně-politické vztahy na to, aby se zbrojní průmysl mohl takzvaně nabalit na vedených válečných konfliktech, protože je z tohoto přehledu také zřejmé, že jednotkové náklady na jednotlivé zbraně budou s největší pravděpodobností ve Spojených státech a v zemích Evropské unie násobně vyšší, než je tomu například v Rusku anebo v Číně. Mimochodem Čína je v celkovém pořadí zbrojních výdajů na druhém místě na světě, s celkovými výdaji 336 miliard (něco více než třetina výdajů USA), což je podle propočtu SIPRI pouze 1,7% podílu na HDP. I tato čísla jsou dokladem toho, že možná kvůli obchodním vztahům v rámci vojenského komplexu se mermomocí chce prezident Pavel dostat do delegace, tak aby tam mohl spolupůsobit ve prospěch zbrojařské lobby.
Slavia chce po výtržnostech v derby spustit kamerový systém na rozpoznávání obličejů. I přesto, to, že úřady takovou věc nepovolují. Vnímáte to jako zásah do soukromí fanoušků?
Osobně si myslím, že by to byl zásah do soukromí nejenom fanoušků, ale samozřejmě dalších osob, které tam třeba vykonávají agenturní službu, případně jsou tam jako fotografové, novináři atd. Myslím si, že jsou jiné nástroje, jak zabránit tomu, co se stalo. Ukáže se po vyšetřování, co bylo vlastně hlavní příčinou. Mohlo se stát, že diváci vyhodnotili písknutí rozhodčího jako konec zápasu a šli oslavovat se svými fotbalisty. Naprosto neomluvitelné jsou útoky na fotbalisty protivníka, to znamená fotbalisty Sparty.
Myslím si, že další sledování už by bylo takovou orwellovštinou a my jsme tady mnohokrát kritizovali, jak fungují tyto sledovací systémy například v Číně a najednou bychom se tomu měli přiblížit. Jsou i jiné možnosti než používat sledovací systém obličejů. V každém případě by se to muselo legalizovat, protože je to zásah do soukromí.
Péter Magyar vzkázal maďarskému prezidentovi Tamásu Sulyokovi, ať se nefotí s ministry, ať se pak fotky nemusí retušovat. Dříve již prezidenta vyzval k rezignaci. Jak se na to díváte?
Postup Magyara je procesem velmi silné deorbanizace Maďarska ze strany nových vládnoucích elit a bohužel dochází a bude docházet k pomstě za některé záležitosti, které se novému premiérovi staly v době, kdy byl ještě součástí Orbánova hnutí. Jeho motivace může být spojena i s pomstou své bývalé vlastní manželce, se kterou se rozešel a která byla za Orbána ministryní. Retušování a další obdobné postupy byly kdysi zaváděny za komunistů. Retušovaly se například fotky, kde byl Stalin. Je to obdobný postup.
Německu hrozí stagflace. Předpověď růstu HDP klesla z 1 % na 0,66 %, zatímco předpovídaná inflace vzrostla ze 2 % na 2,75 %. Míří Němci do recese a my s nimi?
Německá ekonomika je na tom nejhůře za posledních téměř 30 let. Když se podíváme na kumulované tempo meziročního růstu reálného hrubého domácího produktu od roku 2020, tak zjistíme, že v roce 2020 byl pokles - 4,1%, 2021 ekonomika rostla o 3,9%, 2022 o 1,8% a pozor, od roku 2023 pokles - 0,9%, 2024 -0,5% a za loňský rok to mělo být předběžně ekonomický růst meziročního reálného HDP o 0,2%. To znamená, že celkově byl pokles v letech poklesu - 5,5% a v letech růstu růst 5,9%. Takže rozdíl je nicotných 0,4% od roku 2020. Upozorňuji, že to je kumulované tempo růstu reálného hrubého domácího produktu. Nikdy v historii Německa po druhé světové válce nezažívalo toto takový zmar v ekonomice jako od roku 2020. Pro srovnání Rusko mělo ve stejném ukazateli ve stejném období v letech růstu kumulativní meziroční růst reálného HDP 15,85 %, celkový pokles v letech poklesu – 4,08%. Rozdíl je 11,77 %. To znamená, že srovnatelná dynamika výkonosti ekonomiky Ruska a Německa měřená tempem růstu, či poklesu reálného HDP v uvedeném období vyznívá jasně ve prospěch Ruska. Tempo meziročního růstu HDP rostlo 29,425 x rychleji v Rusku (11,77%) než v Německu(0,4%). Výpočet je: 11,77: 0,4= 29,425.
I tady je vidět, komu uškodily sankční balíčky více.
Nutno podotknout, že uvedený ukazatel se nepoužívá běžně, ale něco to naznačuje. Pro informaci dodávám, že v ČR byl za uvedené období kumulativní součet meziročních změn reálného HDP pozitivní, ale jenom 2,9 %, lepší než v Německu, ale čtyřikrát nižší než v Rusku.
Čím je to způsobeno? Je to způsobeno tím, že podle německého ekonoma Wernera Sinna došlo k tomu, že Němci ztratili rozum při rozhodování. Těch fatálních omylů je více. Například je to energetická politika Energiewende a zavedení ETS 1 a ETS 2. Naprosto nesmyslná politika. Migrační politika pod heslem: “Wir schaffern Das“, Merkelové. Ne, Němci to nezvládli. Green Deal, který pokračuje v politice Energiewende. Fit for 55, to je ideologický program Evropské unie, kterou do Evropské unie přivedlo opět Německo. Zase ideologický program. Pak je to covidismus, který byl ovládnut zase především von Leyenovou a jejími opatřeními ve prospěch Pfizeru a dalších farmaceutických firem, které ekonomiku fatálně poškodily. Jsou tu další a další regulace v automobilovém průmyslu, který ztratil konkurenceschopnost v rámci světa. Takže Německo na tom v současné době opravdu není dobře.
Pojem stagflace se používá, když dochází k stagnaci ekonomiky, což v současné době je, protože se nepředpokládá nějaký významný ekonomický růst ani v roce 2026, a vysoké inflace. Zatím Německo ve vysoké inflaci není. Inflace se pohybuje mezi 2 až 3 procenty, ale může mířit i výše. Není vyloučeno, že pokud bude Německo pokračovat ve své neomarxistické politice, kterou prosazuje například Klaus Schwab jako velký reset (Great Reset), tak může dojít i k tomu, že se jejich ekonomika zastaví úplně a Němci budou mít dost významné problémy i do budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že česká ekonomika je značně napojena na německou ekonomiku, tak to může vést i k tomu, že bude postižena česká ekonomika především v oblasti automobilového průmyslu. Již v současné době to pociťujeme, že to, co bylo dříve tahounem české ekonomiky, to znamená průmyslová výroba, se dostává do velkých problémů. Mimo jiné je to způsobeno vysokými cenami energií v důsledku uplatňování Green Dealu, což snižuje efektivnost při výrobě případně exportu našeho zboží.
Milion chvilek v březnu použil fotografii německého poslance Petra Bystroně s Natálií Vachatovou jako důkaz jejího napojení na Rusko. Bystroň teď žaluje Milion chvilek o milion korun kvůli poškození dobrého jména. Myslíte, že má pravdu?
Milion chvilek pro demagogii je instituce, která slouží jako marketingová instituce pro generalissima Petra Pavla. Samozřejmě, že to, co předvádí, je ukázka demagogie, ukázka dezinterpretace reality, vyvolávání napětí ve společnosti a navíc ještě zkreslování reálného vývoje.
To, že někdo dával fotku Petra Bystroně s Natálií Vachatovou jako důkaz jejího napojení na Rusko, je fatální omyl. Bystroň vyhrál již obdobný spor i v Německu a ukazuje se, že když není alternativa pro programové záležitosti některého politika nebo některých politických stran a jejich posluhovačů z neziskového sektoru, tak se zneužívají sdělovací prostředky a úplatní novináři, kteří potom jsou ochotni za mrzký peníz pošpinit kdekoho. U Natálie Vachatové to byl jasný příklad těch již proslulých českých hnojometů, a to poukazuji na to, že hnojomety, když rozmetávají hnůj na pole, tak jsou daleko užitečnější než takovíto novináři, kteří lžou, kudy chodí, a píšou nepravdy a vytrhávají z kontextu různé záležitosti. Někdy je to tím, že jsou tak hloupí, že to neznají, ale někdy je to účelově děláno tak, aby za to dostali zaplaceno od určitých politických a zájmových skupin.
