„Obrovská drzost, velký nástup bolševiků! Dříve takovému rozbili držku...“ Hromy, blesky před demonstrací. Jurinová, Pavel Nový, Vydra a další umělci vidí rudě kvůli Ondráčkovi

ANKETA „Že by se měl pan Ondráček omluvit za zásahy v roce 1989? Omluva nestačí! Po mé zkušenosti s komunisty v komunální politice jim nevěřím ani pozdrav, natož omluvu!“ „Lidé, jako je Ondráček, jsou krysy, které vylezly z děr, protože je společnost oslabená. Je to ale vina Andreje Babiše a hnutí ANO, kdo s krysami laškuje a kdo zvyšuje cenu KSČM!“ „Je nehoráznost a drzost, aby nějaký komunista stál v komisi, která je tak důležitá!“ Takto tvrdě komentují osobnosti veřejného života zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS.

Zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, jenž v pátek stanul v čele sněmovní komise pro kontrolu GIBS, způsobilo bouři nejen na politické scéně. Do ulic lidé kvůli Ondráčkovi svolávají na Václavské náměstí demonstraci. A premiér Andrej Babiš si myslí, že by měl Ondráček na post v komisi rezignovat, anebo být odvolán. Zvláště poslanci opozice pak poukazují na to, že si vlastně za situaci mohou poslanci sami, a to kvůli vysoké absenci, která při hlasování o Ondráčkovi ve Sněmovně panovala.

Demonstraci svolává občanská iniciativa pro jasné vyjádření nesouhlasu se zvolením poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka do čela stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Člověk, který jako příslušník bezpečnostních sborů SNB bil demonstranty při Palachově týdnu v roce 1989 (a ničeho nelituje), by neměl zastávat tak odpovědnou a symbolicky významnou funkci předsedy parlamentního orgánu, kontrolujícího práci bezpečnostních složek. Jeho zvolení je odstrašujícím pokračováním trendu poslední doby, kdy jsou extremistické názory legitimizovány jako nová společenská norma; trendu, kterému je podle nás na čase se postavit, než bude pozdě,“ píše občanská iniciativa, jež chce dnes úderem 19. hodiny symbolicky pozvednout petiční arch srolovaný do symbolického bílého (ne)obušku. „Ještě že se toho nedožil Václav Havel!“ míní pak k tomu jako dovětek další kritici zmiňovaného angažmá.

Aby toho nebylo málo, tak ke zvolení Ondráčka do čela komise se v neděli vyjádřil na svém facebookovém profilu i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

„Jsem proti tomu, aby byl právě tento člověk předsedou komise. Tečka ...Rád bych vyzval pana Ondráčka, ať se omluví, nebo ať rezignuje. Bylo by to namístě,“ řekl jasně Babiš, kterého po hlasování překvapilo zjištění, že z řad „demokratických stran“ chybělo neuvěřitelných 21 poslanců. „Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat PRO jeho odvolání,“ uzavřel Babiš s tím, že pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhne to on.

Jak se ale k Ondráčkově jménu staví umělci a další osobnosti veřejného života? ParlamentníListy.cz oslovily dvě desítky jmen, ovšem jen malá část našla odvahu k této věci prezentovat své názory.

„Každý může udělat chybu, ale pokud si ji není schopen přiznat a paktuje se s Ruskem, nezaslouží ohledy. Mlátička Ondráček nemá co dělat v žádné funkci související s bezpečností země. Lidé, jako je on, jsou krysy, které vylezly z děr, protože je společnost oslabená. Je to vina Andreje Babiše a hnutí ANO, jsou to oni, kdo s krysami laškuje, kdo zvyšuje cenu KSČM a pouštějí ji k moci. Babišovy hrátky s tím, že by se mělo znovu o Ondráčkovi hlasovat, považuji za komedii pro naivní voliče. Musíme si počkat, až voliči prohlédnou, do té doby pánbůh s námi,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz ostře šéfredaktor Zdravotnického deníku a někdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

„Především bych zveřejnila jména a důvody poslanců napříč politickými stranami, proč nepřišli v pátek do Sněmovny a svou nepřítomností tak vlastně pomohli Ondráčka zvolit. Je to jejich závažné pochybení, které má za následek znevážení parlamentní demokracie. Jednotlivě by se měli omluvit voličům. Vznikl tak precedent, jak dál v podobných situacích. Máme si zvyknout na to, že cokoliv Poslanecká sněmovna odhlasuje a jaksi se to nepovede, bude vzápětí odvoláváno? Co se týká mého názoru na to, že by se měl pan Ondráček omluvit za zásahy v roce 1989, omluva nestačí! Po mé zkušenosti s komunisty v komunální politice jim nevěřím ani pozdrav, natož omluvu,“ reagovala na dotazy ParlamentníchListů.cz česká novinářka, bývalá televizní moderátorka a též někdejší starostka města Sadská na Nymbursku Eva Jurinová.

Vlk taky sliboval!

„Soudruh Ondráček je jen důsledek toho, že ti, kteří jsme říkali, ´nejsme jako oni´, jsme si mysleli, že se budou alespoň trochu stydět, že pomáhali zlu a vítězství blbosti. Omyl! Chovají se stejně jako soudruh Gottwald! A soudruh Babiš? Ne, to se dá říci jediné: vlk taky sliboval!“ uvedl lakonicky herec Pavel Nový.

Režisér Antonín Vomáčka (kupříkladu režisér tv pořadů ´Co tomu říkáte, pane Werichu?´ ´Hitšárada´, ´O poklad Anežky české´, ´S politiky netančím´) se jen podivil, kam se naše společnost od roku 1989 dostala. „Když vidím, co se dnes děje a jak lidi, kteří něco pro rok 1989 udělali, a kde nakonec skončili, nebo jak se s nimi dnes jedná, tak pak jsem se o politiku přestal zajímat. To, co se nám politici snaží vtlouct do hlavy ze svého údajného ideového přesvědčení, tak do toho se plést nechci. Je to odporné!“ zauvažoval režisér nad celkovým charakterem dnešního politického dění. A Zdeněk Ondráček? „O něm se nyní mluví snad úplně všude, takže nejde, abych se této informaci vyhnul. Když si to ale poslanci takto rozhodli, tak mají, co chtějí! Koho by napadlo v roce 1989, že dnes budou mít komunisti pré? Koho by napadlo v roce 1969, že ti, co nás zavedli do bahna, budou mít ve společnosti zelenou? Lidi by takovému dřív rozbili držku, a teď je to normál...,“ naznačoval tok svých myšlenek režisér, o němž málokdo ví, že v listopadu 1989 režíroval v rámci tehdejšího Studia Kontakt snad vůbec první reportérské vstupy z protestů nespokojených lidí na Václavském náměstí.

„Studio Kontakt se vysílalo z RK 9 (režijní komplex – pozn. red.), což byla vlastně taková malá televize v televizi – mělo to svou režii, svůj záznam a své malinkaté studio. Nikoho dalšího jsme proto pro vysílání nepotřebovali. On to byl také docela div, že tehdejší vedení něco takového vůbec dovolilo, aby se vysílal přímý přenos odjinud než ze zpravodajství. Až později jsme se dozvěděli, že v televizi bylo několik technických uzlů, kde byly připravené náhradní pořady, kterými mohlo vedení televize a StB náš Kontakt kdykoliv přerušit. Tak jsme se snažili vysílat tak, abychom stále byli ve vysílání a přitom nelhat. Proto jsme rozhodně nemohli ve studiu na plné koule říkat nějaké své názory. Navíc celá televize byla hlídaná, na vrátnici byli vojáci, Lidové milice...“ prozradil k tomu kdysi ParlamentnímListům.cz někdejší dramaturg Studia Kontakt Milan Vacek, jenž také přiznal, že se v době „prvního přenosu z Václaváku“ ještě nesměl odvysílat do éteru byť jen kratičký projev Václava Havla.

Rozhovor s Milanem Vackem: Na vrátnici milice a zatajený projev Havla! Toto se před 25 lety dělo na Kavčích horách

Jen malá poznámka – Milana Vacka už jako vedoucího dramaturga Centra dramaturgie publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby ČT koncem roku 2016 z České televize vyhodili. Prý pro nadbytečnost. Tento fakt ovšem nebyl dodnes režisérovi Vomáčkovi vůbec znám, ač s Vackem kdysi spolupracoval na několika pořadech.

„To se mi sice zrovna dvakrát nemusí líbit, ovšem v této branži je zcela normální, že se na nic nehledí. Když se mi někdo nelíbí a mám kamaráda, kterému se hodí plat dramaturga 70 tisíc, tak holt jde někdo do hajzlu! Tady žádný skrupule nejsou! Víte, já jsem byl dlouholetým patriotem České televize, a skoro jsem jím i zůstal. Ale dnes, když vidím, jak na kanálu ČT24 s lidmi vozí, tak to není fér! To, jakým způsobem momentálně zpravodajství ČT informuje, se mi nelíbí. Vlastně tím dávají v ČT možnost tomu, aby se vůči ní jiné televize vymezovaly,“ dodal k tomu přísně režisér.

Je to výsměch a urážka všech, co bojovali za demokracii...

Herec Václav Vydra je stavem kolem zvolení Ondráčka prý také „poněkud vyveden z míry". „Je to smutné a mrzí mne, že vývoj společnosti dospěl až sem. Je to až výsměch a urážka všech lidí, kteří v roce 1989 bojovali za demokracii! Smířil bych se s tím, že když je pan Ondráček policejním odborníkem, tak že pak jeho služby využije jakýkoliv režim – ostatně tak to u četnictva bývalo vždycky - ovšem takový člověk nemá rozhodně být zvolen do funkce, která je politická! Jenže to se stalo,“ uvedl herec s tím, že teď pro změnu nerozumí tomu, proč zase chtějí Ondráčka z funkce ve Sněmovně stahovat.

„Přijde mi absurdní, že teď ho chtějí v hnutí ANO odvolat, když bez jejich hlasů by ani nemohl být zvolený. A už vůbec nerozumím prohlášení premiéra, že pokud by náhodou někdo ve Sněmovně nenavrhl Ondráčkovo odvolání, navrhne je on,“ uzavřel Vydra.

„Ono zvolení komunisty Ondráčka do čela důležité komise je samozřejmě významná a provokující okolnost, ale nomenklaturní kádr komunistické strany a uznaný konfident Státní bezpečnosti a člověk, který čelí trestnímu stíhání za závažné trestné činy je ještě významnější věc. Ovšem aby bylo jasno - mne jako účastníkovi třetího odboje samozřejmě vadí obuškář v čele komise pro kontrolu GIBS, ovšem jde jen o důsledek předchozího. Oni prostě jenom zkouší, kam až mohou zajít...,“ myslí si někdejší disident, a bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín.

„Babiš je ale vyloženě pragmatik a je mu jasné, že významná část jakešovsko - biĺakovské frakce u komunistů už nemůže uspět, takže to nastražil tak, aby mu část voličů KSČM uvěřila a přešla právě k němu. Kdyby tohohle nebylo, tak by se Ondráček ani nemohl angažovat tímto způsobem,“ dodal Hučín.

Český kameraman a signatář Charty 77 Stanislav Milota se vůbec nediví tomu, že se lidi proti Ondráčkovu jménu v čele komise bouří. „Já se bouřím podobně jako všichni ostatní! Protože to je nehoráznost a drzost, aby nějaký komunista po více než čtvrtstoletí stál v komisi, která je tak důležitá! Nakonec není ani sám v nějaké důležité funkci v Poslanecké sněmovně... vždyť Mandátový a imunitní výbor také vede komunista a to ještě kovaný...“ tvrdí Milota a připomněl jeden důležitý fakt:

„Pokud komunisté tvrdí, že ty jejich zásahy v roce 1989 byly podle zákonů, tak to Hitler říkal taky. Je to obrovská drzost a velký nástup bolševiků, kteří se přímo třesou po moci – ostatně funkce pro Ondráčka to jenom potvrzuje. Premiér Babiš teď tvrdí, že chce zvolení Ondráčka změnit, ale vždyť on to zapříčinil! Už jenom tím, že komunistům otevřel dveře!“ Akce Babiše ´dejte Ondráčka zpět´ je tak podle něj akcí „k smíchu".

„Je to tah, který jen uklidní dav, který Babiše zvolil. Jenže já si myslím, že pokud by Ondráčka z čela komise stáhli, tak Babiš těm komunistům udělá zase jiný ústupek. Celkově vzato jsou všechny ústupky komunistům nejen výsměchem těm, co na Václavském náměstí a na Národní třídě v roce 1989 protestovali, ale je to především výsměch všem umučeným a popraveným lidem, výsměch celému totáči!“ doplnil.

„Poslanci strany, kterou jsem ve volbách volil, s určitostí hraničící s jistotou pana Ondráčka do komise nevolili. Jejich politický postoj rovná se i můj občanský postoj k jeho zvolení," uvedl nakonec v sms zprávě trochu záhadně herec a producent Michal Gulyáš.

Jen pro doplnění - poslanecký klub hnutí ANO bude o návrhu na odvolání Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů jednat v úterý, tedy už zítra. Ale i komunisté situaci kolem Ondráčka proberou již na úterním jednání svého poslaneckého klubu... Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je to zásadní otázka i pro případnou podporu KSČM Babišově vládě. Vyjádřit se k věci ovšem chce Filip až po schůzce s Babišem.

autor: Olga Böhmová