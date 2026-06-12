„Odchytává v brýlích před Sněmovnou.“ Výsměch Noře Fridrichové

Zahradil se úvodem věnoval tomu, co označil za levicový liberalismus. Jeho významnými nositeli podle něj nejsou jen některé politické strany, ale také organizace, kterým se říká nevládní či neziskové. „Mnohé z nich jsou takovou esencí takového toho progresivismu,“ uvedl Zahradil.
V této souvislosti připomněl i nedávnou debatu kolem škrtů na ministerstvu zahraničí pod vedením Petra Macinky. Pozornost se soustředila na dvě organizace – Evropské hodnoty a Asociaci pro mezinárodní otázky, „Obě dvě já považuji za téměř esenci všeho špatného, co ten nevládní nebo neziskový sektor představuje,“ prohlásil Zahradil.
Následně zpochybnil samotné označení „nevládní organizace“ s odkazem na způsob jejich financování. „Vůbec to adjektivum nevládní je směšný, když ta organizace konstruuje drtivou většinu svého rozpočtu na základě příspěvků vládních, a to nejenom od české vlády, ale i přes ambasády cizích států, tedy de facto od jiných vlád,“ dodal.
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Oproti tomu výraznou kritiku vyvolalo rozhodnutí současného ministra životního prostředí Igora Červeného, který po desetiprocentním snížení rozpočtu resortu, zrušení některých odborů a propouštění zaměstnanců přivedl na ministerstvo dva spolupracovníky podle vlastního výběru. „Kdyby ti lidi byli na průměrné pražské mzdě, což si myslím, že nejsou, tak to ani nedosahuje desetiny toho, co dostávaly tyto organizace. A ty neměly žádnou politickou odpovědnost,“ dodal.
Jan Zahradil se v debatě dotkl také cest šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. „Ty cesty na Tchaj-wan, tam je kolem toho skupina aktivistů, který se vždy k tomu přifaří. To jsou i Evropské hodnoty, mají na Tchaj-wanu dokonce kancelář. Ona je to tedy jeden člověk, ale říkají tomu kancelář,“ poukázal.
Řeč přišla také na samotné fungování Senátu, kde mají opoziční strany většinu. Jan Zahradil uvedl, že horní komora Parlamentu se za dobu své existence výrazně proměnila a potřebovala by změnu sil. „Ten Senát za dobu své existence trochu zvlčil. Uvidíme, co se stane teď v senátních volbách,“ uvedl Zahradil.
„Snad letos poprvé po dlouhé době by ta stávající vládní koalice mohla chytit nějakou vlnu a trošku tam srovnat poměry,“ vyjádřil bývalý europoslanec naději, že nadcházející volby mohou přinést vyrovnanější rozložení sil.
„Myslím si, že senátor by měl být někdo, kdo má určitý kredit, kdo je známý, kdo tam nejde do Senátu si z toho dělat šestiletou placenou stáž, kdo nejde čerpat ty náhrady a hrát si na záchrance demokracie,“ prohlásil Gregor.
Současná atmosféra ve společnosti podle něj odrazuje výrazné osobnosti od vstupu do politiky. Poukázal přitom na rostoucí polarizaci a mediální tlak, kterému čelí lidé s odlišnými názory. „Je velký problém přemlouvat ty opravdové osobnosti, aby do Senátu kandidovaly. Málo komu to za to skutečně stojí. Ti úspěšní lidé musí v té práci vidět smysl,“ uvedl s tím, že senátní práce smysl nemá.
Zahradil: Macinka našel na média účinný recept
Bývalý europoslanec Jan Zahradil navázal kritikou médií, která vedou nenávistnou kampaň proti vládním politikům. Jako příklad zmínil mediální vystupování Petra Macinky, jehož přístup k novinářům označil za účinný. „Já jsem teď sledoval několik mediálních výstupů Petra Macinky a já se hrozně bavím a směju tomu, jak velmi účinný recept na ty média našel. Dává najevo, že je vůbec nebere vážně, dělá si z nich vysloveně srandu, on je trollí,“ uvedl Zahradil, že tomu tleská.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
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Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„Je zapotřebí dát novinářům najevo něco v tom smyslu: pište si, co chcete, je to jedno, protože stejně to čte jenom ta vaše bublina,“ dodal Zahradil.
Jako příklad uvedl známé tváře veřejnoprávních médií, které podle něj po odchodu z obrazovek postupně ztrácejí svůj dosah.„To, jak se přeceňují, je vždycky krásně vidět na tom, když někdo odejde z té sociální sítě veřejnoprávního prostředku typu Fridrichová, Wollner nebo Moravec. Ten zásah, ten dopad pak jede dolů,“ uvedl Zahradil. „Jsem zvědavý, jak na tom budou za pět, za deset let. Podle mě nikdo nebude vědět, kdo to vůbec byl. To, jak oni sami sebe přeceňují, si podle mě zaslouží adekvátní reakce,“ doplnil.
U některých podcastů se podle Gregora ukazuje propad těchto novinářů do „nejhlubších den politické žurnalistiky“. Jako příklad zmínil Noru Fridrichovou, která podle něj měla relevanci v době, kdy připravovala vlastní pořad v České televizi, zatímco nyní ji popsal jako člověka, který je legrační, když jen „odchytává v brýlích někoho před Sněmovnou“.
Nový styl prezidentování? Gregor mluvil o „pavlismu“
Od tématu ministra zahraničí Petra Macinky se debata přesunula také k otázce, zda prezident Petr Pavel pojede na summit NATO do Ankary. „Já mám pocit, že Petr Macinka tu zase zabodoval,“ uvedl Zahradil. Podle něj vláda tím, že prezidentovi schválila cestu na zasedání OSN, ukázala, že mu nebrání ve výkonu jeho ústavních pravomocí. „Mně to připadá jako geniální protitah. Tím, že ho vláda schválila jako vedoucího české oficiální delegace na zasedání OSN, ukázala, že mu vůbec ničím nebrání,“ řekl Zahradil.
I kdyby prezident podle něj nakonec nedostal souhlas s cestou na summit NATO, argumentace kompetenční žalobou by byla složitější.
Matěj Gregor uvedl, že ho na celé situaci zaráží především prezidentova snaha vstupovat do témat, která běží nezávisle na hlavě státu. „Překvapuje, jak prezident nevynechá příležitost strhnout na sebe pozornost. Vkládá se do témat, která běží úplně bez něj,“ řekl Gregor.
Připomněl také své zkušenosti s předchozími prezidenty. „Nevzpomínám si, kdyby byl Václav Klaus nebo Miloš Zeman na jednání vlády, aby se šel ujistit, jestli mu něco schválí nebo neschválí,“ poznamenal.
Podle Gregora prezident svým vystupováním vytváří dojem, že chce být součástí vládního rozhodování. „Přijde mi to, jako kdyby si pořád hrál na to, že je potřeba tu pozornost na sebe strhnout,“ uvedl. „Nevím, jestli to je nějaký nový způsob vykonávání prezidentské funkce, nějaký pavlismus, že tu vláda bude vládnout za dozoru prezidenta. To mi přijde zvláštní,“ pozastavoval se.
O poznání ostřeji se k prezidentovi Petru Pavlovi vyjádřil Jan Zahradil: „Já na něj mám svůj názor. Podle mě je Pavel v podstatě jenom ten obal bez obsahu a obal pochopil, že mu novináři baští ten lesklý pěkný obal, tak toho prostě využívá,“ řekl Zahradil.
A pobaveně komentoval i to, jak média prezidentovi věnují výraznou pozornost i u banálních gest. „Zpráva dne, že prezident šel pěšky z Hradu až do Strakovky. Prezident ví, že ta média to koupí, tak to s nimi hraje,“ smál se Zahradil.
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