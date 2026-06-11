SPD: Nesouhlasíme s odsouzením za pravdivé plakáty

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Nesouhlasíme s nepravomocným odsouzením SPD za pravdivé předvolební plakáty!
Vážení přátelé,
hnutí SPD podporuje omezení režimu dočasné ochrany pro migranty z Ukrajiny, o kterém se jedná v orgánech Evropské unie. Počet ekonomických migrantů a cizinců v České republice je již neúnosně vysoký a má negativní dopady. Nesouhlasíme s nepravomocným odsouzením našeho hnutí za pravdivé předvolební plakáty. Budeme dál bojovat za svobodu projevu a svobodu politické soutěže.
Naše vláda připravuje výrazné zvýšení státní podpory dobrovolného penzijního spoření, kde jsou zapracovány i dlouhodobé návrhy SPD, a dojde tak ke zvýšení státního příspěvku dětem a mladým lidem a ke snížení poplatků.
Prezident Pavel opakovaně prosazuje přechod od české koruny k euru. Hnutí SPD to zásadně odmítá jako omezení naší národní a státní suverenity, a naopak prosazuje zakotvení české koruny jako národní měny do naší Ústavy. Prosadili jsme ve Sněmovně efektivní pomoc zranitelným skupinám občanů v oblasti bydlení. Nový zákon rovněž omezí zneužívání státní podpory ze strany spekulantů a obchodníků s chudobou.
1. Hnutí SPD podporuje omezení režimu dočasné ochrany pro migranty z Ukrajiny, o kterém se jedná v orgánech Evropské unie. Počet ekonomických migrantů a cizinců v České republice je již neúnosně vysoký a má negativní dopady.
V orgánech Evropské unie se na návrh české vlády připravuje omezení režimu tzv. dočasné ochrany pro ukrajinské migranty. Tento návrh v rámci české vládní koalice iniciovalo hnutí SPD. Dočasná ochrana znamená neomezenou možnost Ukrajinců vstoupit do jakéhokoli členského státu Evropské unie a do budoucna už by se neměla týkat mužů, na které se na Ukrajině vztahuje branná povinnost, kterých je v České republice okolo 90 tisíc. Většina členských států s tímto českým návrhem souhlasí a brzy se má stát součástí platné unijní legislativy.
V ČR je dle oficiálních aktuálních statistik přes 387 tisíc Ukrajinců a dlouhodobě na svém území hostíme nejvíce ukrajinských migrantů ze všech členských států Evropské unie v přepočtu na obyvatele. Hnutí SPD jako součást vlády efektivně bojuje za snížení dramaticky vysokého počtu ekonomických migrantů v České republice, jelikož tento stav ve svých důsledcích zásadním způsobem zatěžuje naše veřejné výdaje v oblastech zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Zároveň deformuje trh práce a úroveň mezd a přináší i další rizika pro české občany.
2. Nesouhlasíme s nepravomocným odsouzením našeho hnutí za pravdivé předvolební plakáty. Budeme dál bojovat za svobodu projevu a svobodu politické soutěže.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
V minulém týdnu samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 nepravomocně odsoudila hnutí SPD k třímilionové pokutě za předvolební plakáty, které zcela legitimním způsobem upozorňovaly na rizika a dopady nelegální migrace do Evropy a na zneužívání našeho sociálního systému. S rozsudkem nesouhlasíme a podáváme proti němu odvolání k Městskému soudu a jsme připraveni případně využít i mimořádné opravné prostředky včetně stížnosti k Ústavnímu soudu.
Cílem těchto našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat a poukázat na závažné a reálné společenské problémy, které přináší nelegální migrace. Domníváme se, že trestní stíhání hnutí SPD i jeho předsedy Tomia Okamury je nezákonné, protože jde o svobodné vyjádření politického názoru, které by mělo požívat ústavní ochrany.
Tento rozsudek dle našeho názoru rovněž vykazuje snahu ovlivnit politickou situaci v České republice a svobodnou volební soutěž politických stran a hnutí. Svoboda projevu je pro hnutí SPD zásadním a nedotknutelným principem.
3. Naše vláda připravuje výrazné zvýšení státní podpory dobrovolného penzijního spoření, kde jsou zapracovány i dlouhodobé návrhy SPD, a dojde tak ke zvýšení státního příspěvku dětem a mladým lidem a ke snížení poplatků.
Vláda s účastí hnutí SPD připravila reformu dobrovolného spoření na penzi, tzv. třetího důchodového pilíře. Dojde k zásadnímu snížení poplatků penzijním společnostem a ke zvýšení státní podpory tohoto typu důchodového spoření. Tyto dva kroky mohou přinést během celoživotního spoření jeho účastníkům stovky tisíc korun navíc.
Minimální výše měsíčního vkladu pro nárok na státní příspěvek se sníží na 100 korun a všem účastníkům spoření do 30 let se tento příspěvek zdvojnásobí. Naše vláda těmito konkrétními kroky, které zahrnují i dlouhodobé návrhy hnutí SPD, posiluje stabilitu našeho důchodového systému a nabízí zejména mladým lidem možnost velmi výhodného finančního zabezpečení na stáří. I v této oblasti plníme předvolební sliby.
4. Prezident Pavel opakovaně prosazuje přechod od české koruny k euru. Hnutí SPD to zásadně odmítá jako omezení naší národní a státní suverenity, a naopak prosazuje zakotvení české koruny jako národní měny do naší Ústavy.
Prezident republiky Petr Pavel se minulý týden opět vyjádřil ve prospěch přijetí společné evropské měny euro, což by znamenalo opuštění naší národní měny, české koruny a fakticky konec naší měnové, ekonomické i politické suverenity. Po opakovaném volání po zrušení práva veta členských států při hlasování v orgánech Evropské unie a přihlášení se k projektu federálních Spojených států evropských jde ze strany prezidenta republiky o další útok na naše stěžejní národní zájmy.
Společná evropská měna euro je pro Českou republiku zásadně nevýhodná, její přijetí by znamenalo nemožnost dál provádět vlastní měnovou politiku a bojovat proti inflaci anebo povinnost ručit za astronomické dluhy členských států Evropské měnové unie. To v SPD odmítáme a prosazujeme ukotvení české koruny jako naší národní měny do Ústavy České republiky.
5. Prosadili jsme ve Sněmovně efektivní pomoc zranitelným skupinám občanů v oblasti bydlení. Nový zákon rovněž omezí zneužívání státní podpory ze strany spekulantů a obchodníků s chudobou.
V minulém týdnu schválila Sněmovna vládní návrh na změnu zákona o podpoře bydlení. Na této normě se aktivně podíleli poslanci hnutí SPD. Zákon nyní zaměřuje státní pomoc v oblasti bydlení formou poradenství a zajišťování podporovaných nájemních bytů pouze na zranitelné skupiny občanů jako jsou rodiče samoživitelé, oběti domácího násilí, senioři či zdravotně postižení, kteří ovšem disponují určitým jasně definovaným pracovním příjmem nebo důchodem.
Zároveň zásadně omezujeme prostor pro zneužívání státní podpory bydlení nejrůznějšími spekulanty a obchodníky s chudobou. Návrh zákona rovněž převádí zajišťování a administraci pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce, čímž snižujeme finanční i jinou zátěž obcí.
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