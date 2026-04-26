Lipavský žádal odvolat Turka. Morální horečka, poznamenal Gregor. A připomněl, jak se vyjadřuje opozice

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Matěj Gregor se hned na úvod věnoval kauze čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka a „parazitů“. Zdůrazňoval přitom, že Turek neměl na mysli úředníky. „Nebylo to míněno na lidi, ale na strukturu čerpání dotací,“ poznamenal Gregor. Uvedl však také, že mluvit o komkoli jako o parazitech není v pořádku.
„Co mě překvapilo je taková ta morální horečka, kterou to vzbudilo. To morální bití a ponižování od lidí, kteří nás ve Sněmovně označili za nacisty a fašisty. Směrem k občanům je ta omluva na místě, ale politická kultura dalších politiků je taková, že by na jejich místě bylo vhodné maximálně tak mlčení.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
„My se tady už tři čtvrtě roku bavíme o Filipu Turkovi a jeho výrazech,“ poznamenala Pavla Pivoňka Voňková „Ale říkám si, co je za tím, dodala po chvíli s tím, že je tu rozhodnutí úředníků, že Agrofert nemusí vracet dotace. „A my se bavíme o výrocích Filipa Turka. A jestli je někdo přisátý na ministerstvu životního prostředí, tak je to Filip Turek,“ nešetřila kritikou Pavla Pivoňka Vaňková.
„Vy jste Andrejem Babiše úplně posedlí. Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřešil,“ zastala se Mračková Vildumetzová svého stranického šéfa.
Lipavský konstatoval, že by vláda měla kauzu Filipa Turka řešit rázněji. „Může ho odvolat třeba, že jo?“ nabídl řešení Lipavský.
Téma uzavřel Matěj Gregor.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Hosté se poté střetli nad novým zákonem nejen o regulaci pohonných hmot. Koalice tvrdí, že tento nástroj potřebuje na řešení budoucích krizí. Opoziční politi ho označují za nepřijatelný už proto, že v něm chybí mechanismus kompenzací. Tímto nástrojem vláda získává to, co už může dělat dneska, ale s menší mírou ochrany (občanů),“ poznamenal Lipavský.
Pivoňka Vaňková konstatovala, že vláda vyjádří příliš velký politický tlak a tlačí zákony co nejrychleji, „aby vám do toho nikdo nemohl mluvit“, zlobila se Pivoňka Vaňková.
„Nikdy to nebyl parní válec, nikdy to neproběhlo,“ ohradil se Matěj Gregor.
Ale poslankyni Pivoňku Vaňkovou nepřesvědčil. Trvala na tom, že tato vláda skutečně aplikuje. A pokud to vláda vidí jasno, Pivoňka Vaňková k tomu má jedno poznámku. „Tak jestli tohle nebyl parní válec, tak pak už nevím,“ poznamenala.
Mračková Vildumetzová oponovala, že to, co teď připravuje koalice ANO, SPD a motoristů je prakticky totožné se zákonem z roku 2022 za předchozí vlády Petra Fialy. Lipavský okamžitě kontroval, ž v tomto novém zákonu chybí mechanismus kompenzací a pokud vláda trvá na tom, že tento zákon je totožný se zákonem z roku 20222, pak debata o něm ztrácí smysl.
„V době, kdy se ve světě válčí, tak bychom měli dát peníze na obranu,“ doplnil posléze Lipavský. „Motoristé zvítězili s cizí Malého státu, ale pak schvalujete Babišovo socialistické hospodaření,“ doplnil Lipavský.
Gregor zdůraznil, že stávající vláda má lepší vztahy s Donaldem Trumpem, než měla vláda předchozí, takže se jí bude lépe vysvětlovat, v jaké reálné ekonomické situaci jsme.
Lipavský kontroval, že pokud neplníme své finanční závazky, nepomůže nám nic. Ta debata je tvrdá a vždycky bude tvrdá,“ upozornil Lipavský.
