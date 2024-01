„Oslizlé zelené maso. Lež, že české. Falšované sýry, otrávené těstoviny.“ Útok na ČR z EU

„Proč dovážíme za zahraničí zkažené zelené maso, když jsme v produkci hovězího soběstační?“ ptá se exprezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek a zmiňuje kolonii. Na setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově promluvil o tom, co je potřeba k větší potravinové soběstačnosti ČR a vysvětlil, jak je to s dotacemi pro naše zemědělce a zemědělce v jiných zemích. Zdůraznil také, jak je důležité chránit zemědělskou půdu. „Půda je národní bohatství, ne zboží pro šmelení,“ vzkazuje. Mluví i o „řízené likvidaci českého zemědělství“.

Belgičtí zemědělci dostávají na hektar o 160 euro více než čeští...

Jako první zmínil dotace přes EU a vysvětlil rozdíl mezi podporou takzvaných starých zemí EU a těch, které přistoupily později, jako právě Česká republika. Jak uvedl, například podpora zemědělců v Holandsku je 398 euro na hektar, v Belgii zhruba 400 euro na hektar, v České republice je to ale jen 240 euro na hektar.

„Zemědělcům bylo slibováno, že do deseti let bude mít ČR stejné podmínky v podporách jako staré země EU. V unii jsme ale už 20 let. Národní dotace v minulém roce byly na úrovni zhruba 15 procent oproti starým zemím,“ vysvětil Zdeněk Jandejsek a dodal. „Například u vepřového masa, drůbeže nebo vajec došlo v minulém roce ke snížení o 40 procent oproti roku 2022.“

Vysvětlil také, že čeští zemědělci nemají problém vyrábět kvalitní české potraviny bez dotací, pokud to tak ale bude ve všech zemích EU. „Potom Česká republika bude vyrábět nejlacinější potraviny a do deseti let bude vývozcem kvalitních českých potravin,“ říká s tím, že v ČR jsou stále podniky, které mohou díky velmi kvalitním výrobkům bez problémů konkurovat těm zahraničním.

Půda? Národní bohatství, ne zboží pro šmelení!



Dostal se i k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, o kterém často hovoří, a zmínil nutnost schválit zákon nový. „Není stát s kvalitní zemědělskou půdou, aby ji nechránil. Je to přece národní bohatství, a ne zboží pro šmelení a obchod,“ vysvětlil s tím, že u nás je ale půda jen prostředkem pro ukládání peněz, které dotyčný vydělá například v takových oborech jako je zbrojní a průmyslová výroba nebo hutnictví či třeba i média. „Zvyšuje se cena půdy a cena pachtu bez vazby na kvalitu půdy. To vše působí na snižování konkurenceschopnosti české zemědělské výroby,“ upozornil.

Za příklad, jak se zemědělskou půdou správně zacházet, dal Německo, Itálii nebo Francii. „Pokud zůstane současný stav, nebude dlouho trvat a česká půda bude v rukou finančních skupin, tedy nadnárodního kapitálu a dopadneme jako v roce 1620,“ připomněl bitvu na Bílé hoře.



Nekalé maloobchodní praktiky a zákon o cenách…

Za důležité označil i schválení nového zákona o potravinách a zákona o významné tržní síle. „Ten má převážně řešit nekalé obchodní praktiky maloobchodního prodeje, jako je to u všech vyspělých států EU,“ vysvětlil a dodal:

„U nás je to naopak. Zákon chrání maloobchodní prodej oproti zemědělcům a zpracovatelům.“ Opět vyzval k porovnání s Francií, Německem nebo Itálií a varoval: „Pokud u nás nebude obdobný zákon jako v těchto státech, zahraniční maloobchod do několika let v Čechách zlikviduje zemědělskou a potravinářskou výrobu.“

Zmínil i zákon o cenách, který jak říká, u nás žádná z vlád za 33 let neuplatňovala, a proto dle jeho slov došlo k narušení obchodních vztahů nejen u potravin, ale i u dalšího zboží.

„Zákon přesně definuje, že nepřiměřený majetkový prospěch získá prodávající, jestliže prodá zboží za cenu, která zahrnuje neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk získaný na základě uplatnění vyšší ceny prodeje oproti obvyklé ceně, v případě zneužití výhodnějšího postavení na trhu. Stejně tak nepřiměřený majetkový prospěch získá kupující, jestliže nakoupí zboží za cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů nebo nižší, než je cena obvyklá, v případě zneužití výhodnějšího postavení na trhu,“ vysvětlil.

Zkažené zelené hovězí a „české“ maso ze zahraničí…

Dostal se i ke kontrolám, které provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

„V poslední době byly zjištěny katastrofální výsledky. Například řada výrobků z dovezeného hovězího masa vykazovala známky zkaženého zapáchajícího masa, nebezpečného pro lidské zdraví. V řadě prodejen se inspekce setkala s masem oslizlým, šťáva měla zelenou barvu. Stejně tak kuřecí maso v řadě prodejen vykazovalo Salmonellu infantis. Dodáno bylo českou firmou, ale původ byl ze zahraničí,“ říká a upozorňuje: „Za českou potravinu je v tomto případě považováno zboží, které stačí v Čechách zabalit.“ A ptá se:



„Proč náš maloobchod dováží ze zahraničí zkažené zelené maso, když Česká republika je v produkci hovězího masa soběstačná?“ A hned si také odpovídá. „Je to proto, že Češi jsou kolonie a zahraniční maloobchod nemusí dodržovat žádné české zákony.“



Zmínil například také dovezené falšované sýry s neodpovídající gramáží nebo těstoviny s alkaloidy, které mohou vyvolat otravu.



„Místo, abychom podpořili české kvalitní potraviny, necháme dovážet někdy až zdravotně závadné. Ti, kteří k nám potraviny dovážejí, často mají mnohem vyšší podpory, ale na kvalitě to v řadě případů není vidět,“ podotýká.



Podpory v Německu a u nás. Řízená likvidace českého zemědělství?



Ohledně zmíněných „podpor“ pak přidává jasná čísla.



„Na základě údajů z Berliner Morgen Post využívá Německo následující podpory:



6,4 mld. eur z EU, což je 160 miliard korun



3,7 mld. eur ze státního rozpočtu, tedy 92,5 miliard korun



0,44 mld. eur na naftu ze státního rozpočtu, tedy 11 miliard korun



Celkem to je 4,14 miliardy eur z národních zdrojů, tedy 103 miliard korun.



Národní podpory jsou tedy ve výši 65 procent z podpor EU,“ vypočítává Zdeněk Jandejsek a pokračuje:



Česká republika má v roce 2024 přes unii obdržet 35,5 miliardy korun, což je oproti minulému roku o 5 miliard méně. V tomto roce má náš stát z národních podpor dostat maximálně 2,7 miliardy korun, což je 7,6 procenta oproti dotacím z EU. Mluví se též o tom, že tyto národní dotace budou úplně zrušeny. Německo pobírá téměř 10krát více podpor z národních zdrojů. To je opravdu řízená likvidace českého zemědělství,“ uzavírá neradostně Zdeněk Jandejsek.

