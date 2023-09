„Ožralí. Chč*jou, s*rou, jak zvířata.“ Na Žižkově se lidé bojí vyjít. A radnice?

Opilecký řev, zápach moči a injekční stříkačky. Obyvatelé pražského Žižkova si stěžují na bezdomovce, kteří obsadili park na Ohradě a terorizují kolemjdoucí. „Jsou ožralí ve dne v noci, často už v šest ráno úplně namol. Chč*jou a s*rou na zem jako zvířata. Je to časovaná bomba. Jestli je odsud nedostanou, špatně to dopadne,“ svěřují se nám ustaraní Žižkované. „Naložit je do náklaďáků a odvézt daleko za město,“ navrhují. „Přemýšlíme kreativně, ale nemá to jednoduché řešení,“ dušuje se však starosta Prahy 3 za TOP 09. Vyhnat prý bezdomovce nemůže. A co na to opozice?

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9340 lidí

Znepokojení žižkovští obyvatelé se kvůli potížím s těmito osobami rozhodli obrátit na vedení městské části Praha 3, v jejíž působnosti se problémový park nachází. Radnici v současné době vládne koalice TOP 09, STAN, Pirátů, Praha sobě a Zelených.

„Moje manželka pracuje na směny – když má ranní směnu, jezdí do práce v pět hodin ráno a při večerní směně zas jezdí z práce mezi 22 a 23 hod. večer. Pro dopravu do a z práce využívá autobus linky 136, který má zastávku hned u zmiňovaného parku. Svěřila se mi s tím, že na autobus chodí se strachem, kdy ji někdo z těch bezdomovců přepadne, napadne, bude obtěžovat. Oni si ustelou kdekoliv a manželka je musí obcházet a já její obavy naprosto chápu. Stačí, aby se někdo z těchto individuí špatně vyspal nebo neměl cigáro a už otravuje normální lidi… Tady reálně hrozí, že mou ženu někdo z nich napadne, když je odmítne, a já nemohu manželku každé ráno a večer doprovázet na autobus,“ píše jeden obyvatel Žižkova v e-mailu místnímu starostovi Michalu Vronskému (TOP 09). Obsah e-mailu občan zveřejnil v jedné ze žižkovských skupin na facebooku.

„Bezdomovci otravují celé okolí tohoto parku. Ráno stojí na zastávkách a žebrají peníze a cigarety nebo obtěžují zákazníky Lahůdek. Oni obsadili téměř všechny naše parky!“ stěžuje si lokální obyvatel svým voleným zástupcům a svá tvrzení dokládá fotografiemi pořízenými v brzkých ranních hodinách, jež zachycují vyspávající osazenstvo parku na Ohradě. „Vážený pane starosto, prosím, nečekejte, až se ‚něco stane‘. Prosím, vyžeňte bezdomovce ze žižkovských parků,“ vyzývá svého starostu občan. „Vím, že řešení problému s bezdomovci není snadná věc, ale řešit je, pane starosto, musíme. Vždyť ty parky mají sloužit společensky prospěšným lidem a jejich dětem, a ne příživníkům, smraďochům, narkomanům, zbytečným lidem, kteří jsou na obtíž celé společnosti,“ míní ve svém mailu nespokojený Žižkovan, načež žádá, aby městská policie „otravovala bezdomovcům život“ stejně tak, jak jej bezdomovci otravují místním obyvatelům.

Starosta Vronský ve své veřejné odpovědi nespokojeného občana ujistil, že vnímá vážnost situace. „Rozhodně nejsem rezignovaný a problém řeším, ale najít efektivní řešení je skutečně velmi složité. Tématu se věnuji i v zářijovém čísle Radničních novin, které aktuálně ještě připravujeme,“ dušuje se komunální politik. Problémy s osobami bez domova prý řeší každý den.

„Denně si volám s ředitelem městské policie a hledáme řešení. Problém je, že dotyční se na místo vracejí pořád dokola. Např. v 10 hodin dopoledne mi ředitel městské policie referoval, že jednu konkrétní osobu již vykázali z místa třikrát, a třikrát se tam vrátila,“ lamentuje starosta. Slíbil, že požádá městskou policii o posílení hlídkové činnosti. A také prý nechal posílit hygienické splachy, které mají učinit místo pro bezdomovce méně atraktivním.

Politik ale zároveň zdůrazňuje, že na účinném řešení se musí podílet i sami občané: „K tématu mi nepíšete jen vy, ale víc lidí, a když se pak doptávám na podrobnosti, zjišťuji, že dotyčný sice udělal fotku a poslal ji starostovi, ale na městskou policii to nenahlásil. To přitom vnímám jako dost důležité, aby dotyční dostali zpětnou vazbu hned a nezískávali pocit beztrestnosti.“ Razantnější řešení – tedy vyhnání bezdomovců z žižkovských parků –, které navrhují místní obyvatelé, podle starosty komplikuje fakt, že policie nemůže řešit problém „nezákonnými způsoby“. „Věřte mi, že to řešíme skutečně denně, přemýšlíme kreativně, ale nemá to jednoduché řešení,“ dušuje se starosta.

ParlamentníListy.cz vyrazily na Žižkov, aby se samy přesvědčily o tom, jak skutečně vážný je problém se zde usazenými osobami bez přístřeší. Nejprve jsme se vydali prozkoumat nechvalně proslulý park na Ohradě. Člověka při vstupu do zmíněného parku ihned jako první smyslový vjem přivítá všudypřítomný zápach moči. Že si toto místo oblíbili bezdomovci, je patrné i z jiného důvodu: na zemi se povalují injekční stříkačky a prázdné láhve od alkoholu. Dáváme se do řeči s místními a ptáme se jich, zdali se v oblasti cítí bezpečně. „No řeknu vám to takhle. Večer bych tady nešla,“ říká nám jedna starší paní, kterou jsme potkali na cestě směrem k areálu Na Krejcárku. Jiná místní žena se nám svěřuje, že raději obávaný park obchází, když jde večer domů z práce, byť se jí tím značně prodlužuje cesta.

„Jsou ožralí ve dne v noci, často už v šest ráno úplně namol. Chč*jou a s*rou na zem jako zvířata, sprostě pořvávají na lidi. Je to časovaná bomba. Jestli je odsud nedostanou, špatně to dopadne,“ obává se místní důchodce, kterého prý zdejší bezdomovci pravidelně obtěžují, když ráno venčí psa.

Další bezdomovecká kolonie prý dlouho okupovala nedaleký lesní areál Na Krejcárku. Jedna místní paní nám vypráví, že loni musela volat policii, když si tam osoby bez přístřeší rozdělaly oheň. Vzápětí však dodává, že se většina nepřizpůsobivých již odsud přesunula na hlavní nádraží. Odešli ale opravdu všichni? Vydáváme se hlouběji do lesa, abychom se přesvědčili sami. Nalézáme zde stany a deky. O přítomnosti bezdomovců v areálu dále svědčí na zemi poházené odpadky a zejména láhve od alkoholu, jichž tu rozhodně není málo.

Jen pár minut chůze odsud se nachází dětské hřiště.

Vracíme se zpět do parku na Ohradě kolem deváté hodiny večer, tedy v čase, kdy tudy někteří místní chodí z práce domů, zatímco jiní ve strachu raději obávané místo obcházejí. Na lavičce mimo jiné vidíme posedávat partičku bezdomovců, kteří soustředěně provozují jakousi společnou aktivitu. Někteří u sebe mají kufry a vypadají zde dobře „zabydlení“.

Další ze zdejších bezdomovců, vysílen po dlouhém a vydatném dni, již spokojeně odpočívá.

V tu chvíli se nám potvrzuje naše podezření, co je příčinou onoho nesnesitelného zápachu, který člověka při chůzi žižkovskými parky celou dobu provází.

„Už jenom kvůli tomu smradu tady to radši obcházím,“ říká nám mladý muž ve věku kolem 30 let, kterého potkáváme na jedné z okolních ulic. Není zdaleka jediným z místních, s nimiž jsme mluvili, který je situací znechucen. „Naložit je do náklaďáků a odvézt daleko za město,“ slyšíme mimo jiné od kolemjdoucích, kterých se ptáme na jejich pohled na věc. Lidé si přejí rychlé a účinné řešení.

Starosta Prahy 3 Michal Vronský nespokojené občany ujišťuje, že situaci řeší. A co na to komunální opozice? ParlamentníListy.cz se obrátily na předsedu místního sdružení ODS, zastupitele Tomáše Kalivodu, abychom zjistili, jak hodnotí dosavadní postup radnice vůči bezdomovcům a jaké řešení ve vztahu k těmto osobám navrhuje jeho strana. Do vydání článku se ovšem neozval.

Další představitel místní opozice Marek Zeman, zastupitel za Patrioty pro Prahu 3, pro ParlamentníListy.cz uvedl: „Za problémy, které řada občanů oprávněně kritizuje, stojí především nekoncepčnost vedení radnice Prahy 3, tedy neschopnost ukázat na cestu, po které Praha 3 chce jít. To se týká dopravy, kdy nám je vnucováno plošné omezení na 30 km/hodinu, omezování parkovacích míst na úkor cyklistů, kteří sice po Vinohradech a Žižkově jezdí, ale ve velmi omezeném množství, nejasnosti až hraničící s neřešením bezpečnostní situace na Praze 3., atd. Vše lze přisoudit stávající koaliční politice Rady MČ Praha 3, slepené z aktivistů a zelených idealistů, kterým další strany ustupují.“

Psali jsme: Podnikatel: Ještě není dost zle. Za 10 let budete děkovat, že máte co jíst Nejsou byty. Moc migrantů. Nizozemsku se množí bezdomovci Žižkovský radní rozjel kampaň k přejmenování Koněvovy ulice. Martyrium na úřadě za to prý stojí Prokop (ANO): Nákladové nádraží Žižkov - není ta kontribuce developera příliš vysoká?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE