„Pab*be, já tam byl.“ Zahradil a povinná vojna: Zvrhlo se to

Po pondělním velitelském shromáždění se náčelník generálního štábu Karel Řehka nechal slyšet, že válečný konflikt s Ruskem nelze vyloučit, proto by měla armáda současně s modernizací techniky zvýšit počet vojáků i záložáků. Měla by i zvážit zavedení povinné nebo dobrovolné vojenské služby, uvedl. Jeho slova zaujala europoslance za ODS Jana Zahradila.

„Pan generál Řehka o tomto tématu mluví tak rád a často, že už by politické strany měly prolomit bobříka mlčení a osvětlit, zda si takovou diskusi přejí, či ne. Bylo by to fér k voličům, protože by o věci nakonec stejně museli rozhodnout volení politici, nikoliv státní zaměstnanci,“ uvedl na svém twitterovém účtu Zahradil.

Pan generál Řehka o tomto tématu mluví tak rád a často, že už by politické strany měly prolomit bobříka mlčení a osvětlit, zda si takovou diskusi přejí, či ne. Bylo by to fér k voličům, protože by o věci nakonec stejně museli rozhodnout volení politici, nikoliv státní zaměstnanci. pic.twitter.com/QNf7QOQCAT — Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 22, 2024

„Chápete, že Řehka je odborník a popisuje stav věcí, že jo?“ zeptal se Zahradila jeden z uživatelů.

„Chápu především, že pan generál je státní zaměstnanec a hovoří zde o tématu, o němž nebude rozhodovat,“ odvětil Zahradil.

Chápu především, že pan generál je státní zaměstnanec a hovoří zde o tématu, o němž nebude rozhodovat????‍>?. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 22, 2024

„Neboj. Užitečný idioti jako ty, by leda škrábali brambory,“ okomentoval další uživatelů.

„Na rozdíl od tebe, pablbe, jsem na vojně byl. Ještě za komoušů. Takže na rozdíl od tebe vím, že když na to přijde, škrábou brambory všichni,“ dodal Zahradil.

Na rozdíl od tebe, pablbe, jsem na vojně byl. Ještě za komoušů. Takže na rozdíl od tebe vím, že když na to přijde, škrábou brambory všichni. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 22, 2024

Po velitelském shromáždění hovořil Řehka o tom, že na to, abychom zavedli nějakou vojnu, je potřeba společenskou shodu, která tu není. Současný systém náboru vojáků a záložáků dostatek lidí podle něj nezajistí. Vůli k diskusi o zavedení vojenské služby mezi českými politiky nevidí, podle generála Řehky se jí však nevyhneme. Psal o tom mimo jiné server Novinky.cz.

Psali jsme: Ministr Hladík: Nevyužité finance z rekultivace lomu ČSA pomůžou obcím zasaženým těžbou Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 343. díl Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava Madrid zacpán traktory. Poláci blokují Ukrajinu. Slovensko: „My máme krávy, vy máte kravaty. Co nás živí?“ Filip Šebesta: Houževnatost, co není trendy a zlo banální

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE