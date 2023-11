„Pacienti, modlete se!“ Válek povede s Pekarovou TOP 09. Zhrození na síti

Předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, která na sobotním sněmu obhájila funkci šéfky TOP 09, se podařilo jako místopředsedu TOP 09 prosadit vicepremiéra a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Právník Ondřej Dostál se obává, že to značí setrvání Válka v čele resortu zdravotnictví až do konce funkčního období současné vlády. „Pacientům nezbývá než se modlit,“ píše právník na sociální síti X. „Čím neschopnější, tím větší kariéra v TOP 09,“ rýpl si do Válka i Petr Holec. Exministr zdravotnictví Leoš Heger považuje přibírání si agendy v době hrozících protestů lékařů za odvážné.

TOP 09 povede další dva roky dosavadní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, které ke znovuzískání předsednické pozice nepřekážel žádný protikandidát. Rozhodli o tom delegáti sněmu.

Snadnou cestu do vedení TOP 09 měl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který zůstal jediným kandidátem poté, co nominaci na prvního místopředsedu odmítl šéf poslaneckého klubu Jan Jakob.

Po projevu, ve kterém hlavně hájil svou politiku na Ministerstvu zdravotnictví, ho delegáti zvolili takřka „po Kimovsku“ 167 hlasy ze 177. Má tedy větší důvěru než samotná předsedkyně, která získala důvěru 142 delegátů ze 177, uvádí server Seznám Zprávy.

Právník Ondřej Dostál reflektoval tuto skutečnost s tím, že pro české občany není nový post místopředsedy TOP 09 dobrá zpráva, jelikož tím podle něj má zajištěné místo v křesle ministra zdravotnictví do dalších parlamentních voleb. „Volba Vlastimila Válka místopředsedou TOP 09 patrně znamená, že na MZČR zůstane do 2025, i kdyby nebyly léky, péče ani doktoři. TOP 09 si nenechá vyhodit z vlády místopředsedu a bez TOP 09 se premiér nedopočítá stojedničky. Pacientům nezbývá než se modlit, aby Válek přestal být tragický,“ uvedl Dostál.

Volba @vlvalek místopředsedou @TOP09cz patrně znamená, že na MZČR zůstane do 2025, i kdyby nebyly léky, péče ani doktoři. TOP09 si nenechá vyhodit z vlády místopředsedu a bez TOP09 se premiér nedopočítá stojedničky. Pacientům nezbývá než se modlit, aby Válek přestal být tragický. pic.twitter.com/fGAcQiolm1 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 11, 2023

Tandem Pekarová Adamová a Válek v čele TOP 09 kriticky zhodnotil i politický komentátor Petr Holec. „Čím jste neschopnější, tím větší kariéru v TOP 09 uděláte. Česko má novou Hustou dvojku, který by se lekl i malej Rakeťák Kim,“ nebral si servítky.

Čím jste neschopnější, tím větší kariéru v Top09 uděláte. Česko má novou Hustou dvojku, který by se lekl i malej Rakeťák Kim?? https://t.co/JT6JBKffZi — PetrHolec (@PetrHolec) November 11, 2023

„Přibrat si další agendu v době hrozícího protestu nemocničních lékařů je velmi odvážné,“ komentoval pro Lidové noviny povýšení svého spolustraníka někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger.

„Pacienti, lékaři, ale vlastně úplně všichni už ví, že ministr Vlastimil Válek svojí práci nezvládá. Teď víme, že to ví i sám ministr. Jediný, kdo ho drží, je jeho ochránkyně Markéta Pekarová Adamová a premiér, ze kterého si ovšem jeho ministr vůbec nic nedělá,“ pozastavoval se například lékař Kamal Farhan.

Pacienti, lékaři, ale vlastně úplně všichni už ví, že ministr @vlvalek svojí práci nezvládá. Teď víme, že to ví i sám ministr. Jediný kdo ho drží je jeho ochránkyně @market_a a premiér, ze kterého si ovšem jeho ministr vůbec nic nedělá.https://t.co/c6uPJr08Ln — MUDr. Kamal Farhan (@FarhanMUDr) November 6, 2023

Jiní uživatelé sociální sítě X hovoří v souvislosti se složením nového vedení TOP 09 a upevněním politické pozice Válka doslova o „dobrovolné sebevraždě“ TOP 09.

Pekarová Adamová ve svém kandidátském projevu uvedla, že vládní koalice, ale i koalice SPOLU, je postavena na kompromisech, díky tomu TOP 09 může ovlivňovat život v Česku. „Ustoupili jsme v programu i v osobních ambicích, výměnou za výhru ve volbách. Největším úspěchem pro nás je samotný fakt, že můžeme opět ovlivňovat život v této zemi a měnit ji k lepšímu,“ řekla delegátům.

Zdůraznila, že koalici SPOLU nespojuje pouze téma antibabiš. „Koalice SPOLU, navzdory zpochybňování z řady stran, ukazuje, že ji spojuje víc než populistický konkurent, spojuje ji zaměření na budoucnost, střední třídu a její potřeby, pravicový pohled na svět, věcná řešení. To je tmel natolik silný, že převážil i jako pojítko pro volby do Evropského parlamentu,“ pokračovala Pekarová Adamová.

Kritizovala současnou opozici za to, že je populistická a extremistická a zcela bez zábran. „ANO a SPD nezáleží na tom, jak bude vypadat Česko za deset let, pouze loví hlasy na sliby rozdávat peníze," uvedla s tím, že by byl velký hazard s budoucností naší země, pokud by se nechal opozici prostor v příštích volbách.

