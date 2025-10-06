„Pane Pavle, proč otálíte?“ ptá se ústavní právník

Těsně před volbami jsem poskytnul rozhovor PL, v němž jsem připomněl pravomoc prezidenta dle čl. 68/2 Ústavy „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky. Konstatoval jsem, že ve smyslu čl. 21/1 Listiny: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí… svobodnou volbou svých zástupců“ by měl být jmenován premiérem vítěz voleb. Neboť jde o respekt k projevu vůle lidu, který je dle čl. 2/1 Ústavy ČR „zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné...“
Postup hlavy státu text čl. 68/2 Ústavy neupřesňuje. Avšak zároveň ho neopravňuje k ničemu jinému, než k provedení formálního aktu, a to podpisu pod jmenovací dekret.
Z Hradu však den po volbách přicházejí zprávy, které vedou k úvaze o protiústavní zásah do povolebního procesu. Namísto vyhlášení co nejbližšího termínu ustavující schůze sněmovny pan Pavel sdělil, že „bude na začátku listopadu“... aby to vytvořilo „politickým stranám dostatek prostoru nejenom pro vnitrostranická jednání, ale i pro jednání mezi politickými stranami navzájem“.
To vyvolává znepokojující otázku. Jde pouze o bezdůvodné oddalování, anebo o čas na partajní intriky proti vůli občanů projevené ve volbách? Neboť z jakého ústavního důvodu prezident „vede povolební konzultace se šéfy politických stran a hnutí, které se dostaly do sněmovny? Postupně přijímá předsedy ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, další schůzky jsou pak v plánu v pondělí?“
Vítěz voleb s 80 mandáty měl již před setkáním na Hradě 108 mandátů, jelikož má k nim podporu dalšími 28 mandáty. Z toho také plyne, že má zároveň jistou většinu ve sněmovně pro vyslovení důvěry vládě podle čl. 68/4 Ústavy.
Avšak pan Pavel, aniž by jej k tomu opravňoval čl. 68/2 Ústavy – pouze jmenovat předsedu vlády – svolává v čase, kdy tak má učinit jakási rendez-vous s předáky partají, které ve volbách neuspěly. Proč a o čem?
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Hned den po volbách by z toho byl velký poprask, avšak po měsíci a hlavně s masivní podporou médií, je na to šance: „Pověření někoho sestavením vlády je ještě předčasné a bude mít smysl o něm hovořit až v době, kdy se nějaký půdorys vlády, která by mohla získat podporu sněmovny, začne rýsovat,“ řekl v neděli po schůzkách s pěti předsedy sněmovních stran prezident Petr Pavel. Co má znamenat obrat „Pověření někoho?“ Copak volby vyhrál ještě někdo jiný, anebo se chystá zase nějaký povolební x-slepenec z neúspěšných?
Skandálním je nátlak na vítěze voleb, aby ustoupil od slibu voličům, kterým – stejně jako s dalšími sliby – ovlivnil jejich výběr. „Pane Pavle, voliči si to přejí, jejich zástupce Babiš to pouze reprodukoval.“ Kvůli idiotům, kteří nejsou s to pochopit, o čem píšu proloženě zdůrazňuji, že se mně nejedná o obsah Babišova předvolebního slibu. Ale nechci věřit očím, když čtu:
„Jak zjistily Seznam Zprávy, prezident s Andrejem Babišem v neděli na Hradě řešil pokračování muniční iniciativy. ‚Ano,‘ odpověděl Babiš stručně na otázku, zda to bylo téma. Na otázku, zda ho prezident přesvědčil, aby svůj názor ještě zvážil, Babiš bez dalšího odpověděl: ‚Prezident mi doporučil, jak získat konkrétní informace o této iniciativě.‘ Zatímco Pavel iniciativu dlouhodobě podporuje, Babiš ji chce zrušit“.
autor: Karel Šebesta