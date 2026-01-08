Útoky starého i mladého Koláře na „žumpu a sv*ně“ oplaceny

Nový rok začíná i v europarlamentu a témat k probírání budou mít poslanci po svátcích mnoho. Ondřej Kolář z TOP 09 avizoval, že bude v Bruselu všem vysvětlovat, že i projev Tomia Okamury o korupci na Ukrajině vůbec nic neznamená. „Sviní je v Česku ve společnosti málo a většina lidí se za ně stydí,“ zveřejnil Kolář na facebooku svou tezi, kterou hodlá v Bruselu šířit.
To nebyl poslední příspěvek Ondřeje Koláře k tématu. „...??? Ale kdeže, to jen Pitomio Okamura přednáší novoroční zdravici, anebo Radim Fiala obhajuje ruské teroristy,“ objevilo se na jeho facebooku.
Následovala dojatá vzpomínka na jasná slova Otakara Foltýna o tom, že Rusko podporují lidé nešťastní, nebo svině. „Někteří lidé, kteří fandí Rusku, jsou smutní nebo nešťastní, někteří jsou prostě jenom svině. A ve vládní koalici se nám bohužel už zcela viditelně usídlili lidi, kteří Rusku fandí, jeho propagandu bezchybně papouškují a nevypadají nijak smutně nebo nešťastně. Je tedy možné, že budou patřit do té poslední kategorie,“ uvažoval europoslanec TOP 09.
Urážet napadenou zemi, nebo si jejího velvyslance zvát „na kobereček“, podle něj umožnili právě takoví lidé svým hlasováním u voleb.
Ale nejen oni, Ondřej Kolář vidí i další viníky. „Babiš, který se bojí vydání víc než ostudy, i řada politiků minulé vlády, kteří nedokázali jakkoli bojovat proti agresivní a mozek vymývající ruské propagandě,“ označil.
Tezi, že s Okamurou zde v podstatě nikdo nesouhlasí, rozvíjí na sociálních sítích i sama TOP 09. „Jsme skvělý národ, který se neztotožňuje s tím kýblem ruských lží, co Okamura v projevu vypustil,“ píše na facebooku.
Trochu jiný pohled na poměr hlasů ve veřejné debatě nabízí na síti X Kolářův otec, poradce prezidenta Petra Pavla. Ten se obsáhle rozepsal kvůli hanlivým reakcím na vyjádření své družky Světlany Witowské.
„Chtěla bych tímto vyjádřit respekt a podporu všem Ukrajincům, kteří bojují za svobodu a nezávislost své země a nevzdávají se,“ objevilo se na jejím profilu.
Šlo o reakci na setkání s ukrajinskou aktivistkou jménem Anastasiia Sihnaievska. Ta v poslední době vstoupila do veřejného dění vzkazem, že pokud bude vypovězen velvyslanec Vasyl Zvaryč (kvůli svým výrokům, jimiž pobízel české úřady i občanskou společnost, ať se vypořádá s Tomiem Okamurou), chce být deportována taky.
Bylo jí sice objasněno, že v naší zemi stále máme svobodu pohybu a opustit ji může klidně sama, bez deportace, ale výrok z ní udělal hvězdu skupin, podporujících Ukrajinu. Novinářce Witowské při té příležitosti představila svého otce, dobrovolníka z fronty.
Reakce na sociálních sítích na sebe nenechaly čekat a byly pestré, jako veřejná debata bývá.
„To, jaká žumpa se vylila na účtech, nemá se svobodou slova nic společného,“ vstoupil do debaty Petr Kolář.
A pokračoval ještě ostřeji: „Vyzývám tímto všechny zamindrákované kreatury, které se mají potřebu ukájet na sociálních sítích, aby se vrátily do svých stok a kanálů a přestaly nám tady mávat před očima svými krysími ocásky a otravovat vzduch svým smrdutým dechem. Jste jen odporná spodina společnosti, lůza, která dělá hanbu všem slušným lidem,“ vzkázal poradce prezidenta republiky.
„A aby bylo jasno – Ukrajině a všem statečným ukrajinským vlastencům se máme klanět a děkovat a líbat jim ruce za to, že brání náš svět před ruzzáckým morem. S pokorou a hlubokou vděčností jim musíme pomáhat, seč nám síly stačí,“ rozloučil se veterán české diplomacie s pozdravem Sláva Ukrajině, hrdinům sláva.
Slávu pak provolal také všem hrdým Čechům, kteří se „nedají zastrašit krysákama a nevzdávají to“.
Na jeho příspěvek zareagoval Jan Zahradil, bývalý europoslanec a dnes zahraničněpolitický expert motoristů: „Klanět se, děkovat a líbat ruce Ukrajincům? To si dělejte na Hradě sami, Petře.“
Podle Zahradila je ale vlastně dobře, že to Petr Kolář takto napsal. „Předvedl jsi, že podpora Ukrajiny se v tvé názorové bublině už dávno přetavila v pouhý emocionální a hysterický virtue signalling, který už s realitou nemá nic společného,“ obává se.
Podobný dojem mnozí získali ze všech kauz, které se v poslední době rozpoutaly kolem vyvěšování či sundávání ukrajinských vlajek.
Zahradilovi se ale od jedné z diskutujících dostalo vysvětlení, že to, co označuje za „realitu“, je ve skutečnosti podlost. „Realitu vnímáme, ale to neznamená, že se nám musí líbit,“ vysvětlila Zahradilovi s tím, že „každý může být tvůrcem veřejného mínění o současné realitě“.
Smířlivý rozhodně nebyl komentátor Petr Holec ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz. „Petr Kolář znovu jen hrdě potvrdil, že jaká lůza a spodina společnosti je on sám. Ne náhodou právě on na Hradě řídil ústavního pučistu prezidenta Petra Pavla. Klanět se Ukrajině? A za co proboha? Že ji pořád platíme a jistíme její existenci, přestože stále autokratičtější režim prezidenta Zelenského naše peníze velkoryse krade? Ukrajina nebojuje za nás, ale za sebe a Kolář to moc dobře ví. Protože je ale totálně bezcharakterní, tak klidně tvrdí opak, protože mu to jistí moc a peníze. A že je fakt umí těžit jak Zelenskyj, jak vědí třeba na ČVUT. Není ale nad to připomenout si, jak o Ukrajině mluvil před deseti lety. To naopak hájil anexi Krymu Ruskem a případné rozdělení Ukrajiny. Spíš bych řekl, že se místo Ukrajiny musíme klanět před Kolářem. Tak bezcharakterní člověk je přímo muzeální unikát!“ sdělil Holec. v komentáři odkázal na aféru stran plateb pražské ČVUT lobbistovi a poradci Kolářovi.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.