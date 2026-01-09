Příčiny války? S tím jděte jinam. Macinka v krytu odbyl novináře

09.01.2026 2:25 | Reportáž
autor: Naďa Borská

„Nejsme tu proto, abychom analyzovali příčiny této války. Jsme tu proto, abychom přispěli k jejímu ukončení, a abychom zajistili, že už se žádná taková ruská agrese nebude opakovat,“ řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) při návštěvě Kyjeva. S novináři hovořil v krytu, protože v hlavním městě Ukrajiny byl právě vyhlášen letecký poplach.

Příčiny války? S tím jděte jinam. Macinka v krytu odbyl novináře
Foto: Radim Panenka
Popisek: Ministr zahraničí Petr Macinka

„Rozhovor točíme v krytu, což se mi ještě nestalo. Bylo riziko před ambasádou. V době, kdy jsme přijížděli do hotelu, tak městem zněl poplach. Letěly balistické střely. Nacházíme se teď v krytu pod jedním z kyjevských hotelů a děláme tiskovou konferenci,“ řekl člen Babišovy vlády Petr Macinka (Motoristé).

Mgr. Petr Macinka

  AUTO
  Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  místopředseda vlády
Masakr v Buči nezpochybňujeme

Zdůraznil, že jako ministr zahraničních věcí považuje návštěvu Kyjeva za součást své práce. Poznatky získané na Ukrajině podle svých slov „předá dál“. Uvedl, že zatímco ministr obrany se věnuje české armádě, on sám se věnuje kontaktům v zahraničí. „Není to nic proti ničemu,“ zdůraznil Macinka.

„Nevím o tom, jestli někdo zlehčuje ruské válečné zločiny,“ podivil se dotazu jednoho z českých novinářů a zdůraznil: „My ruské válečné zločiny nezpochybňujeme.“

Psali jsme:

Dodal, že nikdo nikdy nezpochybňoval masakr v Buči. „Nevím, jak jste na to přišel?“ vmetl novináři do očí a poprosil o další otázku.

„Nejsme tu proto, abychom analyzovali příčiny této války. Jsme tu proto, abychom přispěli k jejímu ukončení, a abychom zajistili, že už se žádná taková ruská agrese nebude opakovat. Příčin samozřejmě bylo mnoho, já o nich teď nebudu mluvit a spekulovat o nich. Dívám se na to optikou, jaké je Západ schopen poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, aby se to nemuselo opakovat,“ uvedl ministr.

Bezpečnostní záruky jako alternativa členství Ukrajiny v NATO

Problematika členství Ukrajiny v NATO je podle něj velmi složitá. „Nepochybně je to jeden z těžkých oříšků, které se řeší nebo neřeší v mírových dohodách. Podle mého názoru Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou členství Ukrajiny v NATO. To není můj nápad. To je široce diskutovaná záležitost. Ale nejsme tu teď u mírových rozhovorů. Jsme tady v Kyjevě kvůli něčemu jinému,“ konstatoval Macinka.

Psali jsme:

A sdělil, že se nechystá mít v krytu dvouhodinovou přednášku na téma, co vedlo k válce na Ukrajině. „Nehodlám mluvit o tom, co vedlo k tomu, že dnes letí balistické střely na Kyjev, co vedlo k tomu, že Rusové odpálili raketu Orešnik na Lvov. Nebudu vést diskusi. To je na jiné fórum. Možná přijdu do nějakého podcastu, kde o tom budeme tři hodiny diskutovat. Ale teď to není vhodné,“ sdělil novinářům.

Potom ještě dodal, že otevírat diskusi o příčinách války nemá v dané chvíli smysl. „Pokud vás to zajímá, nejezděte do Kyjeva. Zůstaňte v Praze, udělejte podcast, tříhodinové vysílání o tom, jaké byly příčiny této války. To myslím není věc, kterou bychom tu měli řešit. Já to řešit nechci,“ zdůraznil šéf resortu zahraničí na krátké tiskové konferenci.

Psali jsme:

