Příčiny války? S tím jděte jinam. Macinka v krytu odbyl novináře

„Rozhovor točíme v krytu, což se mi ještě nestalo. Bylo riziko před ambasádou. V době, kdy jsme přijížděli do hotelu, tak městem zněl poplach. Letěly balistické střely. Nacházíme se teď v krytu pod jedním z kyjevských hotelů a děláme tiskovou konferenci,“ řekl člen Babišovy vlády Petr Macinka (Motoristé).
Mgr. Petr Macinka
Masakr v Buči nezpochybňujeme
Zdůraznil, že jako ministr zahraničních věcí považuje návštěvu Kyjeva za součást své práce. Poznatky získané na Ukrajině podle svých slov „předá dál“. Uvedl, že zatímco ministr obrany se věnuje české armádě, on sám se věnuje kontaktům v zahraničí. „Není to nic proti ničemu,“ zdůraznil Macinka.
„Nevím o tom, jestli někdo zlehčuje ruské válečné zločiny,“ podivil se dotazu jednoho z českých novinářů a zdůraznil: „My ruské válečné zločiny nezpochybňujeme.“
Dodal, že nikdo nikdy nezpochybňoval masakr v Buči. „Nevím, jak jste na to přišel?“ vmetl novináři do očí a poprosil o další otázku.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Bezpečnostní záruky jako alternativa členství Ukrajiny v NATO
Problematika členství Ukrajiny v NATO je podle něj velmi složitá. „Nepochybně je to jeden z těžkých oříšků, které se řeší nebo neřeší v mírových dohodách. Podle mého názoru Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou členství Ukrajiny v NATO. To není můj nápad. To je široce diskutovaná záležitost. Ale nejsme tu teď u mírových rozhovorů. Jsme tady v Kyjevě kvůli něčemu jinému,“ konstatoval Macinka.
A sdělil, že se nechystá mít v krytu dvouhodinovou přednášku na téma, co vedlo k válce na Ukrajině. „Nehodlám mluvit o tom, co vedlo k tomu, že dnes letí balistické střely na Kyjev, co vedlo k tomu, že Rusové odpálili raketu Orešnik na Lvov. Nebudu vést diskusi. To je na jiné fórum. Možná přijdu do nějakého podcastu, kde o tom budeme tři hodiny diskutovat. Ale teď to není vhodné,“ sdělil novinářům.
Potom ještě dodal, že otevírat diskusi o příčinách války nemá v dané chvíli smysl. „Pokud vás to zajímá, nejezděte do Kyjeva. Zůstaňte v Praze, udělejte podcast, tříhodinové vysílání o tom, jaké byly příčiny této války. To myslím není věc, kterou bychom tu měli řešit. Já to řešit nechci,“ zdůraznil šéf resortu zahraničí na krátké tiskové konferenci.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
