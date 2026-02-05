Senátorce přejí smrt. Chtěla debatu o trans lidech

Senátorka Vladimíra Ludková informuje na svém facebookovém profilu: „Večer pořádám diskusi o transgender problematice, to vzbudilo velkou, nebála bych se říct až nenávist, transgender aktivistů.“
Dále upřesnila, že o své negativní osobní zkušenosti bude mluvit mladý člověk, který prošel detranzicí.
„Aktivisté na mě vyvíjejí velký tlak, obviňují mě z fašismu, přejí mi smrt. Útočí i na mé okolí a provozovatele prostoru, kde se bude diskuse odehrávat. Nenechám se zastrašit, protože toto téma se může závažně dotknout mnoha dospívajících dětí s důsledky pro celý život. Musí být naprosto normální, že o tak závažných věcech se ve společnosti mluví a ani jedna strana mince nesmí být opomenuta,“ ujišťuje politička.
Současná medicína podle ní nemá odpověď na to, co tento jev způsobuje. Neexistuje žádné neurologické, genetické ani jiné vyšetření, které by vysvětlilo, proč se lidé rodí do jiného těla.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Jsem jen v rovině nepotvrzených hypotéz. A to pro léčbu vážně nestačí. Právem se proto musíme ptát, zda problém není ovlivněn sociálně. Zda nejsou mladí lidé ve složitém období dospívání vystaveni psychologické zátěži. Existují případy, kdy mladé v přijetí biologického pohlaví ovlivnily negativní sexuální zkušenosti, rozvody rodičů apod. Známé jsou také případy detranzice, což je ostatně důvod, proč jsem pozvala Daniela Blacka, který svou zkušenost s celým procesem je ochoten veřejně sdílet,“ uvedla Ludková.
Vladimíra Ludková je česká politička, členka Občanské demokratické strany (ODS) a od září 2024 senátorka Parlamentu České republiky za senátní obvod č. 23 – Praha 8.
Narodila se v roce 1978 a vystudovala sociální práci (Mgr.), svou profesní dráhu začala před více než 20 lety jako sociální pracovnice. Dlouhodobě se věnuje sociální oblasti, zdravotnictví a péči o zranitelné skupiny obyvatel.
Na komunální úrovni působí od roku 2006 jako zastupitelka městské části Praha 8. V letech 2006–2014 a opět od roku 2018 zastávala pozici místostarostky této městské části, kde má na starosti právě sociální politiku a zdravotnictví. Je předsedkyní oblastního sdružení ODS v Praze 8 a patří k výraznějším představitelům konzervativního křídla strany.
ODS ji sama charakterizuje jako konzervativní političku, která je známá negativním postojem k imigraci a důrazem na tradiční hodnoty, ochranu rodiny a zdravý vývoj dětí i seniorů.
Do Senátu byla zvolena ve volbách v roce 2024 za koalici ODS + KDU-ČSL + Patrioti ČR. Patří k výrazně kritickým hlasům uvnitř vlastní strany. Otevřeně kritizovala směřování koalice Spolu, vládu Petra Fialy i celkovou politiku koalice.
„Stačí s něčím nesouhlasit a říct nahlas svůj názor a hned dostanete jakousi nálepku. Nesouhlasíte s nějakým ‚hlavním proudem nebo chceme-li s mainstreamem‘, a to se nemusíme bavit jen o probíhajícím konfliktu na Ukrajině, a jste okamžitě proruský, proputinovský a podobně. To se mi hrubě nelíbí. A bohužel se toho dopouští stávající vládní politická reprezentace,“ pozastavovala se Ludková.
K Pirátské straně a pražské koalici (Piráti + Praha sobě + STAN) se staví velmi kriticky. Vystupuje proti nim v pražském kontextu, označuje jejich politiku za odtrženou od reality (např. v dopravě, ekologii či hospodaření města) a kritizuje je za podporu Green Dealu.
K samotnému Green Dealu EU má Ludková výrazně negativní postoj. Označuje ho za škodlivý pro ekonomiku, občany i průmysl. Veřejně vystupuje proti jeho implementaci v českých podmínkách.
Ludková je vnímána jako výrazně konzervativní a kritický hlas uvnitř ODS. Často říká, co si myslí, i za cenu vnitrostranických sporů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.