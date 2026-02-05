Petra Pavla vypískali horníci. „Proč média mlčí?“ Bylo zle

V neděli se prezident Petr Pavel dočkal podpory a potlesku desítek tisíc lidí na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze. O pár dní později však tentýž prezident Pavel slyšel salvu pískotu a bučení. Na severu Moravy horníci prezidenta nešetřili. Někteří bučení na Pavla pojali také jako vzkaz Milionu chvilek pro demokracii.

Po téměř čtvrt tisíciletí se v Česku uzavřela jedna velká kapitola. Kapitola těžby černého uhlí. V Ostravsko-karvinském regionu zůstaly pod zemí miliardy tun černého zlata, ale až čas ukáže, zda se pro tento ekologicky nečistý poklad najde ještě nějaké využití.

K ukončení těžby se vyjádřilo několik politiků. V čele s prezidentem Petrem Pavlem. Ten poslal horníkům videovzkaz. Poděkoval jim.

„Kromě času, fyzických sil a zdraví jste totiž tam hluboko pod zemí často nechali i kus svého srdce,“ pravil prezident.

Jenže si na dálku vyslechl pískot a bučení. Horníci dali Petru Pavlovi najevo, že si svá slova díků má strčit za klobouk.

Na sociální síti X někteří lidé pískot na prezidenta pojali jako vzkaz určený spolku Milion chvilek pro demokracii.

„Správně,“ napsal k pískajícím horníků Ivan Pindur.

„Proč média neinformují? – Prezidenta vypískali!“ doplnila k tématu další diskutující.

„Horníci nejsou zazobaná pražská kavárna a její mimopražské přísavky, tak se nelze divit, že Pávka vypískali. Sláva jim! Že byl kdysi Pávek taky ‚rudý‘? No, to je fakt nedojme. Horníci jsou skuteční proletáři, ne rozmazlená rudá buržoazie jako kdysi Pávek,“ padlo také.

O pískotu při projevu prezidenta informoval Karvinský a Havířovský deník.

Vedle prezidenta k horníkům promluvil generální ředitel OKD Roman Sikora, hejtman za ANO Josef Bělica či třeba ministr práce a sociálních věcí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů Aleš Juchelka, který se na rozdíl od Petra Pavla dočkal potlesku.

Ale i Pavel se dočkal ocenění, byť nikoli mezi horníky, ale na sociálních sítích.

„Ano. PETR PAVEL JE čistý. Přiznal, že chyboval, omluvil se za to a stokrát to odčinil. K odpuštění zákonitě patří LÍTOST A POKÁNÍ!!! Najděte mi JEDEN příklad, kdy Bureš nebo kdokoli z jeho bandy 108 projevil LÍTOST A POKÁNÍ!!! Nenajdete. A o tom to celé je!“ zaznělo.

Psali jsme:

Miloš Zeman: Vystrčil potupen, určitě se ozve. A nejen on
„Kde jsou ty peníze? Proč se nikdo neptá?“ Rajchl vytáhl na Mináře minulost
Minář se radoval, že Turek nebude ministr. Radost mu ale dlouho nevydržela
Jeden na jednoho. Jak to bude s Pavlem a Babišem

