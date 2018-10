Pithart se rozčílil kvůli českým vojákům: To je srabařské zneužívat nyní této situace!

„Některé věci se nemusely stát a něco se asi stát muselo. Na zlomku roku 1938 a 1939 začaly vylučovat profesní komory své židovské kolegy. A to je pro mě jedna z těch nejhorších chvil. Bylo to v nich jako v koze a teď přišla ta příležitost,“ poznamenal Pithart, co by vyškrtl z našich dějin.

„Pak jsou věci, které se stát nemusely a které v nás nebyly. A to je, jak rychle odešel z politiky stmelovatel její, Antonín Švehla. A to se nemělo stát,“ vzpomínal také Pithart. Švehla byl podle něj premiér té vlády, do které vstoupily dvě německé strany a také Slováci.

„A to nebylo lehké tohle dokázat. Je to zásluha dvou mužů: Antonína Švehly a T. G. Masaryka. To byla možná nejsvětlejší doba první republiky. Pak do toho přišla světová hospodářská krize, nástup nacismu, k moci přichází ten šílenec, zblázní naše Němce,“ řekl Pithart, následně připomněl i některé Švehlovy výroky. „Politika je pravé umění, větší než sochařství. Hlína a kámen se nebrání, ale já musím brát do rukou tu křečkovitou lidskou náturu a hníst ji, modelovat ji. A ona se vzpouzí, prská, škrábe; musím ji hladit i škrtit, abych ji mohl zformovat. Co z ní chci udělat? Stát,“ citoval Pithart.

„V těchto dnech jsem hrdý na svoji zemi. Ale pak budu zase rýt a hledat problémy,“ přislíbil Pithart, že hodlá dále poukazovat na problémy.

TGM se podle Pitharta přesně hodil na funkci hlavy státu. „Vyjednat ten stát ve světě a být jeho hlavou a symbolem a tváří, k tomu měl úžasné schopnosti. Splnil roli, kterou by někdo jiný nedokázal splnit,“ hovořil o prvním prezidentovi Československa Pithart.

Všechny katastrofy v Evropě jsou pak podle Pitharta důsledky vyhroceného nacionalismu. „Hranice není jasná, vlastenectví, patriotismus, to určitě ano. Ale přechází-li to do nacionalismu, šovinismu, tak to je konec,“ varoval Pithart. Lidé by se měli poučit z historie. „Ale poučujeme se málo. A to je i v životě osobním, musíme si to vyzkoušet na vlastní kůži,“ dodal Pithart.

Hovořilo se i o rozdělení společnosti. „Musíme na to přijít, v čem to je. Nemůžeme takhle žít, za pár let by se ty společnosti zhroutily,“ míní. Důležitá jsou podle něj rovněž média, která by si neměla nechat do své práce mluvit od politiků.

„My jsme docela zvláštní země, spádová do Prahy. Které evropské hlavní město se nehnulo za 1100 let? My jsme centralizovaná země, víc než jiné. A nejhorší je, že my to prostě netušíme,“ vyprávěl dále Pithart. Spádovost do Prahy je podle něj téměř fatální. „A to je to, co naši zemi nejvíc ohrožuje,“ dodal.

Své pak Pithart řekl i k českým hrdinům současnosti. „Jsou to určitě vojáci. Je tak snadné zpochybňovat naše závazky. Závazek se musí držet, i když je to zrovna těžké a nenese to bezprostřední efekty. To je smysl toho závazku, že to platí, i když je sezona špatná,“ zdůraznil Pithart. „Ti mužové a ženy tam šli s vědomím, co je může potkat. Šli tam dobrovolně. Riskovali a riskují a budou riskovat, takže jací zrádcové? To je tak srabařské – teď v tuto chvíli toho prostě zneužívat. A teď chceme, aby ostatní dodržovali vůči nám závazky? Já jim skládám takový hold, jaký umím, ale strašně si jich vážím,“ sdělil Pithart.

Pithart se také vyjádřil k možnosti zrušení Senátu, po němž například volá prezident Miloš Zeman. „Senát je v politice něco jako kýl lodi. Lodi se dostávají do různých poryvů zprava, zleva a ten kýl zaručuje, že se loď nepřevrátí a popluje dál,“ vyprávěl Pithart. „Teď je strašně důležité, jak je Senát zvolen, já si myslím, že docela dobře, a doufám, že to lidé pochopí,“ pokračoval také Pithart. „Když někdo neuspěje, tak chce tu instituci zrušit. Není to hloupé? Není to primitivní? ANO neuspělo, to byl debakl, tak kvůli tomu to budeme rušit?“ rozlítil se pak Pithart kvůli slovům Andreje Babiše (ANO), jenž by také rád zrušil Senát. „Pravidla jsou stálá, trvalá,“ podotkl k tomu ještě Pithart. Pojistkou pro Česko je však podle jeho slov kromě Senátu také Ústavní soud. „Mám důvěru v tyto dvě instituce. Poslanecká sněmovna má jiný úkol – je to bojiště, tam všichni pobíhají ve stranických dresech. Senát je stabilizující, uklidňující insitutce. Když jsou spory příliš prudké, tak Senát jako komora druhého zamyšlení plní tu roli uklidňující,“ dodal.

„O víkendu budu mluvit na Václavském náměstí, budu v rádiu Plus s historikem Jaroslavem Šebkem a zítra budu na hře Václava Havla o Rašínovi,“ uzavřel svůj rozhovor Pithart. Předtím však odmítl okomentovat to, že prezident Miloš Zeman nepozval všechny zákonodárce na Pražský hrad na oslavy státního svátku. „Poprosím vás, abyste přešla k další otázce,“ uvedl.

autor: vef