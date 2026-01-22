„Podívejte, co o nás píší.“ Stydící se Nerudová vytáhla ruské noviny

„Babišovy bizarní a ostudné tiskovky o Grónsku si už všímají i zahraniční, světová média,“ upozorňuje facebookový účet Štít demokracie.
„Český premiér si koupil glóbus za 15 000 Kč, aby zjistil, kde leží Grónsko,“ tak vypadá titulek Bildu, „jednoho z největších a nejvlivnějších deníků v Německu“.
„A tím to rozhodně nekončí. O českém vládním bizáru píše třeba i vysoce sledovaný mediální projekt NEXTA, Ukranews, Sloboden Peçat a třeba takový The Economic Times dokonce cituje i Babišovy výroky o nepodpoření Grónska a jeho podporu Trumpovy dobyvačné rétoriky,“ uvádí Štít demokracie.
Následuje úvaha: „Toto přece není ‚Česká republika na prvním místě‘, jak o ní představitelé z řad ANO, Motoristů a SPD často mluví. Je to ‚Česká republika, které se všichni smějí a kroutí hlavou nad výroky jejích představitelů‘. Babišova vláda je u moci teprve měsíc a pár dnů, a přesto už v zahraničí dokázala způsobit takovou ostudu, co předchozí vláda nezvládla dohromady za celé 4 roky.“
Vzkaz do zahraničí je podle Štítu demokracie jasný: „Stydíme se za Andreje Babiše:
We are ashamed of Andrej Babiš.
Wir schämen uns für Andrej Babiš.
Nous avons honte d’Andrej Babiš.
Nos avergonzamos de Andrej Babiš.
Ci vergogniamo di Andrej Babiš.
Wstydzimy się Andreja Babiša.
?? ?????????? ?????? ??????.“
Vyjádřil se také nový šéf ODS Martin Kupka. „Bild není jediný, kdo se baví, že si český premiér musel koupit glóbus, aby zjistil, kde leží Grónsko. Každý den nová ostuda,“ publikoval Kupka na sociálních sítích.
Nerudová gratuluje, „chvilkaři“ Babišovi radí
Ke kritice předsedy vlády se přidala také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Gratuluji nejslabšímu premiérovi Andreji Babišovi k pochvale od Putinova sluhy. Styděla bych se takovou dostat,“ napsala na síti X a přidala snímek titulku článku, podle něhož ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že v Česku se probouzejí „zdravé síly“.
Gratuluji nejslabšímu premiérovi Andreji Babišovi k pochvale od Putinova sluhy. Styděla bych se takovou dostat. pic.twitter.com/kkqz4vd59Z— Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 20, 2026
Rozepsal se také spolek Milion chvilek: „Sergej Lavrov právě poslal ‚pozdrav‘ do Česka. Ruský ministr zahraničí si pochvaluje, že se v Evropě probouzejí ‚zdravé síly‘. Speciálně přitom pochválil Viktora Orbána, Roberta Fica a Andreje Babiše.“
KDYŽ VÁS CHVÁLÍ VRAH, MÁTE PROBLÉM. PANE PREMIÉRE, DISTANCUJTE SE!— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) January 20, 2026
Sergej Lavrov právě poslal "pozdrav" do Česka. Ruský ministr zahraničí si pochvaluje, že se v Evropě probouzejí "zdravé síly". Speciálně přitom pochválil Viktora Orbána, Roberta Fica a Andreje Babiše.
V překladu… pic.twitter.com/vxovewy5la
V překladu z kremelského newspeaku to podle aktivistů znamená: „Vidíme, že vaše společnost je rozdělená, vaše vláda je slabá a vaše rétorika nám nahrává. Jen tak dál!“ Milion chvilek uvádí, že to není diplomacie. „To je polibek smrti pro naši suverenitu,“ vysvětluje na síti X.
Aktivisté se obracejí na předsedu vlády a radí mu: „Pane premiére Babiši, toto jde za Vámi. Vaše politika zbabělosti převlečená za ‚boj za české zájmy‘, Vaše zpochybňování pomoci napadeným a Vaše populistické hry se strachem vytvořily podhoubí, které teď Moskva s radostí zalévá. Jestliže nás chválí režim, který:
Vraždí civilisty na Ukrajině,
Vyhrožuje Evropě jadernými zbraněmi,
Označuje Českou republiku za nepřítele,
...pak musíte okamžitě vystoupit a říct jasné NE.“
Dále uvádějí: „Vyzýváme Vás: Předstupte před občany a jasně se distancujte od Lavrovovy ‚chvály‘. Řekněte do očí veřejnosti i Kremlu, že ‚zdravá síla‘ v Česku je ta, která ctí svobodu, demokracii a spojence v NATO, nikoliv ta, která kolaboruje se zlem.“
Bojovníci za demokracii soudí, že mlčení znamená souhlas. A že souhlas s Lavrovem je zrada českých zájmů. „Ukažte, že jste jako premiér schopen bránit skutečné zájmy České republiky, nikoli Ruska. Čekáme na Vaše vyjádření,“ naléhají „chvilkaři“.
