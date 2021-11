„Pojďte vyhnat babičku, co prodává ozdoby!” Pořádá vánoční trhy. Má to vymyšlené

reklama

„Uvědomil jsem si, že protipandemické opatření je diskriminační vůči jedné skupině podnikatelů a živnostníků. Na jedné straně je narvaný obchoďák v zavřené budově, ale vadí stánek na náměstí na čerstvém vzduchu. Mluvil jsem se starší paní, která celý rok kreslí vánoční ozdoby a během měsíce před Vánocemi je prodává. Z toho žije další rok. Pro ni a mnoho dalších je to likvidační,“ řekl redakci Janeček. K uspořádání vlastních trhů ho přiměl blížící se zákaz od vlády, do té doby si zaplatil pronájem místa v Praze u obchodního centra Paladia, kde prodával zboží ze svého pivovaru. „Když jsem se bavil s ostatními trhovci, koukali jsme do Paladia, jak je narvané lidmi a jak je to nespravedlivé. Proto pořádáme vlastní trhy každý prosincový pátek, sobotu i neděli v areálu Pivovaru Malý Janek,“ vysvětlil Janeček s tím, že zvou a hlásí se trhovci z celé republiky.

„Umožňujeme těmto lidem, aby prodali svoje zboží. K tomu se přidala restaurace Šeberák a další obce i města, která nechtějí likvidační pandemická opatření. Ničemu nepomohou, jen způsobí další pandemii chudoby. Na Havlíčkovy kompenzace nikdo nevěří, po zkušenostech jsou významně nedostatkové, spousta firem je před krachem nebo zlikvidované. Trhy budou, máme to právně dobře vyargumentované,“ uvedl rozhodně podnikatel s tím, že před dvěma dny poslala iniciativa zpracovaný materiál. Podle něho se mnoho lidí za své podnikání zaručilo svým majetkem, místem, kde bydlí, a kvůli neschopnosti vytvořit program, který by jim pomohl, jim hrozí sociální vyloučení a mohou skončit pod mostem.

Janeček: Trhy nemohou být větším zdrojem nákazy než obchodní domy

Toho, že by se trh mohl stát místem, kde se rozšíří koronavirus, se Jiří Janeček neobává. „Určitě ne, nebojíme se, že pár stánkařů způsobí epidemii. Evidentně jsou chytřejší, než celá vláda dohromady. Jestli si myslí, že v mrazivém počasí a na vzduchu bude vir daleko nakažlivější než obchodní domy s klimatizací,“ uvedl. Situace je podle něj všude stejná – buď bude kompletní lockdown, tedy vše na dva týdny zastavit, což nepovažuje za správné, anebo se s virem naučit žít. „Minimálně rok jsme promarnili, abychom se s virem naučili žít. Vir se chová jako chřipka, nakažení jsou, ale pořád slyšíme jen o očkování. Ale že by mluvili o životosprávě, vitamínech, zodpovědném chování?“ upozornil Janeček.

„Osobně si myslím, že trhy nemohou být žádným místem, kde je vyšší pravděpodobnost nákazy než v metru, obchodním domě, tramvaji a místech, kde se na sebe tlačí lidé v uzavřených prostorách. Trhy a vánoční pohoda jsou potřeba. Lidé jsou na tom psychicky špatně, v médiích jim ukazují mrtvoly, výhrůžky, do toho Flégr… lidé upadají do depresí, já sám řeším situaci, kdy jsem přišel o spoustu podnikání, kde vezmu peníze na zaměstnance. Senioři jsou vyděšení, že neuvidí své blízké, pro některé to mohou být jedny z posledních Vánoc a tohle společnost zatěžuje více než koronavirus, jsem o tom přesvědčen. Tím, že poběží vánoční trhy, budou mít lidé lepší náladu a s psychickým zdravím v rodinném kruhu se nemoc zvládá lépe než duševně a psychiky na dně,“ sdělil.

Nevěřím, že by nás rozehnala policie

Na návštěvu hygieny či policie je prý argumentačně i právně připraven. Sám však nevěří, že by policisté akci rozehnali a návštěvníky vyhnali. „Dnes je nouzový stav, takže může docházet i k tomu, ale já tomu nevěřím. Nevěřím, že by dnes policie nebo kdokoliv jiný jen na příkaz seshora rozháněl babičku, která chce prodat ozdoby, aby měla na svoje živobytí. Já si na policisty nemohu stěžovat, jsou to také lidé s pocity a nevěřím, že by nastoupilo komando a začalo vyhánět trhovce,“ vysvětlil s tím, že s návštěvou počítají. Návštěvníky či trhovce mohou dát ke správnímu soudu, ale soudy podle Janečka v České republice stále fungují, takže žádné následky neočekává. Důkazem jsou podle něj desítky zrušených pandemických opatření vlády po posouzení soudem.

Psali jsme: Strach o Fialu: „Ti v*lové“ to nacpou Babišovi. Zlý scénář vlády FOTO Kocourkov? Ne, opatření v obchoďáku. Budete čumět Rakušan na ČT lhal. O Michalikových aktivitách věděl, a dobře Povinné očkování, řekl Zeman. Asi to neměl dělat

Kromě toho také zvažuje, že trhovcům nabídne prostor na e-shopu Chcípl pes nebo na e-shopu pivovaru, aby zde mohli alespoň část zboží prodat. Důvody, kvůli kterým se rozhodl jít proti nařízením a zákazům, se dají shrnout jednoduše: diskriminace malých podnikatelů a živnostníků, nezákonnost požadavku na zjišťování zdravotního stavu zákazníků, ale také „doslova záchrana trhovců“, jak Janeček uvedl. „Většina si půjčila před Vánocemi na zboží, těšili se, že něco splatí a tohle je likvidační. Očekávám, že po této zimě přijde poměrně hodně dalších krachů firem zaměřených na tohle. Minulé i předminulé trhy byly zrušené a nyní další. Nevěřím, že to odborníci nepředpokládali, ale zavřít dva dny před začátkem trhu?“ upozornil Janeček.

Lidé už vládě nevěří

Sám přitom počítá, že bojkot Čechů bude čím dál početnější. Založili například webovou stránku www.prostefungujeme.cz, kde jsou na mapě vyznačeny restaurace, divadla, kadeřnictví a mnoho dalších služeb, kde zákazníky přijmou i bez pandemických opatření. Kromě toho pořádá iniciativa Otevřeme Česko demonstrace. „Je pravda, že kvůli zkušenosti s vládou a po minulém roce lidé už dnes vládě nevěří. Mají své zkušeností a používají zdravý rozum. Počet demonstrantů stoupá, chtěli bychom se nějakou formou přidat i k evropské stávce,“ řekl Janeček.

Jeho slova redakci potvrdila například řemeslnice Petra Janďourková, která se živí právě prodejem zboží na trzích a Vánoce pro ni znamenají důležitou část ročního příjmu. „Samozřejmě člověk se na ty vánoční trhy těší, že se zahojí za celý rok, protože bylo méně trhů, nebo byly osekané a velké se nepořádaly vůbec. Neměli jsme šanci si vydělat peníze, spíše sotva na udržování živobytí a na vánoční trhy jsme si vzali úvěry, abychom mohli nakoupit zboží na Vánoce a prodávat. A teď infarktové stavy, kdy prostě zruší trhy dva dny před začátkem. Napekla jsem a nazdobila kila perníčků, které podléhají zkáze,“ shrnula živnostnice. Ta bude nyní prodávat na vánočních trzích v Liberci. I tamní vedení – stejně jako několik dalších obcí a měst – se totiž rozhodlo trhy přes zákaz pořádat, omezilo jen počet dní a čas.

Trhovkyně: Kolikrát chtějí ještě lidem sebrat Vánoce?

„Liberec se tomu alespoň postavil, sice nemám možnost prodávat plné dny a hodiny, ale částečně mohu prodat své zboží. Je důležité, abychom mohli lidem nabídnout i část našich českých tradic, ne jen obchoďák. Fandím, držím palce a bojujeme,“ uvedla. Také ona upozornila na paradox s otevřenými obchodními centry. Právě hned za rohem centrálního libereckého náměstí je obchodní dům nacpaný návštěvníky. „Přijde mi, že někdo nepoužívá mozek, protože venku je neomezené prostranství, čerstvý vzduch a bakterie nemají šanci se množit, zatímco klimatizace obchoďáků je ráj virů i bakterií. Některé z nich je nečistí celé roky. Respirátor vydrží půl hodiny, rouška čtvrt, je to nelogické řešení. Je vidět, že je to likvidace drobného řemesla v České republice a myslící části obyvatel. Drobný živnostník má mozek zapojený na 120 procent, jak zajistit zboží, prodej, výrobu… Je vidět, koho se chce vláda zbavit,“ sdělila trhovkyně. Vyzdvihla také potřebu sejít se sousedy, dát si svařené víno, projít řemesla, ochutnat pravý český perník. „A vláda je o to chce připravit, zkazit náladu a vánoční svátky? Pokolikáté lidem ještě seberou Vánoce? Lidé jsou protivní, zlí a mají deprese, všechno zničili,“ dodala.

Zmíněné Vánoční trhy u Malého Janka v obci Jince se konají každý prosincový pátek do Štědrého dne od 14 do 21 hodin a v sobotu a neděli od 8 do 21 hodin. Na Štědrý den bude iniciativa Otevřeme Česko – Chcípl PES rozdávat na Staroměstském náměstí v Praze rybí polévku, poslední den v roce pak Demonstraci za svobodu v roce 2022. Některé protesty chtějí rozprostřít do krajských měst, aby demonstranti nemuseli neustále cestovat do hlavního města.



Psali jsme: Jablonec nad Nisou: Ulice Liberecká se otevře 1. prosince Hejtman Grolich: Projekt Dětské léčebny je jeden ze tří nejlepších v Evropě Novinář: Slováci se smířili s tím, že nějací lidé prostě zemřou Svrčinová má covid. Ale nic jí není

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.