„Pokálel si šediny.“ Svěrák poradil vnoučatům do voleb. Ale narazil

Herec, scenárista, publicista a dramatik Zdeněk Svěrák oznámil světu, že ho letos čekají pravděpodobně jeho poslední volby do sněmovny. Naznačil, že bude muset uvažovat o cestě k jiné urně, než je urna volební. Ale než se tak stane, rozhodl se promluvit především k voličům, kteří budou letos volit úplně poprvé. A dostalo se mu několika poděkování.

Herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák letos oslavil 89. narozeniny. Těsně před letošními volbami se proto rozhodl natočit předvolební klip, v němž konstatoval, že jeho samotného čekají téměř jistě poslední sněmovní volby. Ale se svou zkušeností by chtěl jako dědeček promluvit k vnoučatům, konkrétně k těm, kteří k volbám půjdou poprvé.

Líp už bylo, kamaráde,“ pronesl Zdeněk Svěrák v předvolebním klipu při pohledu do zrcadla. „Ty bys měl možná pomýšlet na jinou urnu než na volební,“ sděloval sám sobě.

Zdůraznil, že jim nechce doporučovat žádné konkrétní strany. Velmi důrazně by jim prý však doporučil, aby přemýšleli. Aby přemýšleli nad tím, jak dobře se dnes vlastně v České republice žije. Jak dobře se žije ve svobodné zemi, která zažívá 35 let klidu. To je něco, co se v české historii nestávalo příliš často. Už vůbec ne ve 20. století.

„Ještě nikdy nebylo naší republice dopřáno tolik roků rozkvětu, míru a svobody,“ pravil Svěrák. Zdůraznil přitom, že svobodu a demokracii máme dnes v České republice jen proto, že za ni mnozí naši předkové byli ochotni položit své životy.

V jednu chvíli kráčí Svěrák ve videoklipu bos po louce jako malý kluk a upozorňuje na to, že někomu se může zdát, že je demokracie pomalá a nepraktická a že by nám vlastně mohlo být lépe bez ní. Ale Svěrák se svou takřka devadesátiletou životní zkušeností varuje, že ti, kteří mají podobný názor, se hluboce mýlí.

„Milí vnuci a milé vnučky, volte koho chcete, ale položte si přitom pár základních otázek,“ požádal všechny Svěrák.

„Nevolím náhodou toho, kdo demokracií pohrdá? Nebo toho, kdo ji chce šizenou? Demokracii bez práva na svobodu informací? Bez nezávislých soudů? Nevolím náhodou toho, kdo chce opustit rodinu demokratických států? Kdo obdivuje mocné diktátory a taky má chuť vládnout sám?“

Lidé by si podle Svěráka měli těchto pár otázek položit z jednoho prostého důvodu. Pokud si je nepoloží, může se jim stát, že jejich svoboda a základy demokratického státu budou ohroženy. Přesně to teď, viděno Svěrákovýma očima, můžeme sledovat na Slovensku. Když si mladí lidé nedají pozor, mohlo by se jim podle Svěráka přihodit i to, že jejich první svobodné volby budou zároveň volbami posledními.

„No, tak jsem vám to jako starostlivý děda pověděl a teď můžu s klidným svědomím kráčet k urně,“ pravil v závěru klipu Svěrák.

Europoslanec STAN Jan Farský Svěrákovi zatleskal.

„Zdeňka Svěráka si moc vážím, je to pro mě pan demokrat. A nahrál krásný předvolební vzkaz. Plný naděje, svobody a potřebného apelu. Běžte k volbám. Když totiž nepůjdete vy, rozhodujete se i tak – že svou volbu svěříte do rukou jiných a ti rozhodnou za vás,“ upozornil na sociální síti X.

Robert Neruda, manžel europoslankyně Danuše Nerudové, požádal své spoluobčany, aby se na klip podívali a sdíleli ho.

Krásné a důležité video. Prosím, koukněte na to. A sdílejte,“ napsal Neruda. Připojil se také jeho syn.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák konstatoval, že Zdeněk Svěrák to vyjádřil opět skvěle.

„Zdeněk Svěrák opět skvěle. Možná už jste viděli. Ale tohle se dá vidět i víckrát. A pořád to bude stejně aktuální. Prosím, šiřte dál,“ požádal všechny. A posléze i ministr vnitra Vít Rakušan.

Ke Svěrákovým slovům se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil herec Michal Gulyáš: „Dědeček Svěrák získal popularitu a profit za minulého režimu a profitující za každého režimu, i toho současného, si klade otázky. Tedy klade je řečnicky vnoučkům a mladým. Tak by měl ještě říci, jak na to. Že to s komunistama uměl, že se taky ‚trochu‘ zapletl, že byl ale rychle schopen se v 89 správně oklepat a profitovat dále. A že se dnes zase fotí s komunistou na Hradě a pořád profituje, a bojí se tak nějak, aby mohl profitovat i do budoucna, protože se toho profitu drží tak pevně, že tohle nejsou jeho poslední volby, jak se nás snaží dojmout, nebo ošálit.“

A pokračoval v odhadu Svěrákovy budoucnosti: „Ten bude možná za třicet let tohle říkat v naší zemi ukrajinsky, nebo arabsky, aby dojal všechny vnoučky vnoučků - i ty mrtvý, co jeho političtí ideálové naženou do války, protože z toho je profit největší a vždycky spadne drobeček pro někoho, kdo bude klidně žít dalších devadesát let, profitovat a vzkazovat prázdná moudra. Pamatujte si tedy, vnoučci, základní fakt: ‚Talent není zárukou charakteru a mediální sláva není charakter sám o sobě! Bezpáteřní charaktery v požehnaném věku nezazdí svým deklamováním vlastní podstatu. Zkrátka jsou dědečkové hrdinové, dedečci běžní normálové a dedečci charakterem zkroucení do vývrtky. Ale každý vnouček má svého dědečka rád, zejména jistě, když profituje. A to je dobře, tak dobře, ‚jak nejlíp se teď máme,‘ když to dědulka říká. Vždycky to mohl říkat. Tenhle dědulka - vždycky!“ Michal Gulyáš kandiduje ve Středočeském kraji za hnutí Stačilo!

„Pan Svěrák tady jako dědeček promlouvá k vnoučatům, aby přemýšleli nad tím, jak dobře se dnes vlastně v ČR žije. No… tím naznačuje, že se žije dobře, jak tady říká po 35 letech klidu. Ale panu Svěrákovi se žilo dobře i předtím. Jemu se vůbec nic nedělo, točil jeden film za druhým. Ale jakmile se to obrátilo, tak začal na ten socialismus, který mu poskytoval takové podmínky pro jeho práci, plivat a měl jsem pocit, že pan Svěrák žil celou dobu v zemljance v lese zakopaný a že byl partyzán,“ komentoval předvolební video herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a dodal: „Ale takových partyzánů po tom hadrovém převratu bylo víc.“

Nad Svěrákovými slovy se zamýšlel dál. „No, vypráví o tom, jak se dobře žije. Já neříkám, že já si žiju špatně, zaplaťpánbůh ne. Ale také mám před očima tu starou paní v parku, která sedí na lavičce se zoufalým výrazem, vedle sebe má dvě obrovské tašky, což zřejmě zachránila ze svého domova, ze kterého ji asi vyhodili. A když jsem k ní přišel a vytáhl jsem z peněženky padesátikorunu, tak mi řekla – já se tak stydím. Já jsem říkal – já taky. Takže ono ten výborný život není tak úplně výborný.

Potom tady vypráví o tom, jakou máme demokracii, jak můžeme všechno říkat. Pan Svěrák asi nikdy nečetl o soudu s paní učitelkou Bednářovou. Nikdy o tom nic neslyšel. Nikdy neslyšel o tom, že tu a tam někdo je zavřený a jako natvrdo zavřený, že někde něco řekl, nebo že někde něco napsal, co se nelíbilo nahoře. Zatímco ty Pšenákové a Oganesjanové můžou lidi napadat, můžou řvát, můžou se balit do ukrajinských vlajek. Tak ti asi patrně tu demokracii tady mají, tu svobodu projevu. Ale rozhodně ji nemají všichni. Nemají ji hlavně ti, kterým se na této vládě něco nelíbí. Ti teda tu svobodu projevu neprožívají. Nezávislou justici, tu bych také chtěl. A nikoliv tak, že když jedna soudkyně vyřkne osvobozující rozsudek nad paní Bednářovou, honem jmenují jinou, která to odsoudí?? O tom pan Svěrák také nikdy neslyšel ani nečetl??

Takže ona by se dala rozebírat každá věta pana Svěráka a připadá mi to jako takové farizejské a vlezdoprdelistické povídání, abych se zase tomuhle režimu zavděčil.

A až bude po volbách a já pevně doufám, že tito fialoví zmetci, tato demolice, co nám vládne, včetně těch zločinců, kteří kradou, ale už tak, že klidně za bílého dne a klidně si na to svítí – viz Dozimetr, Bitcoiny, Kampelička…., kolem jsou mrtví….  To tedy jestli panu Svěrákovi připadá jako demokratický úžasný režim? Tak hold opravdu asi mluví k těm dětem a vnukům jako dědeček, kterému hodně změkl mozek a který je také už úplně hluchý a taky poloslepý, protože nevidí a neslyší.“

Ozval se také hudebník Pavel Černocký, který měl reakci kratší: „Zdeněk Svěrák mi připravil velké zklamání. Byl jsem celá léta fanouškem dvojice Smoljak-Svěrák. Tehdy psali vtipné hry, a do tehdejšího režimu si občas jen tak ‚šťouchli‘. Po smrti pana Smoljaka už Svěrák nic zábavného nevypotil. A naopak, stal se trapným koryfejem současného režimu a evidentně ztratil kontakt s realitou. Stal se politickým aktivistou a ztratil své věrné fanoušky. Mrzí mě, že si na stará kolena ‚pokálel své šediny‘.“

autor: Miloš Polák

