Lekne se Putin? Další prohlášení „evropských lídrů“

22.10.2025 11:12 | Zprávy

Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina, které se mělo uskutečnit v Budapešti, bylo odloženo na neurčito. Hlavním důvodem je snaha Trumpovy administrativy neuspěchat summit, dokud nebude jasný evropský mírový plán a konkrétní podmínky pro příměří na Ukrajině. Sejít se naopak chtějí už koncem tohoto týdne evropští lídři. Výchozím bodem jednání s Ruskem podle nich má být současná frontová linie.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Plánovaná schůzka šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a hlavy Kremlu Vladimira Putina, k níž mělo dojít v hlavním městě Maďarska Budapešti, byla odložena na neurčito. Americká strana naznačuje, že k setkání nedojde tak brzy, jak Trump doufal.

Prezident Trump se ke zrušení summitu vyjádřil: „Nechci promarněnou schůzku. Nechci promarněný čas.“

 

 

Zatím poslední schůzka Trumpa s Putinem se konala v srpnu na americké vojenské základně v Anchorage na Aljašce. Šlo o první setkání obou lídrů od Trumpova znovuzvolení. Trvalo přibližně tři hodiny a zahrnovalo soukromé rozhovory, pracovní oběd a společnou tiskovou konferenci.

Rusové: Nemůžete odložit, co nebylo naplánováno

Bílý dům uvedl, že plánovaná schůzka v Budapešti, kterou Trump oznámil teprve minulý týden po dvouhodinovém telefonátu s Putinem, již není na programu poté, co ministr zahraničí Marco Rubio hovořil s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Na tiskové konferenci v Moskvě pak Lavrov uvedl, že Rubia informoval, že se ruský postoj nezměnil – mírová dohoda se musí uzavřít před příměřím ve válce s Ukrajinou.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že summit nelze odložit, jelikož nebylo nikdy stanoveno žádné konkrétní datum. „Nemůžete odložit, co nebylo naplánováno,“ řekl Peskov přítomným novinářům.

Chystá se schůzka evropských lídrů

Hlavní příčinou odkladu má být snaha administrativy Donalda Trumpa získat před schůzkou s Putinem bližší informace ohledně chystaného evropského mírového plánu a konkrétních podmínek pro příměří na Ukrajině. Odsunutím jednání s Putinem tak USA reagují na zveřejnění společného prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropských lídrů.

„Důrazně podporujeme postoj prezidenta Trumpa, že boje by měly být okamžitě ukončeny a že současná linie kontaktu by měla být výchozím bodem jednání. Zůstáváme oddáni zásadě, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Ruská taktika zdržování znovu a znovu ukázala, že Ukrajina je jedinou stranou, která to s mírem myslí vážně. Všichni vidíme, že Putin i nadále upřednostňuje násilí a ničení. Proto máme jasno v tom, že Ukrajina musí být v co nejsilnější pozici – před, během i po jakémkoli příměří. Musíme zvýšit tlak na ruskou ekonomiku a její obranný průmysl, dokud Putin nebude připraven uzavřít mír. Vyvíjíme opatření k využití plné hodnoty znehybněných suverénních aktiv Ruska, aby Ukrajina měla potřebné zdroje,“ uvádí se ve společném prohlášení.

Podepsáni jsou kromě Zelenského také britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a představitelé dalších evropských zemí, kteří plánují schůzku na konec tohoto týdne.

Bilance poslední noci: šest mrtvých, z toho dvě děti

Ruské útoky mezitím stále pokračují. „Další noc dokazuje, že Rusko necítí dostatečný tlak. Naše síly protivzdušné obrany, mobilní palebné skupiny a posádky dronů pracovaly celou noc a do rána. Pod palbou byla města, naše energetická infrastruktura, zasaženo bylo i mnoho obytných budov. Požáry vypukly v Záporoží a domy byly zasaženy v Kyjevě. Pod útokem byly Kyjevská, Oděská, Černihivská, Dněpropetrovská, Kirovohradská, Poltavská, Vinnycká, Čerkaská, Sumská oblast a Záporoží. Doposud je známo 17 zraněných. Bohužel bylo zabito 6 lidí, z toho 2 děti. Upřímnou soustrast jejich rodinám a blízkým,“ napsal Zelenskyj na síti X.
 
 
Ruská slova o diplomacii podle něj nic neznamenají, dokud ruské vedení nepociťuje kritické problémy. „A to lze zajistit pouze sankcemi, dlouhodobými prostředky a koordinovanou diplomacií mezi všemi našimi partnery. Je nejvyšší čas, aby Evropská unie přijala silný sankční balíček. Počítáme také s pevnými sankčními opatřeními ze strany Spojených států a G7, od všech, kteří usilují o mír. Je velmi důležité, aby svět nyní nezůstal zticha a aby na odporné ruské údery reagoval jednotně. Každý, kdo nyní pomáhá Ukrajině s protivzdušnými obrannými systémy a raketami pro ně, chrání životy. Jsme za to vděční. A každý, kdo pomáhá Ukrajině se zbraněmi, přiblíží konec války,“ uvedl ukrajinský prezident.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

