Lekne se Putin? Další prohlášení „evropských lídrů“

Plánovaná schůzka šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a hlavy Kremlu Vladimira Putina, k níž mělo dojít v hlavním městě Maďarska Budapešti, byla odložena na neurčito. Americká strana naznačuje, že k setkání nedojde tak brzy, jak Trump doufal.
Prezident Trump se ke zrušení summitu vyjádřil: „Nechci promarněnou schůzku. Nechci promarněný čas.“
President Trump on not meeting Putin: “I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time.” pic.twitter.com/3Q4MjhAALH— Fox News (@FoxNews) October 21, 2025
Zatím poslední schůzka Trumpa s Putinem se konala v srpnu na americké vojenské základně v Anchorage na Aljašce. Šlo o první setkání obou lídrů od Trumpova znovuzvolení. Trvalo přibližně tři hodiny a zahrnovalo soukromé rozhovory, pracovní oběd a společnou tiskovou konferenci.
Rusové: Nemůžete odložit, co nebylo naplánováno
Bílý dům uvedl, že plánovaná schůzka v Budapešti, kterou Trump oznámil teprve minulý týden po dvouhodinovém telefonátu s Putinem, již není na programu poté, co ministr zahraničí Marco Rubio hovořil s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.
Na tiskové konferenci v Moskvě pak Lavrov uvedl, že Rubia informoval, že se ruský postoj nezměnil – mírová dohoda se musí uzavřít před příměřím ve válce s Ukrajinou.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že summit nelze odložit, jelikož nebylo nikdy stanoveno žádné konkrétní datum. „Nemůžete odložit, co nebylo naplánováno,“ řekl Peskov přítomným novinářům.
Chystá se schůzka evropských lídrů
Hlavní příčinou odkladu má být snaha administrativy Donalda Trumpa získat před schůzkou s Putinem bližší informace ohledně chystaného evropského mírového plánu a konkrétních podmínek pro příměří na Ukrajině. Odsunutím jednání s Putinem tak USA reagují na zveřejnění společného prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropských lídrů.
„Důrazně podporujeme postoj prezidenta Trumpa, že boje by měly být okamžitě ukončeny a že současná linie kontaktu by měla být výchozím bodem jednání. Zůstáváme oddáni zásadě, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Ruská taktika zdržování znovu a znovu ukázala, že Ukrajina je jedinou stranou, která to s mírem myslí vážně. Všichni vidíme, že Putin i nadále upřednostňuje násilí a ničení. Proto máme jasno v tom, že Ukrajina musí být v co nejsilnější pozici – před, během i po jakémkoli příměří. Musíme zvýšit tlak na ruskou ekonomiku a její obranný průmysl, dokud Putin nebude připraven uzavřít mír. Vyvíjíme opatření k využití plné hodnoty znehybněných suverénních aktiv Ruska, aby Ukrajina měla potřebné zdroje,“ uvádí se ve společném prohlášení.
Podepsáni jsou kromě Zelenského také britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová, polský premiér Donald Tusk, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a představitelé dalších evropských zemí, kteří plánují schůzku na konec tohoto týdne.
Bilance poslední noci: šest mrtvých, z toho dvě děti
Another night proving that Russia does not feel enough pressure for dragging out the war. Our air defense forces, mobile fire groups, and drone interceptor crews were working all night and into the morning. Ordinary cities have been under fire, primarily our energy… pic.twitter.com/IYpmUrDcqg— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 22, 2025
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská
