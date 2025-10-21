Jiří Paroubek: Trump se se Zelenským nepáral

22.10.2025 11:24 | Komentář

Celá západoevropská politická elita vkládala velkou naději k návštěvě ukrajinského prezidenta Zelenského minulý pátek v Bílém domě.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

Prezident Trump se ukázal být poněkud netrpělivý. Ukrajinský prezident se prý domáhal další vojenské podpory Ukrajiny ze strany USA. A tedy i dalšího pokračování bojů. A i když to příliš nezaznělo v médiích, americký prezident vlastně odmítl nápad Zelenského předat Ukrajině střely Tomahawk. Ty by byly schopné útočit do hloubky ruského území, a tedy zasahovat například Moskvu anebo Sankt Petěrburg. To by jen dále eskalovalo konflikt a mohlo by to vést k velmi nežádoucí reakci ze strany Ruska.

Prezident Trump prý při jednání se Zelenským odhodil mapy, se kterými přišel do Bílého domu Zelenský. A jako červená nit se západními médii vine sdělení, že americký prezident se vyjádřil, že nejlepším východiskem pro uzavření příměří a jednání o mírové smlouvě by bylo zastavení bojů na současné válečné linii. Ta by se stala novou hranicí mezi oběma státy.

Americký prezident neprojevil porozumění pro nějaké dílčí územní přesuny mezi oběma státy, ke kterým by v průběhu mírových jednání došlo systémem: Vy mně dáte zbytek ruským vojskem neobsazené Donbaské oblasti (asi 20 % Donbaské oblasti není obsazeno ruskou armádou) a my vám dáme části území, které pro nás nemají význam v jiných částech Ukrajiny, obsazených Rusy.

Jak se zdá, prezident Trump je odhodlán k ráznému řešení situace. A také k osobnímu setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v době co nejkratší. Zdá se, že by to mělo být příští víkend Budapešti. A některá média informují, že by se Trump s Putinem mohli v Budapešti sejít už dokonce tento čtvrtek. V každém případě Trump projevuje rozhodnost a odvahu ukončit tento zbytečný konflikt, při němž zahynuly statisíce mladých mužů na obou stranách fronty.

To, že jde do tuhého, pochopil už i německý kancléř Merz, který je v rozdmýchávání konfliktu na východě Evropy vlastně nejaktivnější ze všech západních lídrů. Čím více se snižuje jeho popularita v Německu, tím více se snaží mluvit se Zelenským. A podporovat jej v jeho riskantních válečných plánech. Něco podobného předvádí také evropská komisařka pro zahraniční vztahy Kallasová, která si libuje, že tento týden bude Evropskou komisí na základě souhlasu všech 27 států EU schválen 19. balíček sankcí vůči Rusku. Komisařka opět ve svém vyjádření blouznila cosi o tom, že Rusko rozumí jenom síle.

Zatím to vypadá tak, že rozumí spíše Trumpovu diplomatickému jazyku, nežli zbytečným sankcím vůči této zemi, které ve svých důsledcích poškozovaly mnoho zemí Evropské unie včetně České republiky.

Podstatná část inflačních tlaků, které dopadly na Českou republiku, byla způsobena právě válkou na Ukrajině... Nezbývá nežli držet palce prezidentu Trumpovi, aby nevzdal úsilí o mír na Ukrajině, a totéž lze popřát také prezidentu Putinovi.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Zdroje:

https://Vasevec.info

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

