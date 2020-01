„Poslali mě do p*dele, je to kontroverzní.“ ČT zametla s mladou lovkyní. Ta řekla, jak to chodí v Africe

„Některé zbraně mám na chvíli, k některým mám citovou vazbu. Mám doma třeba zbraň ZH, kterou bych nedala, ta je po tátovi, který byl myslivec. Pak mám doma zbraň Sauer, která byla dárek. Teď jsem vracela STEYR SSG, tuhle odstřelovačku jsem měla půjčenou jen na hraní a testování, protože jim dělám testovacího střelce,“ uvedla s tím, že zbraně má doma i krátké a těší se na nové přírůstky. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 84% Nepovede 16% hlasovalo: 10743 lidí

„Na každé střílení používám něco jiného. Když si jdu zatrénovat lidovou obrannou střelbu, tak používám Walthera PPQ, to mi hrozně sedí. A mám to ráda. Když jdu na střelnici, tak je to různé, někdy beru malorážku, když se chci odreagovat.“ Fialová má doma aktuálně asi pět střelných zbraní.

V současné době ji živí její blogy, které jsou právě o střílení a lovu. „Na to pak navazuje spoustu věcí, oslovují mě zbrojovky, ať se vyfotím s jejich flintou. Nebo mi nabízejí, ať přijedu k nim na kurz a udělám jim reklamu. Vydělává mi i to, když udělám zajímavé video, které dám na Facebook,“ přiblížila.

Facebookový osobní účet jí prý ale dokola ruší, jelikož jej za jeho obsah nahlašují ochránci zvířat. „Projekty, které mám v Česku, jsou vyloženě mé hobby, je to takové to, že si chci šťouchnout, rejpnout, a že mě to baví. Chci lidem otevřít oči. Většina mých fanoušků jsou zahraniční,“ podotkla..

Pro její zálibu, kdy zveřejňuje s úsměvem fotky s mrtvými ulovenými zvířaty, se na Fialovu v Česku sypou nenávistné komentáře. „Spoustá lidí nevidí, jaká velká příprava je za tím, když jdu lovit. Mnoho lidí nemělo v životě ani zbraň v ruce, neví, jak je to těžký. Mám v sobě zodpovědnost za to, aby to zvíře netrpělo, to není jen, že zamířím a zmáčknu,“ zdůraznila.

Zvířat už ulovila v řádu stovek nebo tisíců. Zabíjením vybraných zvířat pomáhá podle svých slov africké přírodě. Tamní farmy by prý jinak ekonomicky nepřežily. Kromě zvířat lov podporuje i domorodce. „Třeba moje práce v Africe, to není jen o lovu, je to o tom, že udržuji přírodu. Pomáháme místním lidem. Byla jsem lovit třeba největší antilopou na světě a mohla jsem si vzít trofej, což byla kůže a její hlava, která se nechá vycpat. Zbytek masa jsme dali místní vesničce a z peněz z lovu se pak financuje to, že ti lidé mají práci, děti chodí do školy a nemusí žít v ghettu. Mám z toho radost, že se mi jako Evropance takový projekt daří,“ říká.

Druhá věc je pak prý provokace a zveřejňováním fotek s mrtvými zvířaty. „Dnes už ale přibývá lidí, kteří začínají chápat, o čem ten lov je. Nečtou už jen zavádějící nadpisy v článcích,“ poznamenává.

Vysvětlila, proč by čeští lidé měli chápat, jak to funguje v Africe. „Tím, jak Afričané opečovávají svou půdu, bychom se mohli v mnohém inspirovat. Naše zemědělství vede k odlesňování krajiny a k úbytku vody. V Africe se to řešilo už dřív. Museli se tam v době sucha starat o tu zvěř. V Africe jsou zvířata venku a na pastvě, je to důležité nejen pro jejich krásný život, ale i pro celý ekosystém, i půda pak zadržuje více vody. Řeči typu, že to příroda zvládne sama, jsou kecy, to je naše zodpovědnost,“ vysvětluje.

Velmi kritizuje naše velkochovy, kdy zvířata zavřeme do velkých hal, kde nemohou ani vykonávat své základní potřeby. „Je to problém, který začíná ve vzdělání a v politice. U nás je zakázané i silvopastorální zemědělství, což je vlastně lesní pastva, která absolutně prospívá přírodě a pomohla by omezit CO2. Navýšil by se i počet drobného hmyzu,“ vyjmenovává některé z mnoha benefitů, které by to přineslo.

„Problém je v tom, že se toho nejdřív musí někdo chytit politicky, dát to do školních osnov, aby to ty děti odmala věděly. Jediný důvod, proč se pozastavujeme nad tím, že támhle někdo zabil žirafu, ale naše utýraná zvířata ve velkochovech nám nevadí, a to ani za cenu životního prostředí, je to, že to nikdo ty lidi neučí,“ myslí si.

Postěžovala si, jak ji odbyla Česká televize i další, když o tom chtěla dělat dokument, „Ať už jsem oslovila Českou televizi, nebo kohokoliv, tak nás všichni poslali do prdele, protože je to kontroverzní. Na dnešní společnost je prostě pravda kontroverzní. Vše je spojené s penězmi, mnoho lidí se živí na potravinářském průmyslu, spousta kritiků kouká na tu kačku. Je teplo, je sucho, a je to nešetrné hospodářství,“ říká.

„Je to i vina lidí, kteří si takové potravinářské produkty kupuji, pokud by to omezili, bylo by to lepší. Spousta lidí řekne, že nemůžeme začít všichni hromadně lovit. To nemůžeme, ale můžeme mít hospodářská zvířata alespoň v takovém prostředí a v takových podmínkách, že to nebude ovlivňovat naše životní prostředí, a ještě to bude humánní k těm zvířatům,“ dodává na závěr lovkyně Fialová.

