„Pozor na tyhle ostrý vyjádření.“ Foltýn u stolu s Vávrou a dalšími. Balšínek se neudržel

Na serveru Echo24 se debatovalo o svobodě slova s ohledem na zatčení zakladatele sociální sítě Telegram Pavla Durova ve Francii kvůli údajnému šíření dětské pornografie a dalším deliktům. Například majitel sítě X Elon Musk to označil za omezování svobody slova.

Plukovník Foltýn ale říká, že zatčení Pavla Durova jednoznačně nijak nesouvisí s omezováním svobody projevu. „Je to pokus alespoň nějakým způsobem regulovat prakticky volné pole sítě Telegram, kde se fakticky nekontrolovaně domlouvali jak představitelé Islámského státu, tak teroristé a například ruští vojáci na Ukrajině. Telegram byl jednoduše nekontrolovatelným prostorem pro rejdění islamistů, teroristů a ruského agresora,“ vysvětloval Foltýn.

Herní vývojář a představitel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra reagoval, že jeho osobně aféra kolem Telegramu vlastně až tak moc nezajímá. „Já si nemyslím, že Durov je nějaký spasitel svobody slova, jeho motivace neznám a nedělám si o nich žádné iluze, ale neřekl bych, že to je náhoda. Ty důvody, co tady uvedl plukovník Foltýn, nebyly těmi oficiálními, oni uváděli, že tam je dětská pornografie, že tam komunikuje organizovaný zločin, drogoví dealeři a tak. A samozřejmě se tam dohaduje ruská armáda, ale to i ta ukrajinská. Navíc to je prostě sociální síť, má velké komunity lidí, a to byla podle mě pro ty státy hrozba, ale já nevím, já to nepoužívám a je mi to vlastně jedno,“ prohlásil Vávra.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15587 lidí

„Problém Telegramu byl ten, že on vlastně dovolil, aby si ty lidi psali, co chtějí, což mělo právě za následek obrovský příliv uživatelů. Takže Durov prostě určitě není nějaký bojovník za svobodu slova, protože nechal ty své uživatele psát si, co chtějí, na nezabezpečených kanálech. Já sám, ač jsem docela anarchista, si nemyslím, že by si každý mohl sdílet, co chce. Nemyslím si, že svoboda slova je absolutní, to říkají jenom lidi, kteří nedokážou svobodu slova definovat,“ uvedl Steigerwald za přikyvování plk. Foltýna.

„Je třeba takové vydírání svoboda slova? Je spřádání plánu na pogrom svoboda slova?“ přidal otázku k zamyšlení.

Šéfredaktor Echo 24 a zastánce svobody slova Dalibor Balšínek ale tvrdí, že zatčení Durova souvisí s dalšími snahami západních států kontrolovat obsah na sítích a že to má parametry cíleného omezování. „Ani já nevnímám Durova jako bojovníka za svobodu slova, ale musíme si uvědomit, že jeho zatčení je prostě jenom snahou nějakého státu získat kontrolu nad komunikací. A musíme to brát v kontextu, není to první snaha tohoto typu, už před tím, že než Musk koupil Twitter, tak tam byl doložený tlak na moderování diskuse ve prospěch administrativy Joea Bidena a před několika týdny jsme slyšeli to samé z úst Zuckerberga, který potvrdil, že přímo Bílý dům dával instrukce v tom, jak referovat o covidu-19,“ připomněl Balšínek.

„Abych to shrnul, já s tím problém mám, protože to není systémové opatření, to je něco, co vyhovuje současné vládní garnituře, a jestli mají platit nějaká pravidla, tak přece musejí platit pro všechny stejně a musejí být univerzální a nemohou být účelová,“ uvedl Balšínek s tím, že na jiné sítě jako třeba TikTok platí očividně jiná pravidla.

Dan Vávra k tomu přidal další kontext a zmínil plány Evropské komise na zřízení kontrolního mechanismu Chat Control. „Já si teda myslím, že žádná regulace je lepší než tohle, co teď ta Unie prosazuje. Protože oni tím chtějí donutit i ty šifrované aplikace, aby mohly být na vyžádání zveřejněny, což je jako super, že určitě díky tomu chytíme všechny ty teroristy a pedofily, ale to znamená totální ztrátu jakéhokoliv soukromí kdekoliv a pro kohokoliv,“ varoval Vávra.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 6% Neohrožuje 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15609 lidí

„To určitě není nějaký ruský disident, jak sám o sobě říká. On sice v roce 2015 emigroval, protože nějak nevyhověl požadavkům tajných služeb, ale od té doby byl v Rusku padesátkrát. Myslíte, že by ho tam nechali padesátkrát přijet, kdyby s ním nebyla FSB v kontaktu, navíc tam má stále žijícího bratra, který je součástí týmu Telegramu, takže to je normální souboj tajných služeb, je to vysoká zpravodajská hra, do které se nyní nedá vidět,“ uvedl Foltýn, že to určitě nijak nesouvisí s omezováním svobody projevu.

Co se týká svobody projevu, je podle Foltýna na stole očividný filozofický spor, jakým způsobem vlastně má být chráněna svoboda projevu. „Já bych si skoro vsadil, že ve skutečnosti jsme všichni zastánci svobody projevu a je to zejména ochrana lidí před státem, aby nemohl být nikdo stíhán za to, co si myslí, co říká nebo co natáčí. Ale svoboda projevu není bezbřehá, nemají ji teroristé, islamisté, pedofilové a další a nemají ji ani algoritmy sociálních sítí,“ zkoušel vysvětlit svůj postoj.



„A tam je právě to nebezpečí, které řešíme, protože v rámci těch algoritmů s cílem zisku v podobě reklam ty sítě generují obsah, který přináší negativní emoce, ty vás udrží u té obrazovky. To je důvod, proč je ta společnost tak rozhádaná, protože sociální sítě jsou komunikačním kanálem a nahrazují zavedená média, která musejí ověřovat informace, nemůžou lhát, jenže na těch sítích se lhát může a ty informace tam ověřené nejsou. Takže zatímco staré platformy jako běžná média odpovídají za svůj obsah, sociální platformy za obsah nemusejí odpovídat. Takže otázka je, zda je dobře, aby demokratické vlády s kontrolními mechanismy v podobě soudů a zákonů měly přístup do komunikace teroristů, islamistů a těchto vyvrhelů?“ zeptal se Foltýn.

Balšínek ale zareagoval na něco jiného, a to na slova o tom, že on a Dan Vávra podle Foltýna lžou. „Já se tady musím vyjádřit k docela nehoráznému vyjádření, že já nebo pan Vávra lžeme. Pokud si myslíte, že lžu, tak mi to musíte dokázat. Vy byste si měl dávat pozor na tyhle ostrý vyjádření,“ poradil Balšínek Foltýnovi i s ohledem na jeho dnes již virální slova o sviních, čímž smysluplná debata v zásadě skončila.

