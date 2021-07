„Prasárna!“ „Veřejnoprávní rozhlas a ČTK lžou a manipulují!“ Babiš nevěřil svým očím

reklama

Projekt očkovacích center bez registrace se dle Babiše osvědčuje, pochválil i mnohé rodiče, že nechali naočkovat již přes 94 tisíc dětí mezi 12 a 15 rokem. Chystá se pokračovat v otevírání dalších očkovacích center v obchoďácích po celé republice.



V obcích, kde je nejnižší proočkovanost chce Babiš zavést týmy, které by chodily nabízet vakcínu lidem přímo k jejich bydlištím. „Očkujte se, je to výhoda, je to svoboda,“ upozornil. Fotogalerie: - Andrej a Ursula

Přebytečné vakcíny hodlá Babiš darovat či prodat do zemí, které jsou nyní ve špatné situaci. 250 tisíc chce Babiš darovat do Vietnamu a 20 tisíc Tchaj-wanu. Jaké další teritorii vláda vybere, se má ještě rozhodnout, Babiš ale už zmínil, že bychom mohli jeden milion dávek prodat Slovensku.



Pokračoval slovy k návštěvě šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. „Osobně mi symbolicky přinesla odsouhlasených 180 miliard na národní plán obnovy pro Českou republiku. Všichni z toho budeme benefitovat,“ řekl.



A pak se vyjádřil ke zprávám o tom, že má Česká republika o finance přijít, pokud se neustanoví opatření proti jeho střetu zájmům. Ty jsou dle premiéra nepravdivé. „U nás ta pátá kolona, která v Bruselu bojuje proti našim zájmům, proti vašim zájmům, zorganizovala neskutečnou dezinformaci. ČTK to vydala 7 minut před mojí tiskovou konferencí s Ursulou von der Leyenovou… To že to bylo načasované, to nám řekli i ti novináři. Aby zkazili tu tiskovku,“ hřímal. Andrej Babiš ANO 2011



„Je plno novinářů, hlavně z vydavatelství Economia, ale i veřejnoprávní rozhlas, tady pan zástupce, který žije z našich daní, tweetoval přesně s načasováním: ‚Česká republika musí pro přístup k penězům z mimořádného fondu EU na oživení ekonomiky do poloviny roku 2022 přijmout konkrétní opatření kvůli kauze střetu zájmů Andreje Babiše, jinak o peníze přijde. Na dotaz Radiožurnálu to potvrdily vysoce postavené EU zdroje.‘ Sprostá lež!“ nevydržel pak Babiš.

Podle šéfa vlády si „tito lidé přáli, abychom ty peníze nedostali a chtěli to hodit na Babiše“. „Neskutečný podraz! Veřejnoprávní rozhlas a ČTK lžou! A všichni to potom okopírovali,“ rozpálil se. Potvrdil, že se příjmu financí týká podmínka důsledného předcházení možného střetu zájmů veřejných činitelů. „Ale nepíše se o Babišovi! To je jasná účelovka,“ uvedl, dle něj autoři informace chtějí manipulovat s veřejností proti němu.

Závěrem došlo i na tokijské dění. Proč se čeští sportovci nakazili a zdali někdo nepochybil, dle ministerského předsedy musí vyšetřit hygiena.



Celé sdělení premiéra můžete zhlédnout zde:

