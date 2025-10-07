„Prase Hraba“. A ještě sprostější slova. Senátor reaguje na „výkvět žurnalistiky“

Jedním z témat skončených voleb je očekávaná výrazná obměna Sněmovny, když více než sto poslanců usedne do poslaneckých lavic vůbec poprvé. Zejména u Starostů a Pirátů se díky kroužkování dostala do Sněmovny celá řada mladých lidí. A rekordní bude také počet žen, například Piráti budou mít z šestnácti poslanců jen tři muže.
Senátor Zdeněk Hraba ale ironicky poznamenal, že zrovna u progresivních Pirátů se mohou tyto počty ještě změnit kvůli genderové ideologii.
„Upřímně nechápu, proč se tu prezentuje, že většinu nového pirátského poslaneckého klubu tvoří ženy. Protože kde berete tu jistotu, že se jako ženy budou i nadále identifikovat?“ napsal Hraba.
Upřímně nechápu, proč se tu prezentuje, že většinu nového pirátského poslaneckého klubu tvoří ženy.— Zdeněk Hraba (@hraba_z) October 6, 2025
Protože kde berete tu jistotu, že se jako ženy budou i nadále identifikovat?
Za to sklidil tvrdou kritiku od komentátora Petrose Michopulose, který se kvůli tomu i pohádal se svým kolegou Bohuslavem Pečinkou v podcastu Kecy a politika.
V podcastu se zrovna řešil právě zvýšený počet mladých lidí pod 30 let a žen ve Sněmovně, když si vzal slovo Michopulos. „Ten příděl žen u Pirátů nějak nezkousl nahnědlý senátor Hraba,“ prohlásil Michopulos, načež se strhla několikaminutová hádka o tom, že Michopulos zbytečně nálepkuje lidi, které nemá rád.
„Ježiši, proč takhle nálepkuješ, pak nás za to budou kritizovat. Proč seš tak osobní, tak tady řekni něčí názor a pak ho zkritizuj, ale nedávej tady ty nálepky, když diváci neví, o co jde,“ reagoval Pečinka a několik minut Michopulose drtil, aby přečetl, co tedy opravdu Hraba uvedl.
„No Hraba rozebíral pohlavní orgány dvacetiletých holek. Prostě normálně prase nahnědlé. To je celý,“ vysvětloval Michopulos.
„Je to normální píča nahnědlá, zmrd to je,“ dodával, zatímco se hádal s Pečinkou, který se ho snažil krotit.
Skandální výstup Michopulose pro ParlamentníListy.cz okomentoval senátor Hraba s tím, že Michopulos byl asi opilý a navíc překrucoval slova, která skutečně Hraba napsal.
„Tak především mě napadá obecná rada nechodit do studia, když to člověk přežene s metaxou,“ uvedl ironicky.
„Co se týká konkrétně pana Michopulose, tak tento ‚bavič‘ se ani neobtěžoval citovat ten můj výrok, ze kterého údajně vycházel. Moc dobře věděl proč. Nic takového, co tam ten výkvět žurnalistiky prezentoval, jsem neřekl ani nenapsal,“ připomíná Hraba, že rozhodně nemluvil o genitáliích nových poslankyň, jak tvrdí Michopulos.
Za tím, co napsal o progresivistických Pirátech, si navíc stojí. „Totiž to, že zrovna pirátské poslankyně a poslanci jsou ti největší zastánci ideologie, podle které se člověk může cítit, čím chce, a stát to musí v evidenci obyvatel zohlednit, je všeobecně známo,“ připomíná.
„A pokud jim zvrácenost a nesmyslnost jejich ideologie někdo připomene, tak přispěchají na mediální revoluční barikády zoufalci jako pan Michopulos a jen lžou a sprostě nadávají. Jinými slovy – oni ani nejsou schopni tu svoji ideologii racionálními argumenty jakkoli obhájit, a tak jen plivou,“ dodal senátor Hraba v rozhovoru pro naši redakci.
autor: Jakub Makarovič
