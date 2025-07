„Pravda je to, co je v televizi.“ Macinka zahájil sněm. A přišla smršť

Motoristé sobě se rozhodli pár týdnů před volbami svolat krizový předvolební sněm. Sjeli se v Olomouci v hotelu Clarion. Jednání zahájil předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Ten hned na úvod prozradil, že je trochu nervózní, protože se mu každou chvíli může ozvat manželka, která bude chtít, aby ji odvezl do porodnice.

Dočkal se potlesku.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 88% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5590 lidí

Zdůraznil, že za své kauzy si může každý sám. A Motoristé si mohou sami za to, že jsou vnímáni jako strana silničních hazardérů. „Není to pravda, ale pravda je to, co je v televizi,“ pousmál se Macinka.

Přitom Motoristé podle něj mají co říct a mají čelit např. čirému zlu. Co je podle něj čiré zlo? Macinka prohlásil, že má na mysli „děsivou a zvrácenou vizi eutanázie pro děti“.

Předseda Motoristů oznámil, že Motoristé představí program, protože tam, kde není program, zbývají jen kauzy. Motoristé jsou tu podle Macinky pro každého, kdo chce žít svůj život bez nesmyslné státní výchovy, bez růstu státního dluhu, bez zbytečné byrokracie.

„Není to žádná sbírka líbivých hesel, majících naplnit billboardy. Je to realistický, analyticky podložený plán, jak vrátit České republice důstojnost, prosperitu a svobodu. Jsme pravicová strana, a proto je to program napsaný pro podnikatele, pro průmysl a pro všechny lidi, kteří chtějí víc než jen průměr. Náš program je ambiciózní, jak později zjistíte, ale zároveň je určitě také naplnitelný. Některé návrhy jsou snadno realizovatelné a vyžadují pouze velkou politickou odvahu, jiné budou nesmírně obtížné. Ale já trvám na tom, že vše je možné a že u všech opatření, která navrhujeme, existuje realistická cesta, jak se k nim dobrat,“ zdůraznil Macinka.

A že teď bude na Motoristech, aby občany požádali, aby jim dali šanci posunout Českou republiku kupředu. I s tím, že si jako předseda Motoristů uvědomuje, že jde o mladou stranu, v níž sedí lidé chybující, ale lidé, kteří jsou schopni se poučit a jsou schopní nabídnout vizi, neboť ve svých řadách mají skutečné odborníky např. na IT. Není to prý jako u Pirátů, kde jejich kvalifikací pro práci s IT mohlo být jen časté hraní počítačových her.

Motoristé jsou tu z Macinkova pohledu jak proto, aby se postavili pirátům, ale třeba také komunistům, „jejichž návrat k moci hrozí“.

Za své vystoupení se Macinka dočkal potlesku.

Fotogalerie: - Motoristé sobě, rozumíme době

Boris Štastný přislíbil zrušení „šíleného nařízení“ Fialovy vlády

Po něm dostal slovo Boris Šťastný – ten označil současnou vládní koalici v čele s ODS za „ničitele českých podnikatelů“.

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 3% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14618 lidí

Přislíbil také definitivní zřízení jednotného inkasního místa, což prý sníží administrativní zátěž o 40 % a státu na výběru daní ušetří asi 40 miliard ročně.

Vedle toho budou podle Štastného Motoristé prosazovat řadu dalších deregulačních kroků, jako je „zrušení šíleného nařízení této vlády hlásit všechny smlouvy s brigádníky“. Přislíbil, že u firem bez zaměstnanců opět bude zrušena povinnost hlásit se k placení koncesionářských poplatků u firem bez zaměstnanců. „A v neposlední řadě budou začínající podnikatelé první rok zbaveni povinnosti platit daně a odvody,“ přislíbil Šťastný.

Pikora: Hlavně si nesmí nikdo myslet, že bude dostávat peníze za nic

Po Borisi Šťastném si vzal slovo ekonom Vladimír Pikora. Zdůraznil, že není normální neustále zvyšovat státní dluh. „Ještě nedávno nám tvrdili, jak budou něco konsolidovat. A vidíme ten výsledek,“ obul se i Pikora do vlády Petra Fialy.

„To, co nabízím, jsou škrty. … My se vracíme k tržní ekonomice. Takže konec dotací. Já už nechci dotace. Dotace jsou socialistickým řešením na to, co politici neumějí vyřešit normálně,“ podotkl Pikora.

A že chápe, že stát potřebuje třeba hasiče, ale politické neziskovky prý nedostanou nic. „Politické neziskovky, ty ať se financují od těch, kdo je chtějí. Já žádnou politickou neziskovku nechci!“ hřímal Pikora v sále. A dočkal se potlesku.

Zdůraznil také, že Česko nepotřebuje Green Deal a dovážené LNG, když má vlastní uhlí.

Vedle toho by prý seškrtal nemalé množství sociálních dávek. Podle plánu Motoristů v roce 2028.

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 0% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6320 lidí

Stejně jako Šťastný volal po snížení byrokracie a po efektivním fungování státu, v němž dojde i na škrtání ministerstev. „Ministr, který nedokáže během čtyř let seškrtat personál o dvacet procent, má padáka,“ pravil Pikora.

Teď podle něj nastal čas připravovat přebytkové rozpočty, které budou stát na tržní ekonomice bez čerpání dotací. „Vy si ani neumíte představit, co se dá škrtat. Škrtnout se dá skoro všechno!“ zdůraznil Pikora.

Na své kolegy apeloval, aby se snažili. „Je to na nás,“ konstatoval.

Psali jsme: Turek (Motoristé): Pravidla vývoje nemá určovat politická "elita" Macinka našel spojence v zavedené straně Turek (Motoristé): Je čas vrátit do Bruselu zdravý rozum Macinka (Motoristé): Pokus o likvidaci úspěšného politika