Řídí stát tajné služby? Nebezpečný trend odhalen

Na konci minulého týdne média na základě strohého vyjádření Bezpečnostní informační služby (BIS) informovala o zadržení cizince podezřelého ze sběru informací o českých politicích. Soud jej okamžitě poslal do vazby. Klíčové je, že je stíhán podle nového a velmi kontroverzního paragrafu 318a trestního zákoníku „neoprávněná činnost pro cizí moc“.
„Tento paragraf, který na sílu protlačila minulá Fialova vláda, byl od počátku kritizován právníky i opozicí jako ‚gumový‘ a zneužitelný. Je naprosto neurčitý a nespecifikuje, co přesně je onou neoprávněnou činností. Umožňuje tak v podstatě kriminalizovat kohokoliv, kdo se znelíbí. Současná vládní koalice před volbami slibovala jeho okamžité zrušení, ale právě ve chvíli, kdy se o tom začalo reálně jednat, přišla BIS s touto ‚živou kauzou‘. Místo toho, aby vláda splnila svůj program, přišel tento zásah,“ konstatuje novinář Radim Panenka.
Není podle něj překvapením, že s podrobnostmi, které oficiální orgány nesdělily, přišel jako první Deník N. „Ten dlouhodobě funguje jako neoficiální tiskový orgán BIS a hlavně pana generála Koudelky. Redaktoři jako Zdislava Pokorná napíší vše, co jim služby podstrčí,“ míní publicista.
Politici se chlubili na sociálních sítích
Deník N zjistil, že zadrženým je občan Čínské lidové republiky, konkrétně novinář státního média Kuang Ming Daily, jménem Yang Yiming. A v čem mělo spočívat jeho „provinění“? Podle úniků z bezpečnostní komunity se měl čínský novinář provinit tím, že se dotazoval na cesty českých politiků na Tchaj-wan. Chtěl vědět, kdy přesně a s kým se tam setkávají. „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale taková fušeřina tady snad ještě nebyla,“ komentuje Panenka zdůvodnění tajné služby.
Informace o cestách na Tchaj-wan jsou veřejné. Politici předešlé vládní koalice se jimi chlubili na sociálních sítích. „Dávali si tam selfíčka z jednání delegací a psali o každém svém kroku, s kým a jak tam jednají. Pokud je někdo stíhán za sběr takto banálních, veřejně dostupných dat, jde o učebnicové zneužití onoho gumového paragrafu,“ upozorňuje publicista.
Panenka rovněž rozporuje snahu některých médií označovat případ za špionáž. „Zajímavé je, že server Seznam Zprávy, další detašované pracoviště BIS, opakovaně používá slovo ‚špionáž‘. Zde je však zásadní právní rozdíl. Špionáž je v našem právním řádu desítky let a nepotřebujeme na ni gumový paragraf,“ vysvětluje novinář.
Zdůrazňuje, že trestný čin špionáže zahrnuje vyzrazení utajovaných informací. Nový, vágní paragraf 318a trestního zákoníku „neoprávněná činnost pro cizí moc“ postihuje i sběr neutajovaných informací.
„Pokud by dotyčný Číňan skutečně páchal špionáž, nepotřebovala by BIS onen nový paragraf. Skutečnost, že je stíhán podle ‚třistaosmnáctky‘, potvrzuje, že o žádnou skutečnou špionáž nejde. Navíc mu ministerstvo zahraničí pod vedením Jana Lipavského ještě v listopadu minulého roku prodloužilo novinářskou akreditaci. Tehdy tajným službám nevadil?“ ptá se Panenka.
A dodává: „Jestli tady tohle má někdo na triku, tak je to pan exministr Lipavský a jeho tehdejší aparát.“
Celé načasování kauzy považuje za politicky motivované. „Akce přichází ve chvíli, kdy vláda Andreje Babiše avizuje navázání spolupráce s Čínou a chystá se zrušit ten gumový paragraf,“ podotýká publicista.
Ing. Andrej Babiš
Cituje zdroj ze zpravodajské komunity: „Postihovat někoho za sběr neutajovaných informací je nesmyslné.“
Chceme stát řízený tajnými službami?
V závěru svého podcastu Panenka varuje před vznikem státu řízeného tajnými službami. „Bývalý prezident Miloš Zeman dlouhodobě a opakovaně varoval před tím, že by se z České republiky stal stát řízený tajnými službami. Ve své knize Cirkus Fiala popisuji v kapitole ‚Faktor Koudelka‘, jak si služby postupně ukrajují pravomoci, které jim nenáleží. Zpravodajské služby tu nejsou od toho, aby nastolovaly témata. Od toho jsou tady vláda a parlament,“ zdůrazňuje novinář.
Ing. Miloš Zeman
V demokratickém státu je to vláda, kdo úkoluje a kontroluje tajné služby, nikoliv naopak. V uplynulých letech se však tento vztah zvrhl. Služby začaly nastolovat politická témata, což je praktika vlastní spíše totalitním režimům. Pokud se současná vláda nechá touto medializovanou kauzou zastrašit a neukáže zpravodajcům jejich patřičné zákonné meze, riskuje, že se Česká republika definitivně stane zemí řízenou tajnými službami. Je nezbytné, aby vláda zůstala nekompromisní, aby splnila své sliby voličům a aby zajistil, že se z bezpečnostních složek nestane bič na politické odpůrce.
